Trong cuốn sách "Why men want sex and women need love" ,khảo sát trên hàng chục nghìn phụ nữ thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau, hai nhà nghiên cứu tâm lý Allen và Barbara Pease (Mỹ) đã chỉ ra 8 điều đơn giản sau đây mà các đấng mày râu nên lưu tâm thực hiện để gia tăng chỉ số hấp dẫn của mình trong những cuộc tiếp xúc với phái nữ:

1. Ăn mặc lịch sự:

Phần lớn phụ nữ bày tỏ, họ không mấy quan tâm đến vẻ bề ngoài của phái mạnh. Tuy nhiên trong một thí nghiệm tìm hiểu sự tác động từ những bộ quần áo của nam giới lên sức hấp dẫn đối với phái đẹp, hai nhà nhân chủng học John Townsend và Gary Levy (thuộc đại học Syracuse) đã kết luận rằng, hầu hết phụ nữ dễ bị hấp dẫn bởi đàn ông ăn mặc lịch sự, sang trọng.

Trong thí nghiệm này, các nhà khoa học đã cho phụ nữ ở nhiều quốc gia khác nhau xem ảnh của những người đàn ông lần lượt diện các bộ trang phục, từ sang trọng đến bình dân. Kết quả thu được là mọi cô gái đều tuyên bố sẽ xem xét nhận lời đi uống cà phê, hẹn hò, hoặc thậm chí quan hệ tình dục với những anh chàng ăn mặc sang trọng mà không hề để tâm đến các gã trong bộ đồ bình dân, tuềnh toàng.

Ở một công trình nghiên cứu khác, nhiều phụ nữ thừa nhận trong lúc gần gũi, họ thường bị mất hứng vì mùi khó chịu trên cơ thể của người đàn ông. Thậm chí không ít cuộc tình tan vỡ chỉ vì nguyên nhân này. Vì thế để "ghi điểm" trong mắt nàng, ngoài việc để ý đến bộ cánh của mình, phái mạnh cũng cần lưu ý giữ cho cơ thể sạch sẽ không để "bốc mùi" khó chịu.

2. Cho thấy một sức khỏe tốt:

Đôi lúc đi bên các bạn trai, phái đẹp tỏ ra yếu đuối, giả vờ không vác được một túi đồ nặng hoặc không mở được một chiếc nắp chai, chủ yếu để dò xét xem khả năng về sức khỏe của đối phương thế nào. Trong trường hợp này, chỉ cần chịu khó một chút, anh chàng nào ra tay giúp đỡ sẽ dễ dàng ghi được "điểm cộng" trong mắt các nàng.

Khi được hỏi về mẫu người đàn ông lý tưởng của mình, 92% phụ nữ tham gia nói rằng họ thích những anh chàng có bộ ngực và cánh tay lực lưỡng, nói khác hơn là anh ta phải có một sức khỏe tốt. Xét về bản năng, đàn bà mọi thời đại thường lựa chọn những người đàn ông có khả năng chu cấp tốt cho cuộc sống lâu dài của mình. Khả năng này được cụ thể hóa qua những kỹ năng săn bắt, mang vác vật nặng, gỡ nắp lọ...

Những công trình nghiên cứu cũng cho thấy các vận động viên thể thao thường có sức hút với phái đẹp hơn. Cũng bởi thế mà họ thường lăng nhăng gấp đôi đàn ông bình thường. Rút ra bài học ở đây, các nhà tâm lý khuyên nam giới nên tham gia các hoạt động thể dục thể thao để có thân hình cân đối, khỏe mạnh. Thêm vào đó, khi có thân hình cân đối sẽ giúp gia tăng lòng tự trọng lẫn tự tin, giúp phái mạnh có thêm cơ hội hấp dẫn bạn khác giới hơn.

3. Cư xử tử tế:

Khi đặt mối quan hệ nghiêm túc với một ai đó, phụ nữ thường để ý đến khả năng gắn bó lâu dài qua những hành động của anh chàng. Vì thế muốn cho nàng thấy thái độ chân thành của mình, phái mạnh nên quan tâm hơn đến những nhu cầu của nàng để có sự giúp đỡ đúng lúc.

Nắm được "nhược điểm" này của nữ giới, nhiều gã trăng hoa thường thực hiện chiến thuật lấy lòng nàng bằng cách tỏ ra giả vờ tử tế để có được những mối quan hệ qua đường. Vì thế ở đây, để nàng không hiểu lầm bạn là một tay "sát gái" chuyên nghiệp thì cần lưu ý không chỉ đối xử tốt với nàng mà còn phải để ý quan tâm hơn đến những người xung quanh. Bởi phụ nữ rất nhạy cảm và hay nghe ngóng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.

4. Bày tỏ sự quan tâm:

Các nhà tâm lý học tiến hóa Peggy La Cerra, Leda Cosmides và John đã tiến hành thí nghiệm, trong đó phụ nữ được cho xem ảnh của một anh chàng với ba thái độ khác nhau: đứng một mình, vui đùa cùng đứa trẻ, bỏ mặc đứa trẻ khóc một mình. Kết quả là đa số phụ nữ đánh giá anh chàng có sức hấp dẫn nhất là lúc chơi đùa cùng đứa trẻ và ít hấp dẫn là lúc chàng ta bỏ mặc đứa trẻ. Nghiên cứu được lặp lại với một chú cún thay vì đứa trẻ và kết quả thu được cũng tương tự.

Ở góc độ khác, khi được hỏi, hầu hết phụ nữ từ tri thức đến bình dân, cả những cô gái trẻ hay phụ nữ tuổi trung niên đều thừa nhận họ yên tâm khi trao trái tim mình cho một người đàn ông sâu sắc, biết quan tâm. Đặc điểm này thậm chí còn chiếm vị trí quan trọng hơn cả tiền tài và địa vị của anh ta.

5. Thể hiện sự tự tin:

Sau những công trình nghiên cứu của mình, vào năm 1989, Barkow đã rút ra kết luận thú vị rằng sự mức độ tự tin tỷ lệ thuận với mức thu nhập của phái nam. Vì thế sự tự tin cũng là yếu tố giúp phụ nữ yên tâm hơn về khả năng chu cấp về kinh tế cho gia đình của anh ta sau này. Cho dù giả vờ tự tin cũng là một chiến thuật được nhiều chàng trai sử dụng để thu hút phái yếu, song các nhà tâm lý học cho rằng về lâu dài, thái độ này thường không dễ qua mắt được các nàng.

Vì thế khi nắm được đặc điểm này, cánh mày râu nên tích cực cải thiện chỉ số tự tin của mình bằng cách thiết lập mục tiêu cuộc đời cụ thể hơn, có nhiều sở thích và luôn rèn luyện bản thân và chứng tỏ tham vọng. Chính việc thiết lập mục tiêu cải thiện kỹ năng và thu nhập sẽ giúp phái mạnh trở nên tự tin hơn, khiến cơ thể giải phóng nhiều testosterone - là loại hormone giúp gia tăng sự tự tin sẵn có.

6. Thái độ thành thật:

Thành thật có nghĩa là không ba hoa về bản thân, không khoe khoang quá mức về tài sản hoặc địa vị của mình. Hai tác giả Allen và Barbara Pease đã chỉ ra rằng, thật tai hại khi anh chàng khoe rằng mình đang sở hữu một công ty phân phối thức ăn mà cuối cùng nàng phát hiện ra sự thật anh ta chỉ là một nhân viên giao bánh pizza. Song ở đây, anh ta hoàn toàn có thể nói với nàng rằng mình đang bắt đầu học hỏi ở vị trí rất thấp để đến ngày nào đó mở một tiệm bánh pizza riêng, thì sẽ để lại nhiều ấn tượng đẹp trong mắt nàng hơn.

Cần phải lưu ý, thành thật ở đây không có nghĩa là nói thẳng với nàng rằng: "dạo này trông em mập quá" hay "chiếc váy này trông kệch cỡm quá"; mà thay vào đó bạn nên nói rằng, bạn yêu nàng vì chính bản thân cô ấy chứ không phải điều gì khác.

7. Bày tỏ tình yêu:

Kể cả khi đã chấp nhận lời tỏ tình, phụ nữ vẫn xem bất kỳ một hành động nào chứng minh cho tình yêu từ chàng cũng là dấu hiệu thể hiện sự gắn bó bền vững. Đó có thể là một bó hoa, món quà, những cử chỉ yêu thương hoặc một câu nói "anh yêu em"...

Cánh mày râu thường cho rằng thể hiện tình yêu thì cần phải làm một điều gì đó thật ấn tượng nên sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền để mua một bó hoa thật to hoặc những món đồ đắt tiền. Tuy nhiên một khảo sát tiết lộ rằng, chỉ cần một mảnh giấy viết tay nói rằng "nàng thật đặc biệt" cũng có giá trị lớn hơn gấp nhiều lần.

8. Thể hiện sự gắn bó:

Hai câu hỏi mà phụ nữ đặt ra và quy kết cho sự bền vững của một mối quan hệ đó là: "Anh ta có thường xuyên ở bên tôi mỗi lúc tôi cần không?" và "Anh ta có đủ bản lĩnh cũng như sự kiên trì không?".

Vì thế phái mạnh nên thể hiện cho nàng thấy khả năng anh ta luôn ở bên cạnh và hỗ trợ mỗi khi nàng cần, nhất là về mặt tình cảm. Ngoài ra, việc duy trì đưa nàng đi dạo chơi, tặng hoa, viết thư, gọi điện, nhắn tin... là rất cần thiết thể hiện sự kiên trì và cho thấy anh là một người đàn ông nghiêm túc chứ không phải chỉ muốn vui chơi qua đường.

