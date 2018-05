Phạt tiền không thể ngăn ngoại tình / Lý do đàn ông hay ngoại tình hơn phụ nữ

Chia sẻ trong buổi sinh hoạt công đoàn tại TP HCM nhân ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10, thạc sĩ tâm lý, bác sĩ Nguyễn Lan Hải đúc kết 11 lý do đàn ông chán "cơm" thèm "phở" nên ngoại tình, hy vọng chị em có thể rút ra vài kinh nghiệm trong việc giữ chồng.

Theo bác sĩ Hải, nếu xét về cấu tạo thì cơm và phở rất giống nhau, đều được làm chủ yếu từ gạo tẻ. Phở có thịt có hành thì cơm cũng có, đã vậy cơm còn an toàn hơn vì không bao giờ trộn hàn the. Tuy nhiên, đàn ông vẫn dễ chán cơm thèm phở bởi 11 lý do dưới đây:

1. Đàn ông thèm phở vì ít được ăn phở. Muốn ăn phở, nhất là phở đặc biệt phải có tiền, có xe, hoặc có cả tiền cả xe. Trong khi đó cơm ngày nào cũng được ăn và phải ăn.

2. Đàn ông dùng cơm ở nhà trong không khí quen thuộc, ấm áp đến nhàm chán, còn phở ở nơi xa nhà, trang trí lạ mắt và có cả âm nhạc.

3. No thì khó ăn thêm cơm. Còn với phở, dù no tới mấy nếu làm thêm một tô cũng chẳng sao.

4. Ăn phở xong là đứng dậy, đi ngang hoặc ngồi hoặc nằm một chút tùy thích. Còn ăn cơm xong nhiều khả năng phải thu dọn và rửa bát đĩa.

5. Phở không quán nào giống quán nào, thậm chí không tô nào giống tô nào. Còn cơm bao nhiêu năm vẫn thế, chỉ có nguội hơn.

6. Phở thì có thể ăn chung với bạn bè. Cơm thì rất ít, phần lớn ăn chung với... bà nấu cơm.

7. Lúc ăn phở thì dễ dàng yêu cầu thêm tí hành, tí bánh hoặc thêm tí ớt cho mặn nồng, thêm cả nước béo. Còn cơm thì có gì trên mâm xơi nấy, yêu sách lôi thôi có khi còn mắng hoặc bị gắt gỏng “không ăn thì thôi”. Ai gắt xin tự hiểu.

8. Phở tuy cùng một chỗ nhưng có thể tái chín, nấu nạm, gân tùy ta quyết định. Cơm thì do người nấu cơm quyết định, đàn ông chỉ có chấp hành.

9. Nếu ăn phở tới mức độ trở thành khách quen, ta có thể ăn chịu. Còn nếu không đưa tiền lương, cơm sẽ dừng ngay.

10. Bỏ tiệm phở này có thể tìm tiệm phở khác. Bỏ cơm thì nan giải vô cùng.

11. Cuối cùng thì phở bao giờ cũng nhiều nước hơn cơm. Cơm muốn có nước thì phải thêm canh, rất phức tạp.

