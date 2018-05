Sinh lý đàn ông cần biết / 10 phẩm chất phụ nữ thích nhất ở đàn ông

Kelly Williams Brown, tác giả của cuốn sách “Adulting: How to Become a Grown-up in 468 Easy(ish) Steps”, tin rằng sự trưởng thành đúng đắn được xây dựng từ những điều rất nhỏ như sử dụng đúng tuốc nơ vít, biết dùng kem chống nắng, không tám chuyện về những trò ngốc nghếch mà bạn bè đã làm hồi 14 tuổi. Dưới đây là 10 điều mà các chàng trai đã qua tuổi teen không thể không biết.

1. Học cách thắt cà vạt

Có rất nhiều cách thắt cà vạt, nhưng ít ra bạn cũng nên biết một cách. Thậm chí tốt hơn nếu bạn tìm hiểu thêm làm thế nào để buộc chiếc nơ gắn, hoặc cách gấp một chiếc khăn túi vuông. Những phụ kiện đi kèm này sẽ giúp trang phục của bạn trở nên sang trọng và ấn tượng hơn hẳn. Chỉ cần thao tác một hai lần là bạn có thể áp dụng thành thạo.

2. Xức lượng nước hoa vừa phải

Tắm, lau khô người, sau đó xịt nước hoa, cuối cùng là mặc quần áo. Bằng cách đó, nước hoa sẽ gắn trên da bạn chứ không phải quần áo, vì thế mùi thơm sẽ nhẹ nhàng hơn.

3. Biết nấu ăn

Ít nhất, bạn phải biết nấu một món ăn đơn giản nào đó. Phần lớn nam giới đều không thích nấu ăn, nhưng nếu đã 21 tuổi, ít nhất bạn cũng phải biết tự phục vụ mình một món nào đó. Đặc biệt, biết một món nướng nào đó sẽ rất thú vị. Bạn có thể bỏ tiền để mua một cái lò nướng, mua một số đồ uống nhẹ, mua một vài cái đùi gà, tưới một ít nước sốt Italia lên đó. Vậy là bạn có thể cùng bạn bè của mình "dzô, dzô", điều đó thật tuyệt vời với một chàng trẻ tuổi.

Ảnh: icampusng.com

4. Biết cách chăm sóc một người phụ nữ đang mệt

Hãy biết chăm sóc cô ấy một cách có khoa học. Bạn chỉ cần một chút nước hoa quả. Ngoài ra, bạn cũng có thể gọi đồ ăn giao tận nhà và sau đó ngồi ngắm nhìn cô ấy ăn.

5. Biết cách hẹn hò với một phụ nữ

Một cuộc hẹn hò thực sự chỉ có hai người chứ không phải là đi cùng cả nhóm bạn. Có thể cô ấy định hẹn hò với bạn nhưng cô ấy cũng có nhiều kế hoạch khác, vì thế cô ấy không thể từ bỏ tất cả chỉ vì bạn nếu bạn không biết cách gợi ý.

Đây là một cách đơn giản mà lại hiệu quả. Bạn có thể nói với cô ấy sau buổi hai bạn gặp nhau cùng một nhóm bạn: “Em biết không, thật là tuyệt vời nếu được gặp lại em vào một ngày nào đó sau bữa tiệc này. Em có muốn đi uống chút gì sau giờ làm việc của ngày thứ sáu không?”. Cuộc hẹn hò cũng không cần phải quá tốn kém tiền bạc. Hai người có thể đi dạo cùng nhau trong công viên và ngắm những bộ cánh kỳ quặc mà mọi người đang khoác trên người hoặc đi đến một triển lãm và cố tìm ra những món đồ kỳ dị nhất...

6. Biết cách hợp tác với người già

Gắn kết với người già không chỉ nhận được những lời khuyên hữu ích trong cuộc sống mà còn giúp cho những người trẻ tuổi có những giây phút thật vui vẻ. Những người lớn tuổi sẽ đưa cho bạn những lời khuyên hữu ích về thời trang, họ cũng biết làm thế nào để trông ấn tượng. Họ cũng biết làm thế nào để hợp tác cùng nhau, biết cách đối nhân xử thế.

7. Nói chuyện một cách khiêm tốn

Nên nhớ nếu bạn càng dành nhiều thời gian để nói về bản thân mình và càng đề cao bản thân, thì trong mắt mọi người hình ảnh của bạn càng mờ nhạt. Lần sau khi thấy mình đang chém gió về công việc, bạn hãy nên dành vài phút để đánh giá lại tình hình. Những người không nói nhiều về bản thân mình sẽ là những người đáng để ta khám phá.

8. Biết là ủi quần áo

Là ủi quần áo nói chung và đặc biệt là một chiếc áo sơ mi. Bạn nên mua cho mình một chiếc bàn là và một chiếc bàn ủi. Khi thực sự sử dụng những vật dụng này, bạn sẽ dần dần nâng phong cách của mình từ tạm được sang rất ổn. “Tôi có một anh bạn, anh ấy thường là ủi hầu hết trang phục của mình trước khi mặc. Kể cả áo phông, anh ấy cũng là qua. Vì thế, anh ấy lúc nào trông cũng chỉn chu và rất tuyệt vời". Thật khó để nhìn thấy một người nghiêm túc và có khả năng cao nếu quần áo của anh ta quá nhàu nhĩ.

Một chút lưu ý: Trên bàn là luôn có chỉ dẫn về những nấc nhiệt độ phù hợp với mỗi loại vải. Hãy làm theo những chỉ dẫn đó. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng bạn luôn di chuyển bàn là trên vải, nếu bạn để yên một chỗ, có thể miếng vải sẽ bị cháy.

9. Biết cách sửa xe của bạn

Bạn không cần phải là một người thợ siêu giỏi nhưng những việc đơn giản như thay đèn pha xe thì bạn có thể làm được. Điều này không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian mà quan trọng hơn bạn còn tiết kiệm được kha khá tiền bạc. Bạn có thể biết cách thay một số thiết bị sau khi đọc sách hướng dẫn sử dụng xe kèm theo. Hãy đọc kỹ và bạn sẽ ngạc nhiên vì rất nhiều việc bạn có thể tự làm cho mình.

10. Hãy là một người tặng quà tinh ý

Nên lưu ý đến một vài thứ mà cô gái của bạn thích. Có thể một lần nào đó cô ấy nói: "Em thích cái vòng tay" hay "Cái áo này thật đẹp", "Cái lọ nhỏ này thật phù hợp với căn phòng của em". Nhớ một trong những lần như thế, hãy đi mua món quà đó. Chờ một thời gian vài ba tháng, bạn có thể đem tặng cô ấy. Cô ấy sẽ xúc động vô cùng và sẽ là của bạn mãi mãi.

Kim Anh (Theo Esquire)