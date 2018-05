Gel bôi trơn ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản / Món ăn có ích cho nam giới vô sinh

1. Ăn thịt chế biến sẵn

Một nghiên cứu mới công bố trên Yourtango cho thấy, thịt chế biến như xúc xích hoặc thịt xông khói, có thể gây hại đáng kể đến chất lượng tinh trùng. Có thể, cánh đàn ông sẽ nghĩ rằng thà lấy đi đôi mắt của họ còn hơn là cấm họ ăn thịt xông khói. Song những nhà nghiên cứu của ĐH Havard phát hiện người ăn một nửa suất thịt chế biến mỗi ngày chỉ có 5,5% tế bào tinh trùng bình thường so với 7,2% của người ăn ít hơn. Do đó cánh đàn ông được khuyên nên thay thịt bằng cá sẽ tốt hơn cho "tinh binh".

Ảnh minh họa: Yourtango.

2. Xem tivi

Cánh đàn ông nên tránh xa chiếc tivi. Một nghiên cứu từ tạp chí Sports Medicine của Anh khuyến cáo đàn ông xem tivi nhiều có lượng tinh trùng ít hơn so với người tập thể dục vừa phải hoặc nhiều mỗi tuần. Xem tivi hơn 20 giờ một tuần sẽ khiến cánh mày râu giảm lượng tinh trùng, thấp hơn 44% so với người đàn ông dường như không xem tivi. Do đó đàn ông được khuyên nên dành thời gian để vận động nhiều hơn thay vì "ngồi đồng" trước máy thu hình.

3. Uống rượu bia

"Bụng bia" không phải là tác dụng phụ duy nhất mà bia rượu đem lại cho cánh đàn ông. Uống rượu bia còn làm giảm lượng testosterone, giảm chất lượng tinh trùng và ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Nên uống một cách điều độ tốt hơn là uống thả cửa, và đừng uống bia rượu khi nằm dài trên chiếc ghế bành xem tivi.

4. Hạn chế sex

Trong khi nam giới phải loại bỏ hoạt động thể dục thì sex được xem là cứu cánh để cải thiện chất lượng tinh binh. Có một vài ý kiến cho rằng tiết kiệm tinh trùng cho đến thời kỳ dễ thụ thai nhất trong chu kỳ kinh của phụ nữ sẽ giúp vợ chồng nhanh có con hơn. Tuy nhiên trên thực tế, điều này không có tác dụng và thậm chí có thể làm cho vấn đề thêm tồi tệ. Đối với người đàn ông có lượng tinh trùng thấp mà kiêng quan hệ ít hơn một lần mỗi ngày có thể giảm khả năng sinh sản, theo nghiên cứu tại trung tâm Y Tế ĐH Soroka ở Israel.

Kiêng quan hệ tình dục cũng có thể làm cho tinh trùng biến đổi hình dạng, một dấu hiệu làm cho tình trùng trở nên "bất lực".

5. Stress

Căng thẳng không chỉ tác động tới cảm xúc, thể chất mà còn ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Cho dù là nam giới lo lắng về công việc hay về lượng tinh trùng thấp, thì stress nghiêm trọng hoặc kéo dài sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất testosterone.

6. Ăn đậu nành

Trước đến nay không ai nghĩ rằng một thứ ngon như đậu nành edamame (loại đậu nành của Nhật Bản) có thể gây hại đến hệ thống sinh sản của nam giới.

Một nghiên cứu y tế vào năm 2008 của trường Havard cho thấy chỉ cần ăn một nửa khẩu phần đậu nành mỗi ngày có thể gây hại đến việc sản sinh tinh trùng của nam giới. Chất isoflavones được tìm thấy trong đậu nành sản sinh ra nhiều estrogen, nội tiết tố này tốt cho nữ nhưng không tốt cho nam giới.

7. Sử dụng laptop và điện thoại di động

2 sản phẩm công nghệ này được xem là 2 thứ mà người đàn ông nào cũng nghiện. Các nhà nghiên cứu cảnh báo nhiệt độ phát ra từ laptop có thể làm tăng nhiệt độ ở bìu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sản sinh tinh trùng.

Năm 2008, một nghiên cứu về ảnh hưởng của việc sử dụng điện thoại đến "tinh binh" của nam giới cho thấy những người nói chuyện điện thoại từ 4 tiếng trở lên trong một ngày, tinh trùng của họ ít và yếu hơn. Gần đây người ta còn phát hiện nam giới để điện thoại di động trong túi hoặc đeo ở thắt lưng, số lượng tinh trùng của họ nhiều khả năng giảm đi và hoạt động kém hơn.

Thi Trân