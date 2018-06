Tình yêu của bạn có bất thường? / 5 sai lầm nam giới thường mắc trong lần đầu hẹn hò

Các bác sĩ trên trang Women's Health khuyến cáo bạn gái nên bỏ 7 thói quen sau đây nếu không muốn hủy hoại làn da của mình:

1. Ngủ gối cao

Khi ngủ, kê đầu trên một chiếc gối quá cao sẽ dồn áp lực cho phần cổ. Tình trạng này kéo dài sẽ làm xuất hện "ngấn" ở cổ trông rất mất thẩm mỹ. Cũng không nên bỏ hẳn gối bởi dễ dẫn đến tình trạng ngưng thở khi ngủ. Lời khuyên cho các bạn là nên dùng một chiếc gối với chiều cao vừa phải để mang lại cảm giác dễ chịu khi ngủ.

Chỉ nên rửa mặt từ 2-3 lần trong ngày, không nên chà xát mạnh. Ảnh minh họa: collagenvh.

2. Chống cằm

Mỗi khi chống cằm tư lự khiến con gái trông nữ tính và đáng yêu hơn trong mắt người đối diện. Tuy nhiên theo các bác sĩ, xương mặt của chúng ta khá yếu, nếu bị tác động lực chống từ bàn tay lâu ngày dễ dẫn đến biến dạng khuôn mặt, dễ làm nhăn ở vùng da cằm, má, vùng da ở khuỷu tay bị thâm đi. Vì thế để bảo vệ khuôn mặt xinh tươi của mình, các bạn nữ được khuyên bỏ thói quen đưa tay chống cằm.

3. Thường xuyên nheo mắt

Nếp nhăn hình thành trên da thường do 2 nguyên nhân cơ bản: sự lão hóa và hành vi xấu. Đối với teen, da không bị nhăn do lão hóa nhưng dễ bị nhăn do những hành vi xấu lặp đi lặp lại. Chẳng hạn thường xuyên nheo mắt khi trời nắng, hoặc bị cận mà không đeo kính nên phải nheo mắt để đọc chữ... về lâu dài sẽ hình thành vết chân chim ở khóe mắt và trên trán.

Lời khuyên cho các bạn trẻ là nên tránh nheo mắt bằng cách: đeo kính râm khi đi ngoài trời nắng, nếu bị cận nên đeo kính cận khi đọc chữ...

4. Không mặc áo ngực khi tập thể thao

Khi vận động mạnh, "đôi gò bồng đào" sẽ rung lắc làm cho dây chằng nâng đỡ ngực bị giãn. Tình trạng này diễn ra thường xuyên sẽ khiến ngực và vùng da ngực chảy xệ trông mất thẩm mỹ. Cho nên để có bộ bộ ngực săn chắc khi tập thể dục, các bạn nữ được khuyên mặc áo lót để nâng đỡ ngực.

5. Rửa mặt nhiều và chà xát quá mạnh

Nhiều bạn trẻ vì sợ dơ nên thường xuyên rửa mặt và chà xát mạnh vì nghĩ rằng như thế sẽ làm da sạch hơn. Song thực ra rửa mặt nhiều càng khiến da khô và chà xát mạnh làm da dễ bị biến dạng, dẫn đến lão hóa nhanh hơn mà thôi. Do đó các bạn chỉ nên rửa mặt từ 2 đến 3 lần một ngày, không nên chà xát mạnh mà chỉ xoa thật nhẹ bề mặt da.

6. Uống ít nước

Hầu hết teen rất coi thường việc bổ sung nước cho cơ thể. Có khi ngồi xem tivi hoặc chơi máy vi tính mấy tiếng đồng hồ, đến lúc thấy khát khô cổ họng mới chịu đi uống nước. Đó là một thói quen không tốt. Một số bạn trẻ cho biết trung bình một ngày chỉ uống từ 1 đến 2 ly nước. Theo khuyến cáo, tinh trạng thiếu nước của cơ thể khiến da dễ bị khô, sần, bóc da nhất là lớp da môi nhạy cảm dễ bị nứt nẻ.

7. Thường xuyên đưa tay sờ mặt

Tay của chúng ta có rất nhiều vi khuẩn nên sờ tay lên mặt sẽ tạo cơ hội cho vi khuẩn tấn công vùng da mặt, nhất là ở những nốt mụn. Nhiều bạn trẻ than rằng họ không thể bỏ thói quen đưa tay lên mặt và nếu thấy mụn là nặn ngay. Tuy nhiên thực tế khi lấy được mụn ra khỏi da chính là lúc bạn tạo cơ hội cho vi khuẩn tấn công sâu hơn vào da, gây nên viêm, nhiễm và dễ để lại sẹo thâm trên mặt.

Thụy Ân