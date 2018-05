21 câu hỏi tiết lộ vợ chồng bạn có sống được với nhau lâu dài

Thực tế là rất nhiều đàn ông không quan tâm đến sự hài lòng của bạn đời trong cuộc sống, Sharon Gilchrest O’Neill, chuyên gia về trị liệu hôn nhân và gia đình, tác giả cuốn A Short Guide to a Happy Marriage: The Essentials for Long-Lasting Togetherness, nhận định trên The Huffington Post.

"Nhiều đàn ông không nhận ra thời điểm vợ họ đã muốn buông bỏ hôn nhân", bà nói. Một số người vợ lặng lẽ quan sát xem bạn đời có quan tâm và nhận ra không.

Gilchrest O’Neill và các chuyên gia tâm lý khác đã chia sẻ một số dấu hiệu rõ ràng cho thấy các bà vợ đã cân nhắc lại hôn nhân của mình:

Ảnh: themarriageandfamilyclinic.com.

1. Cô ấy dường như thay đổi "chỉ sau một đêm".

Khi cố gắng cải thiện cuộc hôn nhân, cô ấy có thể đã đưa ra rất nhiều lời đề nghị nhưng đều bị chồng lờ đi. Trong hầu hết trường hợp, người vợ đã đi tới giai đoạn quyết định quay lưng lại hôn nhân do thất vọng và vỡ mộng vì chồng.

2. "Em không muốn nói về chuyện đó nữa", trở thành điệp khúc

Khi vợ bạn không còn muốn hoặc không sẵn sàng để có cuộc thảo luận nghiêm túc về tình trạng hôn nhân của hai người, nó có thể là chỉ báo rằng cô ấy đã đến điểm tới hạn, nhà tâm lý hôn nhân R. Scott Gornto ở Texas cho biết.

"Khi người ta còn năng lượng để tranh cãi và thảo luận, thậm chí cả xung đột về các vấn đề, hôn nhân vẫn còn sống. Ngược lại là khi cô ấy buông xuôi".

3. Vợ chồng bạn hầu như không chạm vào nhau nữa

Khi còn yêu, bạn cảm thấy thoải mái khi đụng chạm vào người ấy, nắm tay nhau khi dạo phố. Những đụng chạm đó giúp giải phóng oxytocin, hoóc môn giúp chúng ta thấy có sự gắn kết yêu thương. Việc thiếu các tiếp xúc cơ thể - cả trong và ngoài phòng ngủ - cho thấy có điều gì đó thất bại trong hôn nhân của bạn.

Nếu chuyện này xảy ra, hãy trò chuyện cởi mở với vợ để hiểu điều cô ấy đang cảm thấy. Đừng ép cô ấy phải đụng chạm đến bạn nhiều hơn, mà có thể gây tác dụng ngược.

3. Vợ chồng bạn như hai cá thể song song

Nếu vợ bạn chọn cách vui vẻ với bạn bè và các sở thích của mình thay vì dành thời gian cho chồng, hãy nói với cô ấy bạn cảm thấy bị tổn thương thế nào, Gilchrest O’Neill nói.

5. Tất cả những điều hai bạn trò chuyện là về con và việc nhà

Nếu trận bóng của con trai là thứ duy nhất hai bạn trò chuyện khi ở một mình bên nhau, đã đến lúc phải thắt lại mối quan hệ của vợ chồng bạn, bên ngoài lũ trẻ.

6. Cô ấy có những nhận xét ác ý về chi tiêu của bạn

Khi bạn quan tâm đến ai, bạn sẽ cẩn trọng ngôn từ của mình. Nếu trước đây cô ấy nhỏ nhẹ và tốt bụng với bạn, mà giờ đây thi thoảng lại lôi các lỗi lầm của bạn ra chì chiết, hoặc nhận xét ác ý về các chi tiêu của bạn, có thể cô ấy đã không còn bận tâm với việc phải làm hài lòng bạn nữa. Hôn nhân của bạn đang có vấn đề.

Thuận An