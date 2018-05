Dấu hiệu hôn nhân đến lúc già nua / Những cử chỉ giúp chồng yêu bạn hơn

Thật sự không phải hai người không còn yêu nhau mà tình trạng này thường do những lý do khách quan mang lại. Có rất nhiều lý do cho một cuộc hôn nhân không tình dục: Làm việc mệt mỏi, phải thức khuya quá nhiều khiến bạn không còn năng lượng và hứng thú cho "chuyện ấy"; sinh con xong, nhiều bà vợ cảm thấy tự ti với cơ thể xồ xề của mình; ở một số cặp, việc chăm sóc con cái cũng ngốn hết thời gian dành cho chuyện vợ chồng; rồi có thể bạn bị trầm cảm... Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nếu vợ chồng bạn vẫn còn cảm thấy yêu nhau thì hãy cố gắng cùng nhau thắp lại ngọn lửa nồng nhiệt như từng có trước đây.

Dưới đây là 4 cách giúp vợ chồng bạn hâm nóng lại chuyện chăn gối, theo gợi ý của trang web về gia đình familyshare:

Nói về chuyện đó. Trải lòng cùng nhau luôn là giải pháp cần thiết để giải quyết bất kỳ vấn đề nào trong gia đình. Bạn cần phải vượt qua nỗi e ngại rằng nói ra điều này sẽ làm tổn thương bạn đời. Bằng cách bình tĩnh và tôn trọng nhất, hãy thổ lộ những cảm giác của bạn, và bạn thấy cần làm gì để có thể thoát khỏi tình trạng "ăn chay" này. Nói với bạn đời rằng họ hoàn toàn không phải là nguyên nhân khiến bạn mất cảm hứng.

Lên kế hoạch một đêm. Một đêm chỉ của hai người, sau giờ làm việc hay cuối tuần chẳng hạn. Hãy cùng bỏ lại tất cả công việc, con cái... Chỉ có hai người với một bữa tối lãng mạn hay cùng nhau hẹn hò bên ngoài như những ngày đầu tiên.

Nhen nhóm lại sự thân mật. Hãy nhớ lại lần đầu tiên hai người hẹn hò nhau như thế nào? Có phải là nắm chặt tay nhau sánh bước trên con đường mòn trong công viên? Những lời thì thầm ngọt ngào, bàn tay vuốt nhẹ trên mái tóc, hay nụ hôn dưới ánh hoàng hôn? Một khi khoảnh khắc đặc biệt đó quay trở về tâm trí bạn, tại sao bạn không thử trải nghiệm lại cảm giác đó. Nếu bạn và người ấy đang không ở cạnh nhau, hãy gửi thông điệp tình yêu qua những tin nhắn lãng mạn hay viết những mail chứa đầy tình yêu.

Gặp chuyên gia về tâm lý gia đình và tình dục. Điều này nghe thật ngại ngùng, chuyện vợ chồng sao có thể thoải mái để nói cho một người lạ. Tuy nhiên, với một chuyên gia thực sự, họ có thể giúp được rất nhiều, tìm được gốc rễ của vấn đề. Các chuyên gia tình dục luôn có những phương pháp giúp bạn tìm lại được cảm giác đời sống vợ chồng.

Không sex không có nghĩa là vợ chồng bạn không còn tình yêu. Nhưng không sex cũng có nghĩa là cả hai bạn cần phải tìm lại cảm giác hấp dẫn lẫn nhau, hãy cố gắng mỗi ngày cho điều đó, hãy thử đối xử với nhau như những ngày đầu tiên bước vào vườn yêu.

