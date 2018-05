Nhiệt độ các tỉnh miền Trung, đặc biệt ở huyện miền núi nửa tháng qua thường xuyên ở mức 10-11oC, gây thiệt hại nặng về người và gia súc.

Bốn người dân Quảng Nam đã chết do nhiễm lạnh, đột quỵ trong lúc đi làm rẫy trên núi, trong đó có 2 mẹ con sản phụ Hồ Thị Thiên (31 tuổi) và bé sơ sinh con chị (làng Ngọc Rỗ, xã Trà Cang). Bé Hồ Văn Đông mới 2 tháng tuổi ở làng Tắk Póc qua đời vì lạnh. Trước đó người dân đi rẫy phát hiện cụ Hồ Văn Nớ 80 tuổi đã tử vong khi lúc thăm ruộng.

Trao đổi với VnExpress.net, bà Nguyễn Thị Kim Cúc, Chủ tịch UBND xã Trà Cang - huyện vùng cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam lo lắng cho biết, chưa có năm nào lạnh rét kéo dài gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cho người dân và đàn gia súc trên địa bàn xã như mùa đông năm nay. Hơn 200 trâu bò của xã đã thiệt mạng.

"Chúng tôi đang khuyến cáo người dân địa phương không nên đi rừng vào buổi sớm và về nhà trước buổi chiều trong ngày; đồng thời tích cực giữ ấm cho trẻ em, người già”, bà Cúc nói.

Che lạnh cho trâu bò bằng áo mưa tự tạo, biện pháp bảo vệ gia súc của nông dân Quảng Nam. Ảnh: Trí Tín

Trong khi đó tổng cộng miền Trung đã có 3 người thiệt mạng vì thói quen dùng than để sưởi trong phòng kín. Sau khi hai bố con anh Trần Văn Thành (44 tuổi) và con gái 13 tuổi ở thôn Thái Lai, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị, chết ngạt vì ngộ độc khí khi dùng than sưởi ấm; đến lượt vợ chồng ông Nguyễn Cao Tăng ở xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, Phú Yên, gặp nạn trong trường hợp tương tự.

Bác sĩ Châu Khắc Toàn, Khoa Hồi sức tích cực- Chống độc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho biết, ông Tăng và bà Nguyễn Thị Hồng (vợ ông Tăng) sưởi ấm bằng than trong phòng ngủ đóng kín cửa nên bị ngộ độc khí Carbon Monoxide (CO). Cả hai được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên trong tình trạnh hôn mê sâu, riêng người chồng bị tím tái, trụy mạch, huyết áp bằng 0.

"Rất may bà Hồng được cấp cứu kịp thời, còn ông Tăng thì đã tử vong”, bác sĩ Toàn nói.

Theo bác sĩ Toàn, CO là khí độc thải ra do sự đốt cháy không hoàn toàn, không mùi, không màu, không vị, rất khó nhận biết. Từ đầu mùa lạnh đến nay, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên đã tiếp nhận cấp cứu 8 ca ngộ độc khí CO.

Thống kê chưa đầy đủ từ đầu mùa lạnh đến sáng nay, đàn gia súc chết tại các tỉnh miền Trung lên đến hơn 1.500 con trâu, bò, dê. Trong đó, chỉ tính riêng hai tỉnh: Quảng Ngãi, Quảng Nam, đã có hơn 1.000 con chết rét. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân chăn thả trong rừng sâu, gia súc không chịu được rét nên bị chết.

Hiện các tỉnh này đã chỉ đạo thành lập đoàn cán bộ khuyến nông về địa bàn vùng cao để tăng cường, tập huấn giúp người dân phương pháp che chắn chuồng trại giữ ấm cho đàn gia súc, dự trữ thức ăn cho trâu, bò. Một số người dân còn mặc cả áo mưa cho trâu, bò trong lúc chăn thả trên đồng, trên rẫy để chống rét.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, từ nay đến sát tết còn hai đợt không khí lạnh tràn về ảnh hưởng các tỉnh phía Bắc và các tỉnh miền Trung, do vậy đàn gia súc của người dân vùng cao miền Trung có nguy cơ chết rét tiếp tục tăng cao.

Trí Tín