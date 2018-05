Thông tin được công bố tại lễ phát động chương trình "Sữa học đường" tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2013 - 2017, do Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh, Công ty Tetra Pak Việt Nam và Công ty cổ phần sữa Việt Nam - Vinamilk phối hợp tổ chức. Bắc Ninh là tỉnh thứ 2 trên cả nước, sau Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện chương trình này cho trẻ mầm non từ 6 đến 72 tháng tuổi.

Tổng kinh phí chương trình "Sữa học đường" tỉnh Bắc Ninh lên đến 178 tỷ đồng.

Mục tiêu của chương trình là nhằm giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng (SDD) cân nặng từ 4,3% xuống 4% và SDD chiều cao từ 5,6% xuống 5,2% ngay trong năm đầu tiên thực hiện. Phấn đấu đến cuối năm 2017, tỷ lệ SDD cân nặng và chiều cao tại tất cả các trường mầm non của tỉnh sẽ giảm xuống còn 3,5% và 4% tương ứng.



Theo ông Nguyễn Tử Quỳnh, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, Trưởng ban chỉ đạo chương trình, chương trình thể hiện tâm huyết và nỗ lực của lãnh đạo tỉnh đối với việc phát triển thể chất và trí tuệ cho con em đất Kinh Bắc.



Cũng theo Ban chỉ đạo, nguồn kinh phí bảo đảm cho chương trình gồm 50% từ ngân sách tỉnh và phần còn lại sẽ do phụ huynh đóng góp và các nguồn xã hội hóa. Chương trình được triển khai thí điểm trong năm học 2013 - 2014 tại 24 trường mầm non (mỗi huyện, thị xã, thành phố chọn 3 trường), với tổng số trên 10.000 trẻ được uống sữa. Từ năm 2014 đến 2017, chương trình sẽ triển khai đại trà đến tất cả các trường mầm non trên địa bàn tỉnh cho hơn 234.000 trẻ được thụ hưởng.

Trẻ mầm non từ 6 đến 72 tháng được uống sữa miễn phí trong 5 năm học.

Ông Bert Jan Post, Giám đốc điều hành Công ty Tetra Pak Việt Nam, đơn vị hỗ trợ kỹ thuật chương trình chia sẻ, “Chúng tôi rất vui khi chương trình 'Sữa học đường' của tỉnh Bắc Ninh đã thành hiện thực, giúp trẻ em của tỉnh có được một trong những quyền cơ bản trong công ước về Quyền trẻ em của Liên hợp quốc. Đó là quyền được tiếp cận nguồn dinh dưỡng tốt nhất, mà cụ thể ở đây là sữa”. Ông cũng tin tưởng Bắc Ninh sẽ là một bài học thành công, tạo đà cho một chương trình đầy tính nhân văn này đến với trẻ em ở các tỉnh thành khác của Việt Nam.



Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 150 trường mầm non, trong đó có 144 trường công lập, số trường mầm non đạt chuẩn quốc gia là 115 trường, tỷ lệ huy động trẻ đến lớp mẫu giáo đạt 99,25%, trẻ khuyết tật hòa nhập đạt tỷ lệ 91,2%. Những năm qua, công tác chăm sóc trẻ em của tỉnh đạt được kết quả tích cực. Tuy nhiên, tỷ lệ suy dinh dưỡng chung ở trẻ em dưới 5 tuổi còn ở mức cao, trẻ suy dinh dưỡng về cân nặng chiếm 12,8%, suy dinh dưỡng chiều cao chiếm 26,8%.

Diệp Trương