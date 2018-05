Quyến rũ ở ngoại hình và tính cách

Ngoại hình là yếu tố đầu tiên giúp bạn tạo ấn tượng với người đối diện. Những người đẹp thường dễ thu hút ánh nhìn của những người xung quanh, do vậy, họ có nhiều lợi thế hơn trong cuộc sống.

Phụ nữ hiện đại có nhiều bí quyết để khiến vẻ ngoài của mình quyến rũ hơn. Họ có thể thay đổi về khẩu phần ăn hàng ngày hay những bài luyện tập thể thao để cải thiện sắc vóc. Họ có thể trang điểm để khuôn mặt thêm rạng rỡ, cuốn hút. Họ cũng có thể khoác lên mình những bộ cánh thời thượng để bản thân nổi bật hơn... Tuy nhiên, chị em nên nhớ không phải lúc nào trưng diện quần là áo lượt, trang điểm kỹ lưỡng mới trở thành người đẹp. Bạn sẽ đẹp khi biết chọn trang phục, trang điểm phù hợp với bản thân và từng hoàn cảnh.

Người xưa từng nói "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn". Không phải ngẫu nhiên mà tính cách, lối sống và đạo đức của con người được đề cao hơn vẻ ngoài. Là phụ nữ, dù ở thời kỳ nào cũng phải làm cho mình trở nên xinh đẹp cả bên ngoài lẫn tâm hồn bên trong.

Tinh tế và thông minh

Tinh tế không chỉ thể hiện ở sự nhạy cảm, khéo léo trong cử chỉ, ngôn ngữ giao tiếp mà còn phải biết điểm mạnh, yếu của bản thân để phát huy và khắc phục. Người phụ nữ hiện đại cần biết rõ bản thân mình muốn gì, cần gì và phải làm gì. Sự tinh tế trong mỗi hành động sẽ khiến một phụ nữ đẹp ra trong mắt người khác.

Phụ nữ tinh tế cũng là người phụ nữ thông minh bởi họ biết cách thể hiện bản thân mà không hề phô trương.

Độc lập và tự chủ

Trong xã hội hiện đại, vai trò của người phụ nữ ngày càng được coi trọng. Họ có cơ hội được học hành, tiếp xúc với nguồn tri thức mới để giỏi giang và bản lĩnh hơn.

Trang Bloomberg cho biết, hiện, tỷ lệ nữ trong hội đồng quản trị và làm tổng giám đốc (CEO) tại Việt Nam cao hơn nhiều nước khác tại khu vực Đông Nam Á. Theo một báo cáo công bố vào tháng 12/2017 của tập đoàn tư vấn toàn cầu Boston Consulting Group (trụ sở chính tại Mỹ), tỷ lệ nữ trong hội đồng quản trị tại các doanh nghiệp Việt Nam là 25%, cao hơn tỷ lệ 14% tại Malaysia, 10% tại Singapore và 6% tại Indonesia.

Báo cáo tỷ lệ nữ trong hội đồng quản trị và làm CEO tại một số quốc gia Đông Nam Á.

Không chỉ coi trọng việc học tập, nâng cao vị thế xã hội, phụ nữ hiện đại ngày càng tự chủ hơn về tài chính. Ngoài việc tạo các nguồn thu nhập ổn định, nhiều người lập các kế hoạch tài chính dài hạn hơn, như đầu tư, tiết kiệm cho tương lai, tiết kiệm hưu trí và dự phòng rủi ro.

Để kế hoạch tài chính được hiệu quả, phụ nữ trước hết cần quản lý thu nhập, nắm rõ các chi tiêu và hạn chế những khoản nợ tiêu dùng... Bên cạnh đó, để tiền sinh lời một cách thông minh, chị em cũng cần lựa chọn kênh đầu tư phù hợp. Bên cạnh kinh doanh, mua vàng, đầu tư chứng khoán, bất động sản, tiết kiệm ngân hàng là một hình thức đầu tư an toàn, mất ít công sức.

Tiết kiệm ngân hàng là kênh đầu tư được nhiều phụ nữ quan tâm.

Hiện nay, nhiều ngân hàng có chính sách dành riêng cho phụ nữ cùng nhiều ưu đãi. Trong đó, VIB liên tục mở các chương trình lấy phụ nữ làm trung tâm như "Xuân tài lộc với tiền gửi VIB" triển khai từ trước Tết Nguyên đán.

Tự do tài chính sẽ mang lại sự tự do trong cuộc sống, giúp phụ nữ dễ dàng thực hiện các kế hoạch mình yêu thích. Để có thể làm được điều đó, họ cần có một kế hoạch rõ ràng. Nếu bạn chưa biết bắt đầu từ đâu thì mở một tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng là cách dễ dàng và an toàn hơn cả.

Huyền Anh