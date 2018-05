2 cách dạy con cho hiệu quả khác nhau một trời một vực

Natasha Daniels là một nhà trị liệu tâm lý trẻ em người Mỹ và tác giả cuốn sách How to Parent Your Anxious Toddler. Bà mẹ 3 con này cũng là một cây viết về đề tài nuôi dạy con trên nhiều trang như Scary Mommy, Child Mind Institute, The Mighty... Bài viết dưới đây, bà chia sẻ 5 cách đã áp dụng thành công với các con mình, giúp trẻ biết lễ phép và vâng lời.

Là bố mẹ, chúng ta được nhận rất nhiều lời khuyên khi nuôi dạy con. Tuy nhiên, không phải cách nào cũng hữu ích. Có ba con, tôi thấy có những cách hiệu quả với bé này nhưng lại phản tác dụng với bé kia.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm làm mẹ, tôi thấy có 5 mẹo lạ, nghe có vẻ vô lý nhưng thực sự lại rất hiệu quả, ít nhất là trong gia đình tôi. Chúng có thể không hữu hiệu với con bạn bởi mỗi đứa trẻ là duy nhất và rất khác biệt, nhưng bạn cứ thử tham khảo xem sao.

Sử dụng những bài hát để trẻ làm việc bạn muốn

Tôi hay hát to để đánh thức các con dậy, hát khi muốn con đi tắm, khi cần con đi ngủ. Lời bài hát tôi tự chế, giọng thì cũng chẳng hề hay nhưng nó giúp tôi đạt được mục đích.

Và một ích lợi nữa là tôi đỡ phải cằn nhằn các con. Trẻ thích nghe hát và tôi không phải la mắng, hò hét. Khi con sắp đến giờ ngủ, phải đi đánh răng, nghe tôi hát là bọn trẻ đã biết điều gì sắp xảy ra và đáng ngạc nhiên là nó khiến một ngày diễn ra thanh bình hơn.

Khen ngợi trẻ về những hành vi trẻ... không làm

Điều này nghe có vẻ lạ nhưng khi áp dụng cách này, tôi đã sốc vì nó vô cùng hiệu quả.

Bất cứ khi nào trẻ không nghe lời (không chịu ra khỏi bồn tắm, chẳng chịu mặc quần áo hay dọn dẹp đồ chơi)... tôi chỉ cần bảo con: "Mẹ rất vui khi con ra khỏi bồn tắm" hay "Con đúng là chàng trai biết dọn dẹp sạch sẽ. Cảm ơn con"... Những lúc đó, tôi thường nhận được một cái nhìn lạ lùng của bọn trẻ và... sốc hơn, các con làm đúng như lời tôi nói. Cách này có thể không thành công 100% nhưng thực sự đáng để thử.

Nói "được thôi" khi trẻ bảo con sẽ không làm việc gì đó

Câu này nghe có vẻ như một lời khuyên quá tệ nhưng bạn cứ thử xem, biết đâu lại giúp đổi ngược tình thế. Khi con tôi tuyên bố: "Con sẽ không dọn dẹp phòng đâu. Quá nhiều đồ". Tôi bình tĩnh bảo: "Được thôi".

Khi đó trẻ thường nhìn lại mẹ với đôi mắt mở to, còn tôi thì tiếp tục: "Có lẽ mẹ lại thay bộ đồ ở nhà thôi, chứ hôm nay chắc chúng mình sẽ không đi đâu cả khi nhà cửa bừa bộn thế này. Mẹ muốn đi vườn bách thú nhưng không được rồi". Sau đó, tôi bỏ ra chỗ khác. 10 lần như vậy thì có tới 9 lần trẻ sẽ nhanh chóng dọn sạch và chạy ngay ra ngăn mẹ thay bộ đồ mặc nhà.

Khi con nói không lễ phép, đừng mắng, hãy nhắc con câu bạn muốn bé nói

Điều này cũng khá lạ và có thể khiến nhiều bố mẹ phản đối. Khi trẻ đòi hỏi điều gì đó với từ ngữ không tôn trọng, hãy nhắc câu bạn muốn con nói chứ không chỉ trích bé.

Chẳng hạn, khi đứa con 4 tuổi của tôi gào "Con muốn sữa cơ!", tôi nói: "Mẹ ơi, mẹ lấy sữa hộ con với ạ". Sau vài lần như vậy, bây giờ, con tôi nói những câu như "Cảm ơn mẹ" hay "Mẹ giúp con..." rất tự nhiên.

Thể hiện tình yêu trẻ khi con nói những lời làm bạn tổn thương

Khi con nói những câu kinh khủng như "Con ghét mẹ" hay "Con ước gì con không phải là con của mẹ", hãy phản ứng ngược lại với thông thường. Đừng nói những câu kiểu như "Đồ láo toét"... mà chỉ cần đáp: "Như vậy cũng không sao. Mẹ vẫn yêu con". Thường nếu trẻ giận dữ tới mức hét lên những lời này, chúng muốn bạn cảm thấy tổn thương. Nhưng hãy đáp lại bằng sự tử tế và tình yêu thương và bạn sẽ thấy tình huống sẽ kết thúc bằng nước mắt, tiếng cười hoặc cả hai.

