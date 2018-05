Tính cách người yêu bộc lộ rõ khi cãi nhau / 7 dấu hiệu hai bạn không phải là cặp hoàn hảo

Dưới đây là 6 gợi ý giúp chị em giành chiến thắng.

1. Cơm sôi nhỏ lửa

Bạn không thể chiến thắng một cuộc tranh luận khi cả hai đang gào thét. Tốt nhất hãy đợi cho tình hình lắng xuống rồi hãy bày tỏ quan điểm của mình. Khi chồng bạn đang quá giận dữ hay bực mình, chàng khó có thể chấp nhận cách nghĩ của người khác. Cách tiếp cận khôn ngoan nhất lúc ấy là hãy để chàng hạ hỏa và sau đó mới nói chuyện khi chàng đã bình tâm trở lại.

Ảnh: magforwomen.

2. Nói đúng mực

Điều này là vô cùng quan trọng khi tranh luận. Mỗi người phù hợp với một cách đối thoại khác nhau, do đó bạn cần hiểu rõ cách đối thoại với ngữ điệu nào là phù hợp với chồng. Có người chỉ chịu lắng nghe khi người kia quát lên, có người chỉ thích khi được nói chuyên theo cách nghiêm túc và nhẹ nhàng. Dù dùng ngữ điệu nào, hãy nhớ đừng làm tổn thương người khác.

3. Đưa ra những lý do hợp lý

Khi tranh luận với đàn ông, nếu bạn chỉ có thể đưa ra những lý do xuất phát từ cảm xúc thì không đủ để thuyết phục. Thay vào đó, hãy lý trí và chứng tỏ cho chàng thấy bạn có những lý do hợp lý cho quan điểm của mình. Cho dù đôi khi việc dùng nước mắt cũng có tác dụng, bạn vẫn nên nghĩ ra những lý do logic để khiến chàng phải thật sự khuất phục quan điểm của bạn và tôn trọng bạn hơn.

4. Hướng tới mục tiêu chung

Nhiều khi một cuộc tranh luận không thể hoàn toàn nghiêng về một bên. Những lúc như thế bạn không nên để cái tôi chen vào mà nên hướng tới mục tiêu chung cho cả đôi bên. Chồng cũng sẽ đánh giá cao việc bạn quan tâm tới cảm xúc của chàng.

5. Thử áp dụng phương pháp tâm lý ngược

Phương pháp này hiệu quả với rất nhiều người. Nó thường hiệu nghiệm nhất trong trường hợp người chồng hoàn toàn chắc chắn rằng bạn sẽ lập tức phản đối gợi ý chàng đưa ra. Khi bạn khiến chàng bất ngờ bằng cách không đưa ra một lời tranh luận, điều đó sẽ khiến chàng băn khoăn tại sao bạn lại làm như thế. Cuối cùng nó sẽ khiến chàng bắt đầu tự vấn chính quan điểm của mình. Tuy nhiên, để phương pháp này đạt hiệu quả, bạn phải biết đích xác lúc nào nên sử dụng nó và khi nào thì không, tránh trường hợp chính bạn bị “phản pháo”.

6. Biết khi nào nên “lui”

Cũng có lúc trong cuộc tranh luận bạn biết chắc mình đúng và rằng chàng sai. Nếu bạn chắc chắn rằng chàng sẽ không nghe một lý do hay logic nào bạn đưa ra, tốt hơn bạn nên nhường bước. Hãy để chàng biết rằng điều này là vì chàng, rằng rồi chàng sẽ thấy bạn đúng khi xem xét lại vấn đề. Hãy nhớ rằng cách này chỉ hiệu nghiệm nếu ít được sử dụng.

Khánh Vy (theo magforwomen)