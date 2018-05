Lý do đàn ông sợ lấy vợ / 5 hiểu lầm tai hại về đàn ông

Phụ nữ và nam giới có nhiều điểm khác biệt. Một số khác biệt mọi người đều biết nhưng cũng có không những điều ít người nhận ra. Shaunti Feldhahn, tác giả cuốn sách: "Chỉ dành cho phụ nữ: Điều bạn cần biết về đời sống nội tâm của nam giới (For women Only: What you need to know about the inner lives of men) đã khám phá ra những sự thật đáng ngạc nhiên về nam giới sau khi phỏng vấn hơn 1.000 người đàn ông.

Dưới đây là 10 điều nam giới thổ lộ, và mong nhận được sự thấu hiểu của bạn đời:

Đàn ông sợ bạn đời coi thường hơn là hết yêu

Những ông chồng muốn biết rằng người vợ tôn trọng họ cả khi riêng tư lẫn trước đông người. Đàn ông mạnh mẽ hơn nhiều khi họ biết vợ tin tưởng, ngưỡng mộ mình. Nghiên cứu của tác giả Shaunti Feldhahn cho thấy, nam giới thậm chí còn thấy cảm giác không được vợ yêu không đáng sợ bằng bị bạn đời coi khinh.

Cơn giận của nam giới thường là phản ứng khi họ có cảm giác bị vợ coi thường

Khi một người chồng trở nên giận dữ với vợ, anh ấy có thể không thể hiện và nói ra rằng "Vì em không tôn trọng anh". Thường những lúc đó, rất có thể anh ấy đang cảm thấy bị tổn thương vì việc vợ làm - điều khiến đàn ông cảm thấy bị coi thường và nhục nhã.

Đàn ông dễ tổn thương

Các đấng mày râu lo rằng họ không làm chủ được trong cuộc sống - không chỉ ở công việc mà còn tại gia đình, trong vai trò một người chồng. Họ có thể không bao giờ nói ra điều này nhưng trong thâm tâm, họ rất dễ tổn thương. Cách hóa giải là gì? Hãy luôn tin tưởng. Với nam giới, sự tin tưởng từ vợ là tất cả. Nếu họ không nhận được sự tin tưởng này từ vợ, họ sẽ tìm kiếm nó ở nơi khác. Khi họ nhận được sự tin tưởng thường xuyên và thực sự từ vợ (không phải lời tâng bốc, nịnh nọt), họ cảm thấy an tâm và tự tin hơn nhiều ở mọi lĩnh vực trong cuộc sống.

Nam giới cảm thấy áp lực về gánh nặng trụ cột gia đình

Không phải vấn đề họ làm được nhiều hay ít việc hoặc vợ họ kiếm được nhiều hay ít tiền. Đơn giản, đàn ông chịu áp lực về mặt cảm xúc với việc họ phải nuôi gia đình. Đó không phải là gánh nặng họ lựa chọn vác lên vai. Nó vô tình bị mặc định bởi nhiều người. Điều này không baog giờ rời khỏi tâm trí họ và có thể khiến họ cảm thấy mắc kẹt.

Mặc dù các bà vợ không thể giải thoát cho chồng mình khỏi gánh nặng này, họ có thể giúp giảm nhẹ bằng cách luôn thể hiện sự đánh giá cao, khuyến khích và ủng hộ chồng.

Đàn ông muốn sex nhiều hơn

Phản ứng tự nhiên của mọi người với điều này là "có lẽ thế". Chúng ta chủ yếu cho rằng nam giới muốn làm "chuyện ấy" nhiều hơn với vợ mình do đặc điểm thể chất của họ (nhu cầu được thỏa mãn). Nhưng, ngạc nhiên là nghiên cứu của Shaunti Feldhahn cho thấy lý do nam giới muốn sex nhiều hơn là vì họ có nhu cầu mạnh mẽ được vợ khát khao. Nam giới đơn giản cần được ham muốn. Thông thường làm "chuyện ấy" là việc quan trọng để ý thức của một người đàn ông cảm thấy được yêu và được khao khát.

Với đàn ông, sex có nhiều ý nghĩa hơn là quan hệ thể xác

Khi nam giới cảm nhận được niềm khao khát vợ dành cho mình, điều này ảnh hưởng sâu sắc tới các phần còn lại trong cuộc sống của họ. Nó khiến họ ngày càng tăng thêm cảm giác tự tin và hạnh phúc, lan truyền sang cả những lĩnh vực khác trong cuộc sống.

Mặt trái của việc này cũng mang tới tác động tiêu cực lớn. Khi người chồng cảm thấy bị từ chối về tình dục, anh ấy sẽ không chỉ có cảm giác vợ từ chối mình về thể xác mà còn khước từ vai trò người chồng, người trụ cột và một người đàn ông. Điều này giải thích vì sao ưu tiên sex là điều cực kỳ quan trọng trong hôn nhân.

Đàn ông đấu tranh với sự cám dỗ về thị giác

Nói như vậy có nghĩa là phần lớn đàn ông đều bị kích thích mạnh về những hình ảnh trực quan khi nói tới phụ nữ. Điều này không có nghĩa nam giới luôn nhìn ngắm lung tung. Thậm chí ngay cả ông chồng nghiêm chỉnh nhất cũng không thể không chú ý tới một phụ nữ ăn mặc gợi cảm. Dù chỉ là một cái nhìn, những hình ảnh trực quan này được lưu giữ trong não nam giới như một loại "danh thiếp hình ảnh", và sẽ xuất hiện trở lại mà không có cảnh báo nào. Đàn ông có thể chọn chỉ dừng lại ở những hình ảnh này và coi như một hồi ức hay gạt đi nhưng họ không thể kiểm soát khi hình ảnh đó xuất hiện.

Đàn ông thích lãng mạn nhưng không tự tin về khả năng tạo lãng mạn của mình.

Đúng vậy, nhiều nam giới xuất hiện trong bộ dạng chẳng lãng mạn chút nào nhưng điều đó không có nghĩa là họ muốn vậy. Nam giới thích lãng mạn nhưng họ không tin vào khả năng này của mình. Vợ có thể làm nhiều điều để tăng sự tự tin về kỹ năng tạo sự lãng mạn của chồng thông qua việc khuyến khích và định nghĩa lại cho họ hiểu thế nào là lãng mạn.

Chẳng hạn, một người vợ có thể từ chối ngay khi chồng rủ đi cùng đến một cửa hàng phần cứng máy tính. Với chị em, hành động này chán ngắt, nhưng có thể chàng thấy đó là một khoảng thời gian hai người có thể đi chung với nhau ra ngoài. Như thế chẳng phải cũng lãng mạn sao?

Đàn ông quan tâm đến vẻ ngoài của vợ

Điều này không có nghĩa là tất cả nam giới đều muốn vợ họ trông như những siêu mẫu. Điều các đấng mày râu thực sự muốn là vợ mình cố gắng chăm chút cho bản thân bởi điều đó quan trọng với họ. Người chồng đánh giá cao sự nỗ lực của người vợ trong việc duy trì sự hấp dẫn của mình.

Đàn ông muốn vợ biết họ yêu bạn đời nhiều thế nào

Hầu như đấng mày râu nào cũng khẳng định điều này. Đàn ông không tự tin về khả năng thể hiện tình cảm nhưng hầu hết họ đều yêu vợ sâu sắc. Các ông chồng đều muốn vợ hiểu rằng họ yêu bạn đời nồng nàn và bền lâu.

