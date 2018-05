Điểm thu hút nhất của các cô gái trong mắt người yêu / Tính cách người yêu bộc lộ rõ khi cãi nhau

1. Thể hiện tình cảm một cách bất ngờ

Thỉnh thoảng hãy làm chàng ngạc nhiên bằng những nụ hôn hay lời khen của bạn. Anh ấy sẽ rất vui và cảm thấy thú vị với cách thể hiện đó. Anh biết rằng bạn quan tâm đến anh ấy và trân trọng mối quan hệ của hai người. Một cái ôm dài hoặc một nụ hôn mỗi ngày chắc chắn sẽ làm cho chàng cảm thấy được yêu.

Ảnh: premiere1limousine.com.

2. Ăn mặc một chút sexy

Đàn ông yêu bằng mắt. Khi có hai người với nhau, bạn có thể ăn mặc gợi cảm một chút. Mua một số đồ lót gợi cảm sẽ khiến anh ấy cảm thấy muốn ngắm nhìn hơn. Hãy cho chàng biết bạn hot đến mức nào.

3. Luôn ở bên anh ấy

Trong thời đại hiện nay, rất dễ dàng để liên lạc với người khác ngay cả khi hai bạn không ở gần nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn và chàng có thời gian để gặp nhau và dành nhiều thời gian với nhau. Nói chuyện với anh thường xuyên và có mặt khi anh ấy cần là điều để chứng tỏ bạn luôn ở bên anh ấy.

4. Cho anh ấy không gian riêng

Đàn ông vẫn rất thích sự tự do và không gian riêng kể cả khi họ thích được ở bên bạn. Đừng dành quá nhiều tình yêu và sự quan tâm khiến anh ấy cảm thấy ngộp thở. Cho anh ấy nhiều không gian để đi chơi với những người bạn khác của mình hoặc làm điều gì đó anh thấy thú vị là một cách để bạn chứng tỏ tình yêu với anh ấy. Hạn chế gọi điện hoặc gửi tin nhắn cho anh ấy liên tục. Được an toàn và tự do trong mối quan hệ, người đàn ông sẽ tôn trọng bạn.

5. Khen anh ấy

Mỗi ngày, bạn nên khen anh ấy ở một phẩm chất tốt đẹp nào mà bạn nhận ra. Khen là một cách tuyệt vời để thể hiện tình yêu và sự đánh giá cao của bạn cho anh ấy. Sự trân trọng và đánh giá cao đó làm anh ấy cảm thấy tuyệt vời. Một chàng trai yêu một cô gái bởi sự trân trọng và đánh giá cao dành cho anh ấy. Hãy làm cho anh ấy biết rằng bạn ngưỡng mộ và trân trọng, anh ấy cũng sẽ tôn trọng bạn theo cách mà bạn muốn.

Quỳnh Trang