Đa phần những món quà này đều có thể tự làm hoặc mua sẵn tại cửa tiệm với giá khá mềm, như:

1. Chậu cây xanh:

Một chậu cây nhỏ được gói cẩn thận trong chiếc hộp xinh xắn gửi tặng bà, mẹ hoặc người con gái mà bạn yêu thương trong dịp 8/3. Tặng phẩm này ngày càng được nhiều người ưa chuộng bởi vừa mang nhiều ý nghĩ vừa thể hiện sự gẫn gũi với thiên nhiên. Đặt một chậu hoa nhỏ trong nhà hoặc trên bàn làm việc mang lại bầu không khí trong lành, tốt cho sức khỏe con người, bên cạnh đó màu xanh của lá cây làm cho tinh thần luôn thoải mái, thư thái, bình an.

Cây thịnh vượng (trái) và ngọc ngân được nhiều người chuộng mua. Ảnh quatangcayxanh.

Bà Bùi Thị Vi, đại diện Công ty Lộc Xanh chuyên cung ứng quà tặng cây xanh tại TP HCM cho biết, những loại cây nhỏ này rất dễ sống nên thông thường mọi người có thể tự trồng hoặc mua sẵn tại các cửa hàng cây xanh. Hiện nay giá của những loại cây này dao động từ 170.000 đến 450.000 đồng tùy chủng loại, kích cỡ và chất liệu bình đựng.

Được ưa chuộng nhất hiện nay là các loại cây như: valentine (hồng hoặc xanh), vạn lộc, phú quý, phát tài, đế vương, bao thanh thiên, kim ngân (kim tiền). Bà Vi cho biết, riêng vdịp 8/3 khách thường chọn mua những cây mang nét nữ tính như: cung điện hoàng hậu, son môi, ngọc ngân... Ngoài ra một số loài sống dưới nước trồng trong lọ thủy tinh chèn thêm các loại đá với màu bắt mắt cũng được chuộng bởi tính tiện dụng, đẹp mắt và dễ chăm sóc.

2. Kẹo "handmade":

Những que kẹo ngọt làm bằng phương pháp thủ công với đủ hình dạng xinh xắn như khuôn mặt bé trai đeo kính, bé gái đang cười hay trầm tư và kẹo hình trái tim, sẽ là một món quà dễ thương trong ngày 8/3. Ngoài ra bạn cũng có thể kết những viên kẹo này trong một giỏ hoa để tặng người phụ nữ mà bạn yêu thương. Hiện giá kẹo này trên thị trường dao động từ 5.000 đến 10.000 đồng một chiếc.

Kẹo "handmade" này có giá từ 5.000 đến 10.000 đồng một cây. Ảnh: T.T.

Tại TP HCM kẹo handmade có bán ở một số công viên vui chơi dành cho giới trẻ tại như khu cà phê Hàn Thuyên, công viên 23/9, công viên Lê Thị Riêng...

3. Tặng phẩm có in ảnh của người nhận:

Một chiếc ly, dĩa, áo hoặc phiến pha lê, mica, thủy tinh có in ảnh của người nhận được đông đảo bạn trẻ mua tặng nhau trong những dịp đặc biệt như: sinh nhật, lễ tình yêu 14/2 hay quốc tế phụ nữ 8/3. Tùy theo chất liệu và kích cỡ mà tặng phẩm này có giá thành khác nhau, dao động từ 100.000 đến vài trăm nghìn đồng.

Ảnh của người nhận được in trên phiến thủy tinh. Ảnh: T.T.

4. Chuông gió:

Tặng ai một chiếc chuông gió là cầu chúc cho người ấy được bình an, may mắn và gặp thuận lợi trong cuộc sống. Chuông gió còn gọi là "phong linh", trong thuật phong thủy tiếng chuông này có tác dụng giúp hóa giải hung khí và mang lại điều an lành. Ngoài ra khi đôi lứa yêu nhau mà tặng chuông gió còn mang thông điệp "anh sẽ mãi mãi ở bên em” hoặc "em sẽ mãi mãi ở bên anh".

Chuông gió biểu tượng của sự bình an, may mắn. Ảnh baitringoinhahd.

Hiện nay trên thị trường có bán nhiều loại chuông gió được làm từ các chất liệu khác nhau như: gỗ, gốm, kim loại, pha lê. Giá một chiếc dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn tùy theo kích cỡ và chất liệu. Khi đặt mua, bạn cũng có thể yêu cầu nghệ nhân khắc tên và lời chúc của mình lên chiếc chuông.

5. Khung ảnh và thiệp mừng 8/3 "handmade":

Khung ảnh "handmade" trông như chiếc giỏ xách. Ảnh Vietgiaitri.

Nếu bạn đang giữ những bức ảnh của người phụ nữ mà bạn yêu thương, hãy dùng chúng để thiết kế một khung ảnh hoặc tấm thiệp mừng ngộ nghĩnh kèm theo những lời chúc tốt đẹp. Món quà này hầu như không tốn kém gì nhưng sẽ mang đến niềm vui bất ngờ cho người phụ nữ đặc biệt của bạn.

Thi Trân