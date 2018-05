Hai nhà tâm lý học nổi tiếng Allan và Barbara Peace đã đề cập đến 10 nguyên nhân đẩy người ta đến chỗ ngoại tình trong cuốn sách "Why men want sex and women need love" như sau:

Cuộc ngoại tình nào cũng có nguyên nhân của nó. Ảnh minh họa: lookin.vn

Vào năm 2008, một cuộc thăm dò ý kiến các khách hàng của những luật sư chuyên về hôn nhân ở Anh đã đúc kết 10 lý do mà cánh mày râu thường đưa ra để biện hộ cho thói trăng hoa của họ là:

1. Ham muốn nhục dục (vấn đề về bản năng phái mạnh).

2. Không còn hứng thú với "bà vợ".

3. Gặp vấn đề trong chuyện chăn gối. Người đàn ông có nhu cầu tình dục cao hơn, muốn ân ái nhiều hơn, đa dạng hơn hoặc bị chứng nghiện tình dục mà không được đáp ứng đủ.

4. Khó chịu vì vợ quá mải mê lo chuyện gia đình và con gái.

5. Ngoại tình vì bị người phụ nữ khác cám dỗ.

6. Thiếu sự quan tâm của vợ (vì một lý do vụn vặt nào đó).

7. Thích theo đuổi "của lạ".

8. Khó chịu vì vợ hay cằn nhằn.

9. Thất bại trong việc chia sẻ khó khăn với vợ.

10. Cái tôi của phái mạnh: muốn chứng tỏ sự hấp dẫn của mình đối với người khác phái.

Còn ngược lại, phụ nữ đã có gia đình lao vào vòng tay người đàn ông "ngoài chồng" chỉ vì muốn được "thoát xác" trở thành một người khác chứ không phải chỉ như một bà vợ, một người mẹ hay một ôsin trong nhà. Họ muốn sống với một người đàn ông nào đó mà không phải nghe những câu hoạnh họe đại loại như: "Em đã chuẩn bị đồ ăn trưa cho anh chưa?" hay "Em đã giặt cho anh chiếc áo sơ mi để anh đi dự hội nghị chưa?"...Thậm chí, trong số đó còn có một số phụ nữ thành đạt được mọi người ở sở làm kính trọng mà khi về nhà lại bị đánh giá thấp hay không được tôn trọng.

Đối với một số phụ nữ, ngoại tình chỉ đơn giản là cách thu hút sự chú ý của chồng, kéo anh ta về với sự lãng mạn hồi mới cưới, nhắc nhở anh ra rằng cô không phải chỉ là ôsin, hoặc đôi khi chỉ vì muốn trả đũa người chồng đã phản bội mình trước. Ngoài ra, "ăn nem" cũng là cách để phụ nữ nâng cao lòng tự trọng vì thấy mình được cần đến và hấp dẫn trong mắt người khác phái. Đa số các cuộc khảo sát đều cho thấy rằng, nhục dục không phải là động cơ xui khiến các nàng ngoại tình mà chính là sự thỏa mãn về mặt tình cảm.

Và sau đây là 10 câu trả lời phổ biến nhất của "phái yếu" khi được hỏi nguyên nhân vì sao họ ngoại tình:

1. Sự cô đơn (vấn đề thường gặp ở túyp phụ nữ chỉ toàn tâm lo chuyện nội trợ).

2. Thất bại trong việc bày tỏ khó khăn với người đàn ông hàng ngày đầu ấp tay gối.

3. Tự ti vì cảm thấy không còn hấp dẫn trong mắt chồng nữa.

4. Không được chồng tôn trọng, bị coi thường.

5. Chồng quá đam mê và dành toàn bộ thời gian cho những sở thích và niềm vui riêng.

6. Khi người bạn trăm năm thiếu lãng mạn và hứng thú trên giường ngủ.

7. Muốn tìm cảm giác lạ và muốn thoát khỏi cuộc sống nhàm chán hàng ngày.

8. Muốn chứng tỏ mình mạnh mẽ trong đời sống riêng tư lẫn trong công việc.

9. Chán ngấy với cuộc sống hiện tại, muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn với những việc được lập trình hàng ngày.

10. Và khi cơ hội (hoặc một chàng trai) đến đúng thời điểm "yếu đuối" trên thì ngọn lửa trong lòng phái đẹp sẽ bùng phát mạnh mẽ hơn bao giờ hết khiến họ dễ dàng ngoại tình.

"Đàn ông 'bổ sung' đời sống hôn nhân của mình bằng quan hệ ngoài luồng. Còn phụ nữ 'cải thiện' đời sống hôn nhân của họ bằng sự thỏa mãn tình cảm ngoài hôn nhân, trong đó bao gồm cả nhục dục", hai tác giả cuốn sách mượn câu nói của Debbie Then trong cuốn "Women who stay with men who stray" để đúc kết những nguyên nhân khiến người ta ngoại tình.

Thi Trân