Chương trình từ thiện "Hè yêu thương - 20 năm gắn kết và chia sẻ" của ABBank tập trung vào mảng giáo dục và y tế tại các địa phương mà ngân hàng này có mặt. Theo đó, hơn 500 phần quà sẽ được doanh nghiệp này trao tặng những người có hoàn cảnh kém may mắn như: người neo đơn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, học sinh giỏi vượt khó… Tổng ngân sách dành cho chương trình ước tính trên 561 triệu đồng. Công đoàn và cán bộ nhân viên ABBank cũng đã đóng góp số lượng lớn đồ chơi, sách truyện, tiền mặt, thuốc men… vào quỹ quà tặng của chương trình.

Hè yêu thương tại Mộc Châu.

Đầu tháng 9, tại nhiều điểm trường ở các địa phương, ABBank đã trao hàng trăm suất học bổng, sách bút, xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, góp phần động viên các em trong năm học mới. Em Nguyễn Thị Trang, lớp 8B trường THCS Loong Sập, Mộc Châu, Sơn La khoe: "Mỗi lần có đoàn từ thiện về trường là cháu rất vui, cháu được múa, được hát và lại được cả quà và bánh nữa".

Nụ cười các em nhỏ khi được nhận quà của chương trình Hè yêu thương.

Tại các cơ sở y tế ở Long An, Khánh Hòa, Vĩnh Long, Đà Nẵng, Kiên Giang, Thái Nguyên, Cần Thơ…, doanh nghiệp này cũng đã trao hàng trăm món quà tới các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá gần 200 triệu đồng.

Chương trình trao quà cho bệnh nhân ở Vĩnh Long.

Ông Phạm Duy Hiếu, Tổng giám đốc ABBank cho biết năm nay, ngoài chương trình Hè yêu thương, doanh nghiệp này tiếp tục triển khai các chương trình an sinh xã hội khu vực Tây Bắc như: xây dựng trường mầm non Xã Vĩnh Lợi (tỉnh Tuyên Quang), xây dựng trường mầm non Xã Pài Lủng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang), tài trợ xây dựng đường nông thôn xã Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang)... Tại khu vực Tây Nam Bộ và Tây Nguyên, ngân hàng sẽ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đối tượng chính sách thuộc Tiểu đoàn Tây Đô, Cần Thơ có hoàn cảnh khó khăn và dự kiến sẽ xây dựng một trường học tại Tây Nguyên.

"Hè yêu thương - 20 năm gắn kết và chia sẻ" là hoạt động xã hội thường niên, tiếp nối chương trình "Hè yêu thương - chia sẻ cùng cộng đồng" được ABBank thực hiện 3 năm qua.

Ngọc Bích