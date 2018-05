Mẫu đàn ông lý tưởng của phụ nữ hiện đại / Tuýp đàn ông mọi cô gái đều khao khát

Các chuyên gia trên trang Howaboutwe đã khảo sát và đúc kết 7 mẫu đàn ông thường không đem lại hạnh phúc cho người phụ nữ chung sống với anh ta.

1. Những chàng chán ghét công việc đang làm

Chàng chán ghét công việc hiện tại dù hàng ngày anh ta dành phần lớn thời gian để làm việc đó. Thông thường một người cảm thấy chán công việc sẽ cố gắng cải thiện để yêu thích nó hơn, hoặc sẽ nghĩ đến khả năng đổi sang việc khác. Song với kiểu đàn ông này, lúc nào cũng ghét công việc hiện tại nhưng không bao giờ nghĩ đến chuyện xin một công việc mới tốt hơn. Tất cả những gì anh ta làm là tỏ ra khó chịu và không ngơi than vãn về nghề của mình. Mỗi khi gặp bạn, anh ta lại lôi những suy nghĩ tiêu cực ra ngân nga khiến bạn cảm thấy như bị "đầu độc".

Chắc chắn khi nghe anh ta "ca bài ca" chán ngắt ấy, trong đầu bạn sẽ có rất nhiều câu hỏi đặt ra: "Nếu anh không thích thì tại sao phải tiếp tục công việc này? Tại sao anh ấy không thay đổi công việc hay cải thiện nó hoặc làm tốt hơn để thay đổi suy nghĩ của mình?". Hệ quả là đến một lúc nào đó bạn sẽ cảm thấy nhàm tẻ, không muốn tiếp hẹn hò với một chàng trai suốt ngày “sa lầy” trong buồn chán mà chẳng có bất kỳ hành động gì để thoát ra.

Ảnh minh hoạ: News.

2. Quá ghét hoặc quá yêu mẹ

Anh ấy quá yêu mẹ, chiều theo ý mẹ, tham khảo ý kiến của mẹ về mọi thứ. Hoặc chàng căm ghét mẹ mình đến tột cùng, liên tục than phiền về mẹ và hy vọng rằng bạn gái sẽ hoàn toàn trái ngược với bà ấy. Nếu có người yêu thuộc một trong hai tuýp đàn ông này thì bạn gái cần chuẩn bị tâm lý thật kỹ để đối diện với "cái bóng" quá lớn của mẹ trong lòng anh ấy. Có thể khi cưới nhau về, chàng sẽ luôn bắt bạn phải chiều theo ý mẹ, có thể vì mẹ mà hắt hủi bạn, hoặc bạn luôn phải sống trong tình trạng căng thẳng với gia đình chồng.

3. Luôn cần được người khác ngưỡng mộ

Dù bạn luôn khen chàng thông minh, hài hước và hấp dẫn, song anh ấy vẫn không cảm thấy đủ. Chàng luôn mong muốn có nhiều người khác thích mình nên liên tục tán tỉnh các cô gái khác khi đi dự tiệc, lúc xếp hàng ở cửa hàng tạp hóa, lúc chờ ở nhà hàng, thậm chí qua mạng... Anh ta không lừa dối ra mặt nhưng mẫu người này thường không chung thủy. Với anh ta "một vợ không bao giờ là đủ".

4. Không bao giờ cho người yêu gặp gỡ bạn bè của anh ta

Anh ấy thường gửi mail, nhắn tin, hay đi ra ngoài để gặp mặt bạn bè nhưng bạn gái không bao giờ được mời đi cùng. Bạn không thể viện lý do này để nghi ngờ anh ấy lừa dối mình, nhưng với kiểu đàn ông luôn chia cuộc sống mình thành nhiều "ngăn" như thế thì rõ anh ta không sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với bạn. Có thể vì bạn khiến chàng cảm thấy xấu hổ khi giới thiệu với người khác hoặc anh ta sợ bạn biết những bí mật thầm kín nào đó. Dù là lý do gì đi nữa, bạn khó có thể sống hạnh phúc với kiểu đàn ông này đến suốt đời.

5. Chàng luôn muốn trở thành người hùng

Vì một số lý do, chàng luôn thích hẹn hò với những cô gái trong cảnh khốn cùng, để lúc ấy anh có cơ hội trở thành anh hùng trong mắt nàng. Chẳng hạn khi một người phụ nữ gặp nạn, chàng luôn đến đúng lúc và hành động như một chiến sĩ công an giải cứu bạn gái khỏi những tình huống khó khăn, sau đó đưa ra những lời khuyên và trấn an. Nói chung cuộc sống của người phụ nữ ấy càng có nhiều vấn đề thì chàng càng hứng thú và cảm thấy rằng cô ấy cần mình.

Khi cuộc sống của bạn gái trở nên ổn định, chàng bắt đầu mất dần hứng thú. Lúc này chàng bắt đầu quay lại với cuộc sống riêng nhưng lại cảm thấy thiếu tự tin để giải quyết những vấn đề của chính bản thân mình. Cuối cùng kiểu đàn ông "anh hùng rơm" này không thể có được một cuộc đời ổn định.

6. Chàng hay la cà

Giả sử một buổi tối cuối tuần, cả bạn và chàng đều không phải tăng ca ở công ty. Trong khi bạn ở nhà chờ một lời mời hẹn hò thì anh ta lại có một cuộc vui khác với đám bạn đồng sở thích. Sau khi bù khú ở quán cà phê, chàng lại tiếp cục "tăng 2" đến một quán rượu gần nhà. Mẫu đàn ông hay la cà này dường như không muốn bỏ lỡ một cuộc vui nào, ngoại trừ thời gian ở bên bạn gái.

7. Chàng trai tự ti

Lúc đầu khi gặp nhau, anh ấy đánh giá bạn rất cao. Thời yêu nhau, chàng luôn tự ti, không thể tin rằng nàng cao quý như vậy mà lại chọn mình. Thái độ tự ti biểu hiện qua hành động và lời nói của anh ta, cứ lặp đi lặp lại rằng "tôi không xứng với em". Dần dần bạn bắt đầu tin sự chênh lệch mà anh ta nói có thể là sự thật. Rồi bạn sẽ sớm nói lời chia tay vì nhận ra anh ta thực sự không hợp với mình

Thi Trân (theo Howaboutwe)