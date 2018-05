Những điều bạn bè chồng không bao giờ nói với bạn / 10 điều thú vị vợ cần biết về chồng

Dù điện thoại của chồng không có những tin nhắn gửi đến giữa đêm khuya, vợ chồng bạn không có những cuộc tranh cãi ầm ĩ, nhưng bạn vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hãy chú ý đến những dấu hiệu kỳ lạ được nữ nhà văn Mỹ Amy Shearn liệt kê trên trang Oprah.com dưới đây:

1. Anh ấy bị ám ảnh bởi các thiết bị điện tử

Như tiểu thuyết gia Charles Baxter từng viết trong cuốn Burning Down the House: "Một người ở trong tình trạng bị tổn thương có xu hướng yêu đồ đạc của họ". Nó giống như chúng ta đang cố tập hợp mọi thứ xung quanh mình để chống lại sự cô đơn. Và nghiên cứu của Margaret Clark, giáo sư tâm lý học tại ĐH Yale, cũng xác nhận trong hôn nhân, "những người gắn bó nhiều hơn với các món đồ thường cảm thấy kém thoải mái trong mối quan hệ vợ chồng hơn, so với những người ít gắn bó với các loại tài sản". Bởi vì, một chiếc tivi hình ảnh 3D màn hình rộng sẽ ít phức tạp hơn một con người, một chiếc máy tính bảng mới coóng cũng không đòi hỏi quá nhiều như các bà vợ.

2. Hai người ăn tối trong câm lặng

Lần đầu tiên điều này xảy ra, bạn có thể nghĩ: "Thật là tuyệt vời, chúng ta lại có thể yên lặng ngồi bên nhau". Nhưng đến lần thứ 12, bạn có thể cảm thấy lạnh người, sự lạnh lẽo mơ hồ đến mức bạn tìm cách đổ lỗi cho nhiệt độ phòng. Rõ ràng vợ chồng bạn ngồi đây, bên cạnh nhau, trong một không gian rất đẹp và hoàn toàn không có gì để nói với nhau.

3. Thay vì nghe bạn phàn nàn, anh ấy nói rằng "Chúng ta đã trải qua chuyện này rồi"

Trong tâm trí mình, thực sự chẳng ai muốn tranh cãi. Rõ ràng có nhiều thứ vui vẻ hơn là cãi cọ với người bạn đời. Kể cả việc đứng dưới trời mưa bão nghe một ban nhạc nghiệp dư biểu diễn hay vào nhà hàng, lỡ ăn phải thức ăn chưa chín và bị “tào tháo” đuổi… vẫn còn vui hơn cãi nhau. Nhưng trong một cuộc hôn nhân khỏe mạnh, người chồng ít nhất sẽ lắng nghe những gì vợ đang nói hơn là nhanh chóng kết thúc tranh cãi. Có vẻ như anh chồng đang mang cho vợ sự thoải mái khi anh ta kết thúc cuộc tranh luận sớm. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là anh ta không đủ quan tâm tới vợ để tìm hiểu điều vợ đang thực sự lo lắng hay cùng vợ cố tìm ra một giải pháp.

4. Bạn biết quá nhiều về một đồng nghiệp nữ tại nơi làm việc của chồng

“Sheila đang gặp phải rắc rối với người yêu cũ của cô ấy”, chồng bạn kể với một chút thông cảm. Bạn cũng gật đầu thông cảm, bởi bạn biết Sheila từng mắc bệnh dạ dày và đã phải nằm viện, bạn cũng biết bà cô của Sheila vừa qua đời vào tháng trước và nhiều điều nữa… Tại sao bạn biết rất nhiều về Sheila ở nơi làm việc của chồng mình? Một tình bạn quá nhiệt tình với nữ đồng nghiệp hay là những câu chuyện tán gẫu ở trong văn phòng? Và dù bạn phát hiện ra rằng chồng không có một cô bạn thân nào thì bạn cũng nên nghĩ đến việc có điều gì đó đang thiếu trong mối quan hệ của vợ chồng bạn khiến anh ấy phải đi tìm kiếm ở chỗ khác. Có thể chính anh ấy cũng không nhận ra điều ấy. Nhưng khi anh có vẻ dành nhiều thiện cảm với Sheila hơn là chú ý đến những lo lắng của vợ thì lúc đó vợ chồng bạn cần phải ngồi lại và nói chuyện với nhau.

5. Anh ấy tìm sự chú ý bằng những thứ linh tinh

Vì một số lý do, anh ấy đi theo bạn cả tối, vỗ vai bạn và hỏi bạn những câu ngớ ngẩn về bàn chải và khăn lau tay, dầu massge… trong khi tất cả những gì bạn muốn là kết thúc công việc như một người phục vụ gia đình để có thể theo đuổi niềm đam mê riêng của mình, ví dụ đọc sách hay xem phim. Phải chăng anh ấy đang cố để gây sự chú ý? Có lẽ chồng bạn không cố ý (điều này đến một cách tự nhiên). Rất có thể lâu rồi anh ấy không được bạn quan tâm. Hãy đưa những món đồ đó cho anh ấy, bạn không chỉ nuôi dưỡng được mối quan hệ của mình mà sẽ có cơ hội được massage trong lúc xem phim.

6. Anh ấy là con người khác ở một chỗ khác

Khi vợ chồng bạn đi ăn cùng nhau, các bạn luôn luôn đến "quán ruột" và gọi món ăn quen thuộc. Nếu chọn game, anh ấy cũng chọn trò chơi y như bạn. Bạn phàn nàn với cô bạn thân rằng anh ấy chẳng bao giờ muốn thử một cái gì mới, nhưng có thể bạn đã lầm. Bởi vì khi đi với bạn bè của mình, anh ấy cố gắng thử nghiệm bất cứ điều gì mới, từ trò lướt ván đến ăn món ăn Nhật Bản, Hàn Quốc… Trong một mối quan hệ lãng mạn, luôn có hoặc ít nhất cũng nên có những niềm vui đến từ việc được khám phá. Sự quen thuộc có thể do anh ấy sợ ánh mắt chê bai “Anh không làm nổi đâu” từ vợ mình. Trong mối quan hệ vợ chồng cũng như trong bất kỳ mối quan hệ nào, hãy để đối tác có cơ hội được thể hiện bản thân thì mối quan hệ mới bền vững.

