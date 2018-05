Nguyên nhân khiến chàng trai có thể sống với một trái tim bị tổn thương trong thời gian dài như vậy, theo các bác sĩ, là do sau khi thành tim bị dập vỡ, một lớp màng nhầy bên ngoài đã hình thành và bao bọc khiến máu không trào ra.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM, ngay từ khi nhập viện, bệnh nhân đã được các bác sĩ phát hiện một khối phình to ở mỏm tim. Song chỉ đến khi tiến hành chẩn đoán sâu, lỗ thủng mới được xác định có đường kính 17 mm. Máu qua lỗ thủng tràn ra lớp màng bọc là nguyên nhân tạo thành một túi phình to.

Một cuộc hội chẩn đã được tiến hành. Giải pháp điều trị thông tim bít lỗ nhằm giảm can thiệp xâm lấn đã được đưa ra, tuy nhiên khả năng này không thành do chỗ thủng quá to. Bệnh nhân được chuyển đến khoa Phẫu thuật tim.

Sau 6 tiếng đồng hồ phẫu thuật, các bác sĩ cũng đã cắt được túi phình và vá lại chỗ thủng. Bệnh nhân vừa được xuất viện trong tình trạng sức khỏe hoàn toàn bình thường.

Theo tiến sĩ Phạm Thọ Tuấn Anh - Trưởng khoa Phẫu thuật tim, Bệnh viện Chợ Rẫy, nếu không phẫu thuật, khả năng tử vong có thể xảy ra tức thì nếu túi phình bị vỡ.

Cũng qua trường hợp trên, ông Tuấn Anh khuyến cáo mọi người không nên chủ quan với những cú va đập dù nhỏ. "Tốt nhất sau khi bị tai nạn, người bị nạn nên đến bệnh viện để thăm khám. Trường hợp một thời gian sau khi bị nạn mà thấy cơ thể bỗng nhiên có dấu hiệu khác thường thì phải đi khám ngay", bác sĩ Anh nói.

Thiên Chương