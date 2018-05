Các trích dẫn đầy cảm hứng dưới đây sẽ thách thức cách bạn suy nghĩ và có lẽ thậm chí thay đổi cách sống của bạn.

1. Hãy tha thứ cho người khác, không phải vì họ xứng đáng được tha thứ, mà quan trọng vì bạn xứng đáng được hưởng sự bình an trong tâm hồn. Thực tế là giận ai đó chỉ làm cho bạn đau. Sự tức giận với người khác chỉ ngăn trở bạn tận hưởng hạnh phúc của hiện tại.

2. Hầu hết mọi người không lắng nghe với tất cả sự chú ý và muốn thấu hiểu. Mọi người nghe với ý định trả lời. Hãy tự hỏi mình, bạn đang thực sự lắng nghe người khác hay bị phân tâm bởi ý nghĩ của riêng nình trong đầu. Đôi khi, người thân, bạn bè chỉ cần bạn ở đó, lắng nghe bằng tất cả sự chú ý của bạn, không cần lời khuyên, lời cảm thán, chỉ cần lắng nghe, thế là đủ.

Tha thứ cho người khác để tận hưởng sự bình yên trong tâm hồn. Ảnh: Popsugar.

4. Mọi người sẽ quên những gì bạn nói, quên luôn những gì bạn đã làm, ngay cả những thành tựu rực rỡ nhưng mọi người sẽ không bao giờ quên cảm giác bạn đã tạo ra nơi họ.

3. Hãy nghĩ về tất cả những ngôi sao sáng, những người nổi bật. Tất cả họ đều có điểm yếu. Bạn có thể nghĩ rằng tất cả mọi người là tốt hơn so với bạn, nhưng bạn chỉ nhìn thấy những hình ảnh mà họ muốn cho bạn thấy. Mọi người đều có những nỗi sợ hãi và điểm yếu. Bạn luôn có giá trị riêng của mình. So sánh bạn với người khác là một thói quen gây ra bất hạnh không đáng có.

5. Một con tàu sẽ luôn an toàn trong bến cảng nhưng nó chỉ cảm nhận được đại dương khi nhổ neo lướt sóng. Chúng ta sẽ thoải mái ở ngôi nhà và vùng an toàn của mình, nhưng những trải nghiệm đáng giá và cuộc sống thực sự thì luôn ở ngoài vùng an toàn.

6. Một quả trứng bị phá vỡ bởi tác động từ bên ngoài, cuộc sống bên trong sẽ kết thúc. Chỉ khi quả trứng bị phá vỡ bởi nỗ lực từ bên trong của một sinh vật muốn chui ra vỏ, khi đó một cuộc sống bắt đầu. Những điều vĩ đại, những thay đổi đáng kể luôn luôn bắt đầu từ bên trong.

7. Không ai là bận rộn trong thế giới này. Tất cả là thuộc về những ưu tiên. Lần tới khi bạn nói rằng mình đang bận rộn, hãy biết rằng đó là một cái cớ. Nếu thực sự ưu tiên điều gì đó, bạn sẽ dành thời gian cho nó. Có thể là các mối quan hệ, tình bạn… luôn có thời gian cho bất cứ điều gì nếu bạn thực sự muốn.

Hãy trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ của cuộc sống. Ảnh: Popsugar.

8. Không ai có thể làm tổn thương bạn mà không cần sự cho phép của bạn.

9. Không bao giờ phàn nàn về những gì cha mẹ không thể cung cấp cho bạn. Đó là lẽ tất cả họ đã có. Tình yêu của cha mẹ đối với con của họ không có ranh giới. Hãy trân trọng những gì họ đã làm cho bạn, bởi vì họ có thể cho bạn tất cả họ có thể.

10. Cho dù nghĩ rằng có thể hoặc không thể, bạn đều đã đúng. Chính bạn thiết lập niềm tin cho những bước đi của riêng mình. Nếu nghĩ rằng có thể làm điều đó, bạn sẽ đạt được nó. Nếu có một thái độ tự đánh bại, bạn đã trừ đi của mình hơn 50% cơ hội thành công. Bạn còn không tin tưởng vào bản thân thì đòi hỏi ai sẽ tin.

11. Sự thật là các sân bay đã chứng kiến những nụ hôn chân thành hơn các hội trường đám cưới; tương tự, các bức tường của bệnh viện đã nghe thấy lời cầu nguyện nhiều hơn so với các bức tường của một nhà thờ. Đừng quên rằng tình yêu và niềm tin sẽ nảy nở trong khoảnh khắc nhỏ của cuộc sống. Trân trọng những khoảnh khắc.

12. Với mỗi phút nổi giận, bạn mất đi 60 giây hạnh phúc. Thời gian và năng lượng để giận dỗi, bạn có thể chi tiêu vào cái gì đó sẽ tốt hơn, chẳng hạn như hạnh phúc.

13. Cái chết kết thúc một cuộc sống, không phải là một mối quan hệ. Thương tiếc cái chết của một người thương nhưng bạn biết rằng người đó sẽ sống mãi trong trái tim của bạn. Bạn chỉ mất anh ấy hay cô ấy trong ý nghĩa vật lý, những người thân yêu sẽ luôn ở lại với bạn.

14. Cách duy nhất để không cảm thấy đang đi làm là làm những gì khiến bạn say mê. Nếu bạn chưa tìm thấy nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Giống với tất cả các vấn đề của trái tim, bạn sẽ tự biết khi tìm thấy nó.

15. May mắn là thứ có thể thiết kế được. Nhiều điều không xảy ra một cách tình cờ. Bạn có thể làm việc hăng say và thông minh để thu hút may mắn đến với mình.

Khánh Ly (Theo Popsugar)