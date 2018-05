Giải mã những thắc mắc chuyện phòng the / 7 thực phẩm giúp mày râu mạnh mẽ 'gối chăn'

Trong đời thực, không có thang đo cho những hoạt động tình dục. Chỉ khi bạn thấy mệt mỏi, chán nản với chuyện này thì bạn mới thật sự có vấn đề với nó. Nếu đời sống tình dục đang khiến bạn đau đầu thì dưới đây là một số giải pháp hữu ích.

1. Ngủ ngon

Ngủ ngon giấc và có một cuộc ân ái đầy cảm hứng có vẻ như là hai điều trái ngược nhau nhưng các chuyên gia đã khẳng định rằng giấc ngủ ngon là một chất kích thích tình dục số một. Theo chuyên gia trị liệu về sex Suki Hanfling và Max, giám đốc viện nghiên cứu về tình dục ở Bermont, cảm giác thư thái, thoải mái là một điều rất quan trọng, ngay cả khi nó khiến bạn phải thay đổi lịch trình hoạt động.

Ảnh: idiva.com

2. Tập thể dục

Tập thể dục giúp kích thích sự sản sinh dopamine - chất truyền dẫn thần kinh có chức năng tạo cảm giác hưng phấn trong não và thông qua hiệu ứng domino có thể tăng lượng testosterone, loại hoóc môn tăng cường ham muốn tình dục. Thêm vào đó, theo Sallie Foley, làm việc tại trung tâm dịch vụ tư vấn sức khỏe phòng the ở trung tâm y khoa đại học Michigan, việc sở hữu thể hình đẹp, khỏe giúp bạn quyến rũ, tự tin hơn trên giường.

3. Đi mua sắm

Leiblum, tác giả của Getting the Sex You Want: A Woman's Guide to Becoming Pleased, Proud, and Passionate in Bed đề xuất cách tiêu tiền này vì theo tác giả, khám phá bản thân, từ bộ pijama vải satanh bóng, mịn cho đến bộ đồ lót Victoria, có thể tăng cảm hứng trên giường cho bạn.

4. Gặp bác sĩ

Các chuyên gia sẽ giúp bạn xác định nguyên căn của các vấn đề bạn gặp phải. Nếu bạn đau khi quan hệ, bác sĩ có thể chỉ ra các nguyên nhân và đề xuất các biện pháp giảm đau.

5. Kiểm tra tủ đựng thuốc

Các loại thuốc chống suy nhược như Prozac và Paxil có thể khiến bạn đỡ mệt mỏi nhưng lại chính là tác nhân giết chết ham muốn tình dục của bạn. Tương tự đối với các loại thuốc giảm đau, thuốc an thần hay ngay cả thuốc nhuận tràng.

Theo Tiến sĩ Sandra Leiblum, giáo sư tâm lý học và sản phụ khoa, giám đốc trung tâm sức khỏe tình dục tại trường y khoa Robert Wood Johnson, New Jersy, một ngày nào đó, có thể là trong một thập kỷ tới chúng ta sẽ có loại thuốc không ảnh hưởng đến sinh hoạt tình dục. Nhưng, trong thời gian chờ đợi đến lúc đó, hãy ghi nhớ rằng ngay cả nếu bác sĩ đề nghị loại thuốc nêu trên, bạn vẫn tự tìm cách tận hưởng những cảm giác thăng hoa. Bạn chỉ cần nhiều thời gian và kích thích hơn để đạt khoái cảm.

6. Kiên nhẫn

Hanfling cho rằng tình dục giống như việc nấu ăn, kết quả có thể tuyệt vời nhưng điều quan trọng là nếm hương vị trong từng giai đoạn của nó. Do đó, hãy kiên nhẫn với bạn tình và với cả chính bạn để cùng thỏa mãn hơn.

Thu Lê (theo Health)