Đàn ông thích ăn cay giỏi sex hơn / Trắc nghiệm về sức khỏe của đàn ông

Dưới đây là 5 lời đồn về cơ thể nam giới hoàn toàn sai sự thật.

Đàn ông cứ 7 giây lại nghĩ về sex một lần

Con số đó chính là số lần chúng ta hít thở. Không ai có khả năng nghĩ đến sex nhiều như vậy.

Cuộc điều tra về hành vi tình dục tại Mỹ do Edward Laumann và các cộng sự thực hiện năm 1994, cho thấy 43% nam giới cho biết có những khi cả ngày họ không nghĩ về sex lần nào. Một số người chỉ nghĩ đến "chuyện ấy" vài lần một tuần hay vài lần một tháng.

Ảnh minh họa: Webmd.com.

Nam giới độc thân có đời sống tình dục tốt hơn đàn ông có vợ

Người ta hay nói rằng đàn ông có gia đình chẳng có được gì ngoài giấc ngủ trong phòng ngủ của mình, trong khi các anh chàng độc thân thì lại đạt được những điều mình muốn. Đây thực sự là điều chẳng đúng chút nào.

Một nghiên cứu năm 2006 do Trung tâm nghiên cứu Ý kiến quốc gia (Mỹ) cho thấy, các ông chồng có đời sống tình dục viên mãn hơn 28% tới 400% so với các anh chàng độc thân, tùy thuộc vào độ tuổi của họ. Lý do, không chỉ vì chiếc giường hôn nhân khiến người ta yên tâm hơn, mà thực tế chứng minh không chỉ phụ nữ có chồng thường dễ đạt cực khoái mà nam giới có vợ cũng "lên đỉnh" nhiều hơn.

Tinh dịch chứa nhiều calo, rất bổ dưỡng

Theo bác sĩ Rachel Vreeman, Đại học Indiana, Mỹ, tinh dịch được tạo thành từ nước và một số chất dinh dưỡng như vitamin C, canxi và magie. Nó cũng chứa đường fructoza nhưng rất ít. Bởi thế, nó không thể gây ra vấn đề gì liên quan đến chế độ ăn uống và chẳng có lý do gì để tranh cãi về việc tinh dịch có "bổ" hay không.

Nếu bạn cạo tóc hay râu, nó sẽ mọc lại nhanh, dày và cứng hơn

"Nếu điều này là thật, thì đó sẽ là phương thuốc chữa trị cho chứng hói đầu", bác sĩ Aaron Carroll, Đại học Indiana cho biết.

Râu, tóc có thể trông sẫm màu và cứng hơn khi mọc lên sau lần cạo vì nó chưa được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và các yếu tố khác. Khi dài ra, nó sẽ trông giống hệt như râu, tóc mà bạn đã cạo trước đó.

Nam giới có bàn chân to thì cũng có "cậu nhỏ" to

Đúng là sự phát triển của ngón chân và "cậu nhỏ" (cũng như âm vật và ngón tay) đều chịu tác động bởi cùng một kiểu gene. Nhưng chiều dài của một thứ không phải là điều dự báo cho chiều dài của thứ kia.

Trong một nghiên cứu với hơn 3.000 nam giới, không có mối tương quan nào được tìm thấy giữa kích thước của bàn chân và kích thước "của quý" ở một người. Một số nhà nghiên cứu đã tự tay đo đạc khi nghi ngờ khả năng một số quý ông có thể nói vống kích thước "cậu nhỏ" của mình lên.

Vương Linh (theo Livescience.com)