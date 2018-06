Các nghiên cứu khoa học cho thấy, dinh dưỡng trong sữa chua được cơ thể hấp thụ tốt hơn gấp 3 lần so với các loại sữa thông thường. Lý do là sữa chua chứa nhiều dinh dưỡng, như đạm và béo đã được lên men tiêu hóa một phần nên rất dễ hấp thu. Ngoài ra, do chế biến từ sữa, sữa chua cũng là nguồn cung cấp canxi rất hiệu quả, đặc biệt đối với những người không thể uống được sữa do cơ thể không chấp nhận đường lactose.

Tác dụng được biết đến nhiều nhất của sữa chua là củng cố sức khỏe hệ tiêu hóa, nhờ bổ sung nhiều vi khuẩn có lợi cho quá trình tiêu hóa (Probiotics). Khi đạt tỷ lệ lý tưởng trong ruột, các lợi khuẩn này sẽ giúp chống sự xâm nhập của vi khuẩn có hại qua thức ăn, tăng cường sản xuất kháng thể và tối ưu lượng dinh dưỡng hấp thu.

Do đó, nếu ăn khoảng 2 hộp sữa chua mỗi ngày sẽ giúp tăng cường miễn dịch cho cơ thể.

Cao Quang