Các bệnh về gan

Điển hình nhất là gan nhiễm mỡ (do uống nhiều bia rượu, ăn vặt nhiều). Không nên uống hơn 2 cốc rượu nhỏ một ngày. Rượu có thể gây tổn thương gan dù uống ít nếu dùng chung với thuốc có chứa acetaminophen (Panadol, Decolgen, Eferalgan, Alaxan...).

Bất cứ người nào uống rượu nhiều, ngay cả uống chỉ vài ngày cũng sẽ dễ phát triển thành gan nhiễm mỡ, tế bào gan sưng lên chứa mỡ và nước. Gan thấm mỡ còn có thể do bệnh tiểu đường, béo phì, do dùng thuốc, suy dinh dưỡng nặng. Gan thấm mỡ do rượu có thể hồi phục được sau khi ngừng uống rượu.



Viêm gan do rượu ở những người uống rượu thường xuyên - viêm và hoại tử tế bào gan dài 1- 2 tuần: chán ăn, nôn, đau bụng, sốt, vàng da, thỉnh thoảng có rối loạn tâm thần. Bệnh thường diễn tiến nặng sau thời gian uống rượu nhiều. Viêm gan do rượu có thể gây tử vong, đặc biệt nếu có tổn thương gan trước đó. Vì vậy phải sớm nhận biết và điều trị viêm gan do rượu để ngăn ngừa hậu quả nguy hiểm.



Xơ gan do rượu. Phụ nữ chịu tổn thương gan do rượu nhiều hơn nam vì rượu hòa tan trong mỡ mà lượng mỡ ở cơ thể nữ thường nhiều hơn nam. Viêm gan do rượu nhiều năm sẽ dẫn đến xơ gan. Nếu viêm gan do rượu được phát hiện và điều trị sớm, có thể ngăn ngừa được xơ gan.

Tiêu chảy, nôn ói do ngộ độc thức ăn

Nguyên nhân có thể là dùng thức ăn kém vệ sinh hoặc ôi thiu, nhưng cũng có thể do không quen thức ăn hoặc ăn cùng lúc những món kỵ nhau. Biểu hiện thường là nôn ói và đi tiêu chảy. Tùy theo tác nhân gây ngộ độc mà triệu chứng nôn ói nổi bật hơn hay tiêu chảy nhiều hơn.



Nếu đúng là do ngộ độc thức ăn thì hãy tìm cách nôn ra hết số thực phẩm đó vì cơ thể tỏ ra đã không muốn chấp nhận nó. Cần bổ sung orezol để bù lại lượng nước và muối đã mất. Tuyệt đối không được dùng thuốc cầm tiêu chảy trừ khi đi quá nhiều lần và kéo dài, vì cơ thể cần thải ra các chất độc đã xâm nhập.

Táo bón

Nguyên nhân chủ yếu là do chế độ ăn ít chất xơ và thiếu vận động. Ngoài ra, việc lạm dụng cà phê và các loại nước giải khát có chứa cafein càng làm cho cơ thể mất nước nhiều hơn. Trong những ngày Tết, nhằm tránh bị táo bón, bạn nên:



- Ăn đủ chất xơ: Tối thiểu 300g rau mỗi ngày. Chất xơ có nhiều trong rau quả, trái cây, các loại đậu, bột ngũ cốc còn nguyên vỏ cám.



- Uống nhiều nước: 6-8 cốc nước mỗi ngày (tương đương từ 1,5-3 lít). Nên uống nước vào buổi sáng sớm, trước khi ăn, sẽ kích thích nhu động ruột khiến việc đi tiêu dễ dàng hơn. Các loại nước trái cây, nước rau luộc cũng là nguồn cung cấp nước rất tốt cho cơ thể.

Cảm lạnh và bệnh đường hô hấp

Viêm họng, cúm, viêm phế quản, viêm xoang, cảm lạnh là những căn bệnh thường gặp trong mùa Tết . Do tiết trời ẩm và không khí lạnh, dễ có các triệu chứng sốt, đau nhức mình mẩy. Khi cảm lạnh kéo dài quá một tuần thì có khả năng bạn đã bị cúm, hoặc cảm lạnh ở giai đoạn nặng sẽ dẫn đến viêm phổi, phế quản, viêm xoang...



Cách phòng bệnh tốt nhất là mặc ấm khi trời lạnh, không dùng chung khăn mặt và bàn chải đánh răng với người khác, che miệng khi ho và hắt hơi. Nếu bị cảm lạnh, nên dùng nước đường nóng có vài lát gừng nướng chín, đồng thời bổ sung vitamin C và ăn cháo gà nóng để nâng cao sức khỏe.

Theo Ts. Đào Thị Yến Phi, Món ngon Việt Nam