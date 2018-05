Những 'sự thật phũ phàng' về đàn ông / 8 dấu hiệu bạn quá ích kỷ trong 'chuyện ấy'

1. Bỗng dưng diến mất

Đây có lẽ là phương án dễ dàng nhất và cũng thường được các chàng trai áp dụng nhiều nhất.



Dù chia tay với bất cứ lý do gì, dù người đàn ông đó tốt hay xấu thì chia tay bạn gái với họ cũng là điều khá khó khăn. Anh ta sẽ không đưa ra những lời giải thích, nguyên nhân chia tay, cũng không có cuộc nói chuyện rõ ràng nào để bạn và anh ta rơi vào tình thế khó xử. Cách làm duy nhất của anh ta là im lặng và biến mất từ từ.

Rất hiếm khi đàn ông dám thẳng thắn nói ra lời chia tay với bạn gái của mình. Ảnh minh họa: wp.

Khi bạn đang đắm chìm trong tình yêu với một chàng trai nào đó mà các cuộc hẹn cứ thưa thớt dần, các cuộc điện thoại, tin nhắn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hoặc bạn là người chủ động liên lạc với chàng nhiều hơn thì rất có thể chàng đang tìm cách trốn chạy khỏi bạn đấy.

Đặc biệt, khi những tin nhắn của bạn gửi đi không được chàng hồi đáp, các cuộc gọi đến mà không được nhấc máy... thì hãy dè chừng. Bởi đây là cách mà nhiều chàng trai thực hiện để biến mất khỏi cuộc đời cô gái anh ta đang hẹn hò.



Đàn ông cho rằng cách chia tay này nhẹ nhàng, ít gây đau khổ cho cả hai. Nhưng thực tế phụ nữ lại vô cùng căm ghét kiểu chia tay này bởi nó không rõ ràng, tạo sự hoài nghi cho phái yếu.

Đồng thời khi bị chia tay trong im lặng như vậy, con gái cảm thấy mình không được tôn trọng. Và họ nghĩ người đàn ông kia không xứng là đấng nam nhi vì không dám đối mặt trực tiếp với chuyện chia tay.

2. Chia tay bằng cách nhắn tin hoặc viết thư

Cũng giống như kiểu chia tay hèn nhát trên, nhiều người đàn ông muốn kết thúc mối quan hệ với người yêu mà không dám nói lời chia tay trực tiếp. Nhưng khá khẩm hơn, những chàng trai biến mất trong im lặng, trong trường hợp này, ít ra họ còn đặt dấu chấm hết cho cuộc tình bằng một vài dòng trong tin nhắn hay email.



Những người đàn ông hèn nhát thường hay gieo đau đớn bất ngờ cho người yêu bằng cách kết thúc mối quan hệ một cách đột ngột. Anh ta sẽ vẫn tỏ ra yêu thương bạn cho đến một ngày xấu trời bạn nhận được vài lời thông báo ngắn gọn (không kèm theo lời giải thích hay lý do nào): "Mình chia tay nhé!". Hoặc tự nhiên bạn thấy chàng thay đổi trạng thái trên Facebook là "Độc thân".



Nếu bạn không chấp nhận cách chia tay gián tiếp này mà cố liên lạc bằng được, những mong sẽ có một cuộc nói chuyện rõ ràng với người yêu thì đừng tốn công vô ích. Bởi chàng ta sẽ không nhấc máy, không trả lời tin nhắn hay có sự đáp trả nào trước bất cứ comment của bạn trên Facebook đâu.



Bạn sẽ chỉ tự biến mình trở nên thảm hại. Còn anh ta nghĩ đó là trách nhiệm cuối cùng cần làm cho mối quan hệ với bạn. 3. Chia tay bằng cách lừa dối Với phụ nữ, cách chia tay này đau đớn và tồi tệ hơn gấp trăm lần hai cách chia tay trên. Theo đó, những người đàn ông muốn thoát khỏi mối tình với cô nàng anh ta không còn yêu nữa, anh ta tìm đến một người phụ nữ khác. Đặc biệt, anh ta sẽ cố tình để cho cô nàng kia biết được chuyện lăng nhăng của mình với mục đích cô ấy sẽ tự rời xa anh ta.



Đây là cách chia tay của những người đàn ông ích kỷ và không "lương thiện". Bởi ngoài nỗi đau chia tay thì người phụ nữ trong hoàn cảnh này còn trở nên căm ghét, thù hận người đàn ông mình đã từng yêu vì chứng kiến cảnh anh ta qua lại với một người khác ngay trước mặt mình. Nó không chỉ gây tổn thương về cảm xúc mà còn có tác động tiêu cực đến tinh thần của "nạn nhân" bị chia tay.

4. Chia tay bằng cách nhận lỗi lầm về mình

Có lẽ đây là cách chia tay khả thi của những người đàn ông tốt bụng. Khi đã không còn tôn trọng, yêu thương bạn nữa nhưng anh ta không muốn mình trở thành hình ảnh xấu xí trong lòng bạn gái nên đã nhận hết lỗi lầm, trách nhiệm chia tay về mình.

Anh ta sẽ đưa ra cả "mớ" lý do vô cùng hợp lý. Chẳng hạn như: "Anh không thể lo cho em một cuộc sống tốt", "Nếu lấy anh, em sẽ khổ, hãy tìm một người khác tốt hơn anh", "Chúng ta ở xa quá/công việc không phù hợp"...



Khi nghe người yêu đưa ra các lý do này, đa số phụ nữ không những không ghét bỏ người đã chia tay mình mà còn thấy thương cảm cho anh ta. Dù rất đau đớn nhưng họ vẫn nghĩ hai người không đến được với nhau vì lý do khách quan chứ không phải vì người đàn ông của mình đã thay lòng đổi dạ.



Trong các cách chia tay của đàn ông thì cách này được phái yếu dễ dàng chấp nhận hơn cả.

5. Chia tay bằng cách thẳng thắn nói ra sự thật

Dù là lời nói hay hành động thì chia tay tình yêu vẫn luôn là điều cực kỳ khó khăn với đàn ông. Vì vậy, rất hiếm khi họ dám thẳng thắn nói ra lời chia tay với bạn gái của mình.



Trong cách chia tay này, người đàn ông sẽ trực tiếp gặp người yêu và nói "Anh đã yêu người khác", "Anh không còn yêu em nữa"... rồi thẳng thắn bày tỏ mong muốn của mình.



Nếu rơi vào trường hợp bị chia tay trực tiếp, phụ nữ sẽ rất đau đớn và cho rằng chàng trai kia quá độc ác. Nhưng những người đàn ông chọn cách chia tay này chấp nhận là người nhẫn tâm chứ không muốn dối trá, che đậy sự thật.



Một điều khó khăn khác mà phái mạnh gặp phải khi quyết định nói lời chia tay trực tiếp đó là trách nhiệm. Anh ta sẽ phải suy nghĩ về tình nghĩa hai người đã có với nhau trước khi quyết định chấm dứt.

Thêm vào đó, đàn ông cũng dễ gặp phải những câu hỏi, sự dằn vặt, nước mắt, lời chỉ trích... của phụ nữ khi biết phải chia tay người yêu. Chẳng hạn như: "Tại sao anh lại hết yêu em?", "Sao anh nỡ đối xử như thế?"... Với đàn ông, họ sẽ rất khó để có thể trả lời các câu hỏi này và khó xử khi đối mặt với cảm xúc của phụ nữ trong trường hợp đó.



Vì vậy, tuy là cách chia tay thẳng thắn, rõ ràng nhất nhưng phần nhiều đàn ông không muốn chọn cách chấm dứt tình yêu bằng một cuộc nói chuyện trực tiếp.

Theo TTVN