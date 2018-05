Thà làm 'single mom' chứ không lấy chồng / Con hỏi bố, nỗi khổ tâm của mẹ đơn thân

Quay lại hẹn hò sau khi sinh con quả thật rất khó khăn, nhưng bạn luôn xứng đáng được yêu. Dù người đàn ông đó có biết hay không biết tình trạng mẹ đơn thân của bạn, bạn cũng nên kiểm tra xem anh ấy có yêu trẻ con không? Chàng có ham chơi không?

Dù hẹn hò luôn thú vị, giúp bạn giảm bớt mệt mỏi trong những ngày nuôi con một mình, nhưng bạn cũng không nên lãng phí thời gian vào những anh chàng trong danh sách dưới đây (theo gợi ý của Christine Coppa, tác giả của cuốn Rattled! - Broadway Books xuất bản năm 2009 và cũng là một bà mẹ đơn thân).

1. Anh chàng công việc

Anh chàng đó nói với bạn về tiền thưởng hàng năm của mình, nói đến các dự án và luôn dễ dàng đưa chủ đề tiền bạc vào mỗi cuộc trò chuyện. Theo tiến sĩ, nhà tâm lý học Leah Klungness, đồng tác giả của cuốn The Complete Single Mother, nếu một người rất thích và có thể nói không ngừng về công việc, tiền bạc thì ưu tiên trong cuộc sống của anh ấy chính là tiền bạc và công việc.

Nói cách khác, anh ấy không có ý định ổn định gia đình hay gặp gỡ con của bạn. Bạn khó giữ anh ấy trong mối quan hệ của mình. Đặc biệt, nếu chàng không bao giờ khen chiếc váy hay hỏi về một ngày của bạn thì đừng nên hẹn hò với chàng vì chàng chẳng hề quan tâm với bạn.

2. Người hàng xóm của bạn

Anh ấy nóng bỏng, độc thân, tử tế với con bạn và sẵn sàng giúp bạn trông bé. Dường như hẹn hò với chàng là điều thật dễ dàng và tốt cho mẹ con bạn, tuy nhiên chỉ nên hẹn hò nếu bạn thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ này. Bởi nếu việc hẹn hò kết thúc một cách tồi tệ, chàng vẫn là hàng xóm, có nghĩa là chàng vẫn có liên quan tới cuộc sống của mẹ con bạn. Con bạn sẽ không thể hiểu tại sao bỗng dưng mẹ không cho bé chơi cùng chú hàng xóm hay tại sao bạn tìm mọi cách tránh mặt khi tình cờ nhìn thấy chàng sánh vai bên cô bạn gái mới.

3. Anh chàng phức tạp

Anh ấy trầm cảm nhưng không muốn đi chữa bệnh; anh ấy uống hết ba chai rượu trước khi món khai vị được dọn ra; bạn tìm thấy chai thuốc giảm đau trong tủ thuốc của chàng dù chàng không bị đau và thời gian gần đây cũng không hề bị đau; chàng hỏi vay tiền bạn... Lý do quan trọng nhất không nên hẹn hò với một anh chàng nhiều vấn đề là bạn không muốn anh ta ở gần đứa con của mình. Lý do khác nữa là có thể chàng sẽ mang theo những vấn đề của mình vào trong mối quan hệ với bạn. Bạn không thể phù hợp với chàng, bạn còn phải lo lắng cho con của mình, vì thế hãy chúc chàng may mắn và nói lời tạm biệt.

4. Anh chàng thích nhắn tin

Nhắn tin là cách dễ nhất để nói lời xin chào cũng như lời tạm biệt. Nhưng hãy đối diện với thực tế, chàng đang hẹn hò với một bà mẹ đơn thân chứ không phải một phụ nữ độc thân. Bạn không thể từ bỏ tất cả chỉ để hẹn hò cùng chàng, hoặc bạn cũng không thể đi qua đêm vào giữa tuần, nhưng bạn vẫn cần phải giữ liên lạc với chàng để bù đắp cho việc thiếu thời gian của mình. Nếu chàng không thể nhượng bộ, chờ để chat cùng bạn 20 phút sau khi em bé đã đi ngủ, chàng không phải là người phù hợp để bạn hẹn hò.

5. Người cha chối bỏ trách nhiệm

Bạn thừa biết sự phức tạp khi người bố của đứa trẻ đến thăm con hay những vấn đề tài chính liên quan đến việc nuôi dưỡng đứa trẻ. Vì vậy bạn có thể dễ dàng vui vẻ nếu anh chàng không đến thăm đứa con riêng của anh ta thường xuyên chỉ vì “vợ cũ của anh hơi khó chịu” hay “anh chưa từng sẵn sàng để làm cha của đứa trẻ đó”.

Bạn đừng bỏ qua trò hề đổ lỗi của anh chàng. Sự lựa chọn bỏ rơi đứa con – dù là vì vấn đề tài chính hay tình cảm – đều cho thấy đây là một anh chàng vô trách nhiệm. Nếu sau này trong một kịch bản xấu nhất, bạn và anh ấy lại chia tay, bạn không thể một mình nuôi con chung cho anh chàng.

6. Anh chàng nhậu nhẹt

Đương nhiên, một bà mẹ đơn thân cũng có quyền được nghỉ ngơi và vui vẻ. Nhưng đừng bao giờ để việc ăn nhậu làm ảnh hưởng đến việc chăm sóc con. Nếu người đàn ông của bạn nghĩ rằng một đêm lý tưởng là ở ngoài quán rượu thì anh ta chắc chắn không thể dậy nổi lúc 5h sáng để thay bỉm cho con.

7. Anh chàng vui chơi

Lúc đầu, bạn vô thức thoát khỏi thế giới của mình để đi chơi cùng anh ta (bé được gửi cho bà ngoại chăm sóc và bạn có một giai đoạn giải lao trong cuộc sống thường nhật của bà mẹ đơn thân). Nhưng nếu chàng liên tục từ chối đến thăm nhà bạn, có điều gì đó không ổn ở đây. Việc chàng chỉ quan tâm đến bạn ở chỗ vui chơi cho thấy chàng không phải là người dành cho bạn và chàng vẫn đang đi tìm kiếm người phụ nữ khác.

8. Anh chàng “rối loạn tập trung”

Khi hẹn hò, bạn không muốn ngồi với một người liên tục trêu chọc các cô phục vụ bàn hay một người không thể rời mắt khỏi trò chơi bóng rổ trên TV hoặc các phụ nữ xinh đẹp tại quầy bar. Bạn cần tìm một người có khả năng tập trung tốt hơn đứa con đang tập đi của bạn. Đứa trẻ hai tuổi sẽ lớn và sẽ thoát khỏi giai đoạn thiếu tập trung. Nhưng anh chàng này dù đã thành niên vẫn còn rất “hiếu động”. Bởi thực tế, bạn chỉ đang thuộc tầm ngắm của một kẻ thích chinh phục.

9. Cậu con cưng của mẹ

Nếu chàng sẵn sàng bỏ tất cả mọi việc chỉ để chạy về nhà thay bóng đèn bị hỏng cho mẹ hay luôn luôn nhận điện thoại của mẹ khi hai người đang gần gũi nhau, ở đây luôn có thể có lý do chính đáng: sức khỏe của mẹ chàng không tốt hay cảm xúc của bà không ổn định, bà mới trở thành góa bụa... Klungness nhận xét, một người đàn ông đối xử với mẹ tốt là người đáng trân trọng. Nhưng nếu không có lý do chính đáng mà chàng vẫn còn bám váy mẹ thì bạn nên suy nghĩ lại về mối quan hệ này vì bạn sẽ không bao giờ có thể gây ảnh hưởng được với chàng.

10. Người cha thay thế

Chàng băn khoăn liệu đã đến lúc được gặp đứa con của bạn. Đây có thể là cách vụng về của chàng cho bạn biết rằng chàng thoải mái với tình trạng bà mẹ đơn thân, nhưng bạn đừng cảm thấy có áp lực buộc phải tổ chức cuộc gặp gỡ này. Bạn nên nhớ, khi con gặp chàng thì 100% là do ý muốn của bạn. Nếu chàng không thoải mái khi gặp con bạn, bạn có thể để chàng ra đi.

