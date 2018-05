Các cháu là học sinh của 2 lớp mầm, trường mầm non Hòa Bình ở khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương.

Hơn 50 trẻ lớp mầm ở Bình Dương nhập viện chiều 29/7. Ảnh: Nguyệt Triều

Hàng trăm phụ huynh suốt đêm qua tập trung ở bệnh viện để theo dõi và chăm sóc sức khỏe con. Nhiều bố mẹ bức xúc yêu cầu ban giám hiệu nhà trường cho biết rõ nguyên nhân. Theo phụ huynh, đại diện nhà trường cho biết đã cho các cháu uống thuốc để phòng bệnh tay chân miệng nên rất có thể toàn bộ 50 học sinh của hai lớp mầm bị sốc thuốc.

Công an thị xã Thuận An đã huy động hàng chục cảnh sát để giữ gìn trật tự tại bệnh viện. Do lo ngại tình trạng sức khỏe của con em mình, nhiều phụ huynh yêu cầu bệnh viện chuyển các cháu xuống Bệnh viện Nhi đồng I (TP HCM) để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Một cháu bé đang được bố mẹ lo lắng chăm sóc ở bệnh viện. Ảnh: Nguyệt Triều

Bước đầu các bác sĩ truyền dịch và cho uống thuốc, nhiều cháu bé đã ổn định sức khỏe nhưng phải tiếp tục theo dõi nên chưa xuất viện.

Nhà trường chưa có ý kiến chính thức về nguyên nhân các cháu nhỏ nhập viện tập thể. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cũng chưa đưa ra kết luận chính thức về việc này.

Nguyệt Triều - Kiều Trang