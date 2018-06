Tết trong bếp của các bà nội trợ / Giữ dáng cho chị em trong ngày Tết

12 bí quyết sau đây sẽ giúp bạn tự chăm sóc bản thân trong những ngày nghỉ, giữ cho mình và những người thân yêu được an toàn, khỏe mạnh để sẵn sàng tận hưởng thời gian thảnh thơi.

1. Rửa tay thường xuyên. Điều này giúp ngăn chặn khả năng lây lan của vi khuẩn, một trong những nguyên nhân khiến bạn bị bệnh. Hãy rửa tay bằng xà phòng và làm sạch dưới vòi nước ít nhất trong 20 giây.

2. Giữ cho quần áo luôn khô ráo và ấm áp. Mặc quần áo ngoài trời phù hợp với những chất liệu ấm và nhẹ, đeo găng tay, đội mũ, đeo khăn quàng cổ và đi ủng không thấm nước.

3. Biết chế ngự căng thẳng. Hãy tạo cho mình khoảng thời gian nghỉ ngơi nếu bạn cảm thấy căng thẳng. Bạn có thể tìm sự ủng hộ, chia sẻ với bạn bè và hãy ngủ thật nhiều.

4. Đừng lái xe khi đã uống rượu hoặc trao tay lái cho một người đã uống rượu. Bất kỳ ai lái xe khi đang say rượu đều có thể khiến người tham gia giao thông trên đường rơi vào tình trạng nguy hiểm.

5. Không khói thuốc. Tránh việc hút thuốc và hít phải khói thuốc. Chúng ta đều biết rằng người trực tiếp hút thuốc lá có nguy cơ mắc bệnh rất cao. Tuy nhiên, những người không hút thuốc lá cũng có nguy cơ mắc bệnh bởi việc hít phải khói thuốc từ người khác, được gọi là hút thuốc thụ động.

6. Thắt dây an toàn trong khi lái xe hoặc ngồi trong xe hơi. Luôn luôn giữ những đứa trẻ của bạn bằng cách cho chúng ngồi vào những chiếc ghế an toàn, ghế đệm hoặc dây an toàn theo chiều cao, cân nặng và tuổi của chúng. Nhớ là sử dụng thắt dây an toàn trong mọi chuyến du lịch, dù chuyến đi ấy rất ngắn.

7. Hãy tham gia các cuộc kiểm tra sức khỏe và sàng lọc. Hỏi ý kiến bác sĩ rằng bạn cần cuộc kiểm tra nào và khi nào thực hiện chúng. Đừng quên cập nhật tiểu sử bệnh lý cá nhân cũng như của gia đình bạn cho bác sĩ.

8. Nên tiêm phòng, điều này giúp ngăn ngừa nhiều bệnh tật và bảo vệ cuộc sống của bạn. Tất cả trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên và người lớn đều nên tiêm phòng cúm mỗi năm. Tiêm phòng đặc biệt rất quan trọng cho những người có nguy cơ bị biến chứng do cúm và những người sống cùng hoặc chăm sóc cho người có nguy cơ bị biến chứng cao.

9. Hãy giám sát bọn trẻ. Luôn giữ những đồ chơi, thực phẩm, đồ uống, đồ gia dụng có khả năng gây nguy hiểm và nhiều thứ độc hại khác ngoài tầm tay của trẻ. Hãy mặc ấm cho con khi chúng tham gia các hoạt động ngoài trời. Xây dựng các quy tắc ứng xử của gia đình, ví dụ việc sử dụng phương tiện truyền thông điện tử.

10. Thực hiện phòng cháy chữa cháy. Hầu hết vụ cháy ở những khu chung cư xảy ra vào mùa đông nên đừng quên để mắt tới lò sưởi, lò sưởi điện, bếp dầu hoặc nến. Bạn cần có kế hoạch phòng cháy chữa cháy khẩn cấp và thực hành thường xuyên.

11. Chuẩn bị đồ ăn một cách an toàn. Hãy nhớ những bước đơn giản: rửa tay thường xuyên, tránh nhiễm bẩn vào thức ăn qua đôi tay và nấu những món ăn khác nhau ở nhiệt độ thích hợp và giữ lạnh chúng kịp thời.

12. Ăn uống lành mạnh, nghỉ ngơi. Ăn nhiều hoa quả và rau, bạn sẽ có nhiều chất dinh dưỡng và giảm nguy cơ mắc một số bệnh tật nhất định. Hạn chế khẩu phần ăn và các loại thực phẩm chứa nhiều chất béo, muối và đường. Ngoài ra, chúng ta cần vận động ít nhất 2,5 tiếng/tuần, với trẻ em và thanh thiếu niên cần vận động ít nhất 1 tiếng một ngày.

Nguyễn Hòa (theo cdc)