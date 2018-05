Ảnh minh họa: Redbookmag.

Lifestyle, đưa ra 5 điều các chàng thường chú ý đến nhất khi gặp một người phụ nữ:

1. Nụ cười

Nụ cười của bạn có vẻ quyến rũ, chân thành hay gượng ép, ngượng nghịu? Đây là điều đầu tiên khiến chàng chú ý đến bạn. Và hãy tận dụng điều này để gây ấn tượng tốt ở chàng.

2. Mái tóc

Các chàng sẽ chú ý xem mái tóc của bạn như thế nào, mềm mại và khỏe mạnh hay xơ xác. Vì thế, bạn hãy chăm chút đến mái tóc của mình và không nên gội đầu quá thường xuyên nhất là vào mùa đông. Nếu bạn thường xuyên gội bằng nước nóng, tóc sẽ bị xơ và chẻ ngọn.

3. Cách trang điểm

Nếu bạn trang điểm quá dày, nó sẽ khiến bạn trông như đang mang mặt nạ, giả tạo. Và chàng sẽ tự hỏi liệu có phải bạn đang cố tình che giấu khuôn mặt bị biến dạng méo mó hay là bạn là một tên tội phạm nguy hiểm nhất?

4. Làn da

Mọi phụ nữ đều biết làn da chính là điều khiến họ ám ảnh suốt ngày. Bởi vì bạn không thể giấu được. Vì thế, cơ hội mà chàng không chú ý đến làn da của bạn là rất nhỏ.

5. Túi xách

Liệu có phải chị em nào cũng kéo theo mình một túi xách thật to, nói cách khác là chứa lủng liểng đủ thứ: hóa đơn cũ, áo len dài phòng những trường hợp khẩn cấp, kem dưỡng da tay...? Có thể là không, nhưng bạn nên lựa cho mình một chiếc túi phù hợp, không quá to và chỉ đựng những vật dụng cần thiết. Vì nếu chàng nhìn thấy túi xách to khủng bố của bạn, chàng sẽ đi thẳng mà không hề bận tâm.

Phương Trang