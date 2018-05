Tuyệt chiêu giữ hôn nhân hạnh phúc / 18 điều làm nên một người vợ lý tưởng

Đừng bao giờ tranh cãi trước mặt con. Ảnh: dailyrecord.co.uk

Đó là những chia sẻ của Mayra Bitsko, một nhà văn tự do, tác giả hai cuốn sách A Second Chance và The Past Beckons trên trang familyshare.

Cuộc hôn nhân hiện tại của Mayra Bitsko ban đầu khá khó khăn, vợ chồng chị đều là những người đã đứt gánh một lần. Khi quyết định gắn bó với nhau, cả hai đã lặp lại những sai lầm mình đã mắc phải trong cuộc hôn nhân trước, đó là thiếu giao tiếp với nhau trong khi lại quá kỳ vọng vào người bạn đời của mình, đòi hỏi người đó phải thế này thế kia. Khi nhận ra lịch sử đang lặp lại, chị quyết định lùi một bước và đánh giá lại hôn nhân của mình: hoặc là chia tay hoặc lại phải hành động để xây dựng một cuộc hôn nhân lành mạnh.

Trong khi cùng cố gắng hướng tới cuộc hôn nhân lành mạnh, Mayra Bitsko biết vợ chồng chị đã tiếp cận những tình huống nhất định một cách sai lầm, đã rơi vào cái bẫy thông thường của các cuộc hôn nhân. Từ thực tế của mình, chị đã đúc kết ra những sai lầm nhỏ nhưng lại có thể gây ra vấn đề lớn trong hôn nhân:

Thiếu tôn trọng bạn đời

Đôi khi các cặp vợ chồng cho rằng việc gọi nhau là cô - tôi, anh - tôi, thậm chí nguyền rủa nhau hay chỉ ngón tay vào mặt là có thể chấp nhận được khi muốn thể hiện sự thất vọng. Tuy nhiên, thay vì lăng mạ nhau, tại sao bạn không nói chuyện bình thường? Khi tức giận, bạn thường hò hét, lên giọng nhưng thực tế những cuộc trò chuyện văn minh trung thực mới có hiệu quả trong một cuộc hôn nhân.

Kỳ vọng quá nhiều vào người đó

Đừng cho rằng những gì bạn đời làm là đương nhiên. Bạn hãy cảm ơn những gì người ấy làm cho bạn. Nhiều cặp vợ chồng lầm tưởng rằng, vì đã kết hôn nên người kia nghiễm nhiên phải làm một số thứ nhất định cho họ. Thực ra, bạn nghĩ thế nhưng không hẳn người bạn đời của bạn đã nghĩ thế. Khi chồng tôi làm giúp tôi việc gì hoặc ngược lại tôi làm gì cho anh, chúng tôi đều nói lời cảm ơn nhau. Ví dụ, nếu chồng giúp tôi nấu bữa tối khi tôi đột xuất về nhà muộn, tôi luôn cảm ơn vì anh đã làm thêm việc nhà. Đương nhiên, chồng cũng phải giúp vợ việc nhà nhưng tôi không bao giờ kỳ vọng anh sẽ đương nhiên phải làm thêm một số việc nào đó.

Ngắt lời người ấy khi nói chuyện

Nếu bạn ngắt ngang lời khi người ấy đang giải thích về một tình huống nào đó hay đang phàn nàn về một ngày làm việc vất vả, điều đó chỉ cho thấy bạn thiếu sự quan tâm. Đó cũng là một hành động mất lịch sự và sơ ý. Hãy kiên nhẫn và dành cho người ấy thời gian. Nếu buộc phải ngắt lời, hãy thực hiện một cách lịch sự.

Nói xấu về người bạn đời với người khác

Một trong những sai lầm lớn nhất mà rất nhiều người mắc phải là nói xấu bạn đời với người khác, dù người đó là bạn bè hay các thành viên trong gia đình. Bạn đang để cho người khác biết bạn có rất ít hoặc không có sự ngưỡng mộ nào đối với bạn đời và bạn cũng dường như không quan tâm đến cuộc hôn nhân của mình. Hãy tránh việc soi mói quá khứ của bạn đời và dùng thông tin đó như một lý do để nói những điều tiêu cực. Nếu bạn không có gì tích cực để nói về người ấy, tốt nhất là đừng nói gì cả.

Tranh cãi trước mặt con

Trẻ em như những tấm bọt biển. Chúng hấp thụ tất cả những gì nhìn và nghe thấy. Nếu chúng ở cùng phòng, nơi mà vợ chồng bạn đang có những cuộc tranh cãi rất nặng nề, chúng sẽ bị tác động rất nhiều. Chúng sẽ bắt đầu băn khoăn phải chăng cha mẹ đang giận nhau, liệu cha mẹ có ly dị hay không?

Giận dữ và thô lỗ không nên có chỗ trong một cuộc hôn nhân. Hôn nhân là sự tôn trọng, sự hỗ trợ và tình yêu, là hai người cùng mang những nỗ lực tốt nhất để đi về một hướng.

Kim Anh (Theo Familyshare)