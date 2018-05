Dưới đây là 10 điều có thể khiến người bạn đời cảm thấy khó chịu được đăng trên Times of India. 1. Ngáy như một chiếc máy khoan: Đó là một việc ngoài ý muốn, nhưng nó sẽ trở nên rất đáng lo ngại khi làm người khác khó chịu vì bị ảnh hưởng đến giấc ngủ. Để giải quyết triệt để nạn “ngáy như máy khoan” thì trước tiên tự bản thân bạn phải cố gắng và thừa nhận thói xấu của mình. Ngay khi bạn phát hiện ra mình có tật xấu đó, bạn nên tìm đến bác sĩ để giải quyết vấn đề này một cách kịp thời.



2. Sống dựa dẫm: Sống dựa dẫm vào bạn đời của mình sẽ khiến cuộc sống thực sự của bạn trở nên ngột ngạt, khó thở. Lúc nào cũng mong đợi người khác phải chịu trách nhiệm về niềm vui và hạnh phúc của mình. Đó là con đường ngắn nhất khiến người bạn đời cảm thấy mệt mỏi vì bị ràng buộc, gò bó và muốn tìm đường trốn chạy. Với hành động đó, bạn sẽ khiến cho những mối quan hệ trong cuộc sống của mình tưởng như không còn có thể tiếp tục được nữa.



3. Luôn có sự so sánh: Chẳng ai muốn bị đem ra so sánh. Ở bất kỳ đâu cũng sẽ có người gầy hơn, người đẹp hơn, người giàu hơn, người hóm hỉnh hơn, người khéo tay hơn, người bảnh bao hơn, người điều khiển mọi thứ tốt hơn…Trong một hoàn cảnh nào đó, khi mình bị đưa ra so sánh với bất kì ai chỉ cần một tiêu chí không tương xứng, nó sẽ làm giảm thiện chí của người khác về những việc mình làm.



4. Không biết lắng nghe: Không ai có thể dự báo được tất cả những điều sẽ xảy ra, nhưng khi có ai đó có những góp ý quan trọng hoặc tranh luận thì sự chú ý lắng nghe của bạn sẽ khiến họ cảm thấy thực sự có thiện cảm. Đôi khi người bạn đời của bạn chia sẻ về những khó khăn hoặc những thất bại, đau đớn, nếu bạn không chú ý lắng nghe, những lần sau đó họ có thể sẽ không chia sẻ với bạn nữa mà tìm đến người khác.



5. Ghen tuông và sở hữu quá mức: Điều này một lần nữa cho thấy bản thân bạn đang đánh mất sự tin tưởng và niềm tin của chính mình, rằng sự thực là bạn không xứng đáng với người ấy. Một chút ghen tuông là rất tự nhiên, nhưng nếu bạn chỉ khư khư giữ làm sở hữu riêng mình, ích kỉ quá mức thì có thể sẽ làm người kia phát cáu và gây hậu quả nghiêm trọng. 6. Luôn trễ hẹn. Không có quy ước nào quy định chặt chẽ về mặt thời gian nhưng nếu bạn luôn trễ hẹn thì người bạn đời sẽ cảm thấy rất khó chịu. Việc cố gắng đảm bảo đúng giờ giấc cho thấy sự tôn trọng của bạn đối với người khác.



7. Liên tục phàn nàn. Có những khi thắc mắc là hoàn toàn thích đáng, chẳng hạn như khi bạn nhận ra mình đang phải trả cho hóa đơn nước của cả khu phố. Nhưng đối với nhiều người phàn nàn đơn giản chỉ là một thói quen xấu. Thời tiết, những người hàng xóm, tin tức, các vấn đề thuộc sự quản lý của chính phủ … tất cả đều vượt quá tầm kiểm soát của bạn hoặc những hiểu biết của bạn về nó còn quá ít ỏi. Bạn thường xuyên phàn nàn về hững điều ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ ai khiến những người xung quanh cảm thấy hết sức tiêu cực, nản chí, không giúp đỡ được và tìm cách tránh mặt bạn. 8. Không ngớt lời khuyên: Thông cảm không có nghĩa là không đưa ra lời khuyên, nhưng trước tiên hãy biết lắng nghe. Rất khó để kiểm soát thường xuyên những điều bạn nói với người khác về những điều họ cần phải làm với tiền bạc, sự nghiệp, với gia đình và những thói quen của họ . Đừng đưa ra lời khuyên trừ khi bạn hiểu rõ ngọn ngành về nó. Bạn có thể cảm thấy phật ý khi bị xem là soi mói vào chuyện người khác. 9. Nhai đi nhai lại những chuyện cũ: Bạn luôn tranh cãi về ngày “đáng nhớ” của anh ấy (hoặc cô ấy) và kết thúc trong sự hằn học về gia đình và sự thiếu sót của nhau. Chuyện anh ấy (hoặc cô ấy) bị cuốn hút bởi một ai đó vô cùng hấp dẫn trong một buổi tiệc cách đây bốn tháng trước. Bạn đã hình dung cảnh tượng đó? Những tranh cãi trên thực tế còn hơn thế và thậm chí còn trong thời gian vài năm nhưng cái mà họ nhận được chỉ là sự mắng nhiếc thậm tệ và khiến người kia phải tức giận bỏ đi và đi kiếm tìm lại quá khứ. Đừng làm điều đó - bạn sẽ chẳng nhận được một điều gì hết. 10. Chỉ trích bạn đời trước mặt người khác: Đây là yếu tố “chán ngấy” cuối cùng khiến bạn trở nên quê mùa, thô kệch. Nếu bạn chỉ trích bạn đời của mình trước mặt người khác, nó chỉ thể hiện sự thiếu tự tin của chính bạn. Nói với người bạn đời của mình rằng họ trông thật ngốc nghếch, kém cỏi đến mức không thể kể chính xác một câu chuyện hoặc làm theo đúng những điều đã hướng dẫn trước mặt người khác sẽ biến bạn trở thành một con người vô duyên và thô lỗ. Thu Ngân