1. An toàn điện và phòng chống cháy nổ

Đề phòng sự cố cháy do chập điện, nên kiểm tra và đảm bảo các thiết bị được tắt nếu không có nhu cầu sử dụng khi bạn vắng nhà, trừ những thiết bị như tủ lạnh, tủ cấp đông thực phẩm.

Đừng bao giờ sử dụng số phích cắm điện vượt quá số lượng ổ cắm trên ổ cắm điện đa chấu nếu bạn không muốn hệ thống quá tải có thể dẫn đến cháy, nổ trong khi bạn vắng nhà. Một lần nữa, nên tắt nguồn điện của ổ cắm đa chấu. Các thiết bị như máy xay sinh tố, máy nước nóng… có bộ vi xử lý điện tử công suất 800W, khi ngừng sử dụng mà vẫn còn cắm phích điện vào ổ cắm thì vẫn tiêu thụ công suất khoảng 1,5W. Tuy lượng điện tiêu thụ không nhiều nhưng nếu bạn cứ cắm điện liên tục thì tiền điện lũy tiến cả năm cho “công suất chết” cũng là đáng kể.

Trên thực tế, tại một vài chung cư đã xảy ra sự cố ngập nước do bể ống nước hoặc vì một lý do nào đó mà nước tràn xuống từ căn hộ ở tầng cao hơn. Do vậy để đảm bảo an toàn cho thiết bị thì nên ngắt nguồn điện cung cấp cho các thiết bị điện trước khi rời nhà.

2. Rút ổ cắm điện và khóa nguồn nước cấp cho máy giặt

Áp lực nước cấp cho máy giặt khá lớn và thực tế đã xảy ra những sự cố ngập nước do bể van cấp nước của máy giặt trong lúc bạn vắng nhà. Nên khóa nguồn nước cấp cho máy giặt trước khi rời nhà. Điều tồi tệ xảy ra nếu van cấp nước máy giặt bị vỡ, nước xối xả tuôn ra và tiếp xúc với ổ cắm điện máy giặt gần đó. Bạn nên rút ổ cắm điện của máy giặt khỏi nguồn điện.

3. Khóa cửa sổ kính mọi phòng trong căn hộ

Nếu ở chung cư, hãy khóa các cửa sổ kính của mọi phòng trước khi rời nhà. Đây là khoảng thời gian các tòa nhà tổ chức các hoạt động lau kính bên ngoài và nhớ đóng rèm cửa sổ. Nếu ở căn hộ độc lập thì bạn cũng nên làm điều này. Hàng năm dịp gần Tết là thời gian mà an ninh luôn là một vấn đề lớn.

Có nhiều lưu ý mà các gia đình ở chung cư cần thực hiện trước khi rời nhà đi chơi xa. Ảnh:Khánh Ly.

4. Khóa bếp gas và van cấp gas

Rò rỉ gas luôn là sự cố nguy hiểm, đặc biệt khi bạn đã đóng toàn bộ mọi cửa sổ trước khi rời nhà. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến rò rỉ gas và nhiều nguyên nhân hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát như chuột cắn dây dẫn gas dẫn đến rò rỉ. Để đảm bảo an toàn khi trở về căn hộ của mình, hãy khóa bếp gas và van cấp gas trước lúc rời nhà.

Khi trở về nhà, hãy cảnh giác nếu phát hiện thấy có mùi gas trong nhà. Trong trường hợp này, tuyệt đối không sử dụng thiết bị điện. Hãy nhẹ nhàng mở cửa sổ để tăng thông thoáng khí trong căn hộ.

5. Dập tắt nhang đốt trong nhà

Để đề phòng sự cố cháy, hãy dập tắt nhang đang đốt trên bàn thờ hoặc đợi cho đến khi nhang cháy hết hoàn toàn.

6. An toàn cho cửa chính

Một vài chung cư cao cấp sử dụng hệ thống cửa từ. Chủ nhà nên kiểm tra và thay pin cho ổ khóa cửa, đặc biệt khi chuẩn bị rời nhà để đi du lịch một thời gian trong dịp Tết và không muốn gặp rắc rối với cửa khi trở về.

Nếu căn hộ chung cư có hệ thống chuông camera, hãy tắt hệ thống này trước khi rời nhà để đi du lịch. Kẻ xấu có thể sử dụng hệ thống này để biết rằng bạn không có ở nhà, đặc biệt là ban đêm, để thực hiện hành vi đột nhập vào căn hộ.

7. Nếu ở chung cư, để lại số điện thoại di động khi rời nhà lâu ngày

Việc thông báo sẽ giúp bộ phận tiếp tân, an ninh quyết định hành động sớm nếu có sự cố cháy nổ trong căn hộ của bạn. Họ cũng có thể liên lạc với bạn qua số máy di động nếu phát hiện những bất thường tại căn hộ của bạn. Tuy nhiên, cũng có một vài quan điểm đối lập với lời khuyên này. Do vậy bạn hãy cân nhắc trường hợp thực tế khi thực hiện.

8. Cất giữ các đồ vật quý giá ở nơi không ngờ tới

Cất giữ máy tính xách tay, ổ cứng dữ liệu, USB ở những nơi an toàn hoặc khó phát hiện. Các vật dụng khác bạn cũng cần lưu ý để cất giữ ở vị trí an toàn hoặc khó ngờ tới trước khi rời nhà.

9. Không nên để xe gắn máy trong nhà nếu đi du lịch dịp Tết

Thời gian qua xảy ra nhiều sự cố cháy nổ do xe gắn máy tự bốc cháy khi không sử dụng. Do vậy nếu bạn quyết định rời nhà đi du lịch, hãy mang xe gắn máy đi gửi.

10. Không để rác trong nhà

Ngoài vấn đề vệ sinh, Tết là khoảng thời gian mà mọi gia đình đều mong chờ những điều tốt lành sẽ đến trong năm mới. Do vậy bạn cần luôn đảm bảo không gian sạch sẽ và thanh tịnh trong căn hộ. Nhớ đổ rác và làm sạch thùng rác trước khi rời nhà.

