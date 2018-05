Tướng mặt đàn ông tốt nên lấy làm chồng

Tìm kiếm anh chàng phù hợp là nhiệm vụ khó khăn, nhưng ít nhất, anh ấy cần có các đặc điểm sau mới có thể là chồng tốt:

Khả năng tự kiểm soát

Mức độ tự kiểm soát của người đàn ông có thể chỉ ra sự chung thủy, kiên định của anh ấy trong tương lai, nhà tâm lý học hành vi và xã hội học Jeremy Nicholson lý giải trong bài viết “How to Pick a Better Boyfriend or Girlfriend” trên tạp chí Psychology Today.

Nếu anh ấy có thể tập trung vào hai bạn và các khía cạnh khác trong đời sống của mình mà không bị phân tán, cũng như kiên định đi theo mục tiêu ban đầu, anh ấy sẽ có khả năng kháng lại sự cám dỗ từ bên ngoài và sẽ trò chuyện để tháo gỡ vấn đề khi có rắc rối nảy sinh. Càng có khả năng tự kiểm soát, tương lai mối quan hệ của bạn càng có độ ổn định cao.

Độ nhạy cảm

Cuộc sống đầy thăng trầm, và một người đàn ông có thể nhạy cảm với những xáo trộn tình cảm của bạn trong các thời điểm căng thẳng có thể sẽ mang lại sự ủng hộ lớn lao, theo Trung tâm nghiên cứu sức khỏe hôn nhân quốc gia Mỹ. Hãy chú ý tới mức độ phản ứng của anh ấy với bạn trong những thời điểm căng thẳng, và cách mà anh ấy tiếp cận trong các tình huống cảm xúc khác. Tìm kiếm người đàn ông nhạy cảm với các nhu cầu của bạn sẽ tạo ra sự khác biệt trong cuộc hôn nhân tương lai của bạn.

Anh ấy cầu thị, muốn hoàn thiện mình

Việc kỳ vọng bạn đời thay đổi sau khi lấy nhau về là không tưởng. Tuy vậy, một thái độ cởi mở, cầu thị trước những góp ý lại là điều vô cùng quan trọng, nhà tư vấn tâm lý Teresa Maples viết trong bài“What Makes Men Husband Material" trên tạp chí YourTango.

Cuộc hôn nhân lành mạnh là khi cả hai người đều có thể cởi mở để giúp nhau cùng tiến, vì thế, hãy đánh giá khả năng tiếp thu, sửa chữa các sai sót, lỗi lầm của anh ấy. Một người đàn ông sẵn sàng sửa đổi để trở nên tiến bộ hơn sẽ là một người tốt để làm bạn đời lâu dài, và anh ấy cũng hy vọng sẽ làm điều đó với bạn.

Biết cách trò truyện

Ngay cả những mối quan hệ say đắm nhất cũng sẽ đổ vỡ khi việc giao tiếp bế tắc, theo nhà tâm lý trị liệu Maud Purcell trên bài viết “10 Secrets of Happy Couples" đăng trên Psych Central. Những cuộc trò chuyện thành thật là vô cùng quan trọng với các cặp đôi để duy trì sự liên kết về gắn bó qua thời gian.

Một người chồng tốt là người sẵn sàng duy trì các cuộc trò chuyện này, ngay cả trong những giai đoạn căng thẳng, stress. Hãy chú ý đến khả năng trò chuyện của bạn trai hiện tại, bạn có sẽ những hình dung về khả năng giao tiếp của hai người trong tương lai lâu dài.

Thuận An (theo ehow)