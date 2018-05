7 đặc điểm đàn ông cần tìm kiếm ở vợ tương lai / 10 mẫu phụ nữ đàn ông đừng bao giờ cưới

1. Cô ấy luôn nói về bản thân

Bạn được thăng chức (ghi điểm), và bạn gái của bạn thì chỉ muốn nói về mốt váy mới nhất. Khi bạn hào hứng về công việc và mục tiêu cuộc sống, cô ấy lại chuyển sang chủ đề về sở thích cá nhân mình. Nó chứng tỏ cô ấy chẳng quan tâm gì đến bạn. "Đó là dấu hiệu chắc chắn cô ấy là người ích kỷ", nhà tâm lý trị liệu Jonathan Alpert, tác giả cuốn Be Fearless: Change Your Life in 28 Days, cho biết.

2. Cô ấy có quan điểm khác biệt về giá trị

Khác biệt thì hấp dẫn, nhưng điều này không đúng khi nói về quan điểm và hệ giá trị. Nếu cô ấy thích duy trì chế độ nô lệ, thì một người ưa công bằng như bạn sẽ không thể sống chung. Hoặc nếu bạn là người coi trọng tôn giáo, thì sự vô thần của cô ấy sẽ không thể dung hòa với bạn. Điều này cũng đúng trong việc quản lý tiền bạc hay chi tiêu.

3. Cô ấy quá bận

Công việc, chuyện gia đình hay các kế hoạch cá nhân ai cũng cần chạy suốt. Nhưng nếu cô ấy suốt ngày cắm đầu vào công việc, đã đến lúc dừng mối quan hệ lại. Khi một người phụ nữ thích một người đàn ông, cô ấy sẽ dành thời gian cho anh ấy. Còn nếu luôn có một vài người, vài sự kiện, vài mối ràng buộc nào đó chiếm mất thời gian của cô ấy, nó là chỉ thị rõ ràng rằng bạn không nằm trong danh sách ưu tiên hàng đầu của nàng.

4. Cô ấy không ngừng nói về người yêu cũ

Nghe chuyện về người cũ của cô ấy một hai lần cũng không tệ, nhưng nếu là cả một "từ điển thông tin" thì không thể được. Vì điều đó có nghĩ là cô ấy chưa quên được anh ta, và trong tình huống nguy hiểm rất dễ nối lại với người cũ. "Cô ấy chỉ dùng bạn để trốn tránh nỗi đau của mình, chứ không phải chọn bạn vì mong muốn".

5. Sự liên lạc giữa hai người chỉ là một chiều từ phía bạn

Phụ nữ thích đàn ông chủ động khi mới yêu đương, nhưng nếu nàng thực sự quan tâm bạn, cô ấy sẽ liên lạc với bạn vào thời gian thích hợp. Nếu là sự hấp dẫn và tình yêu thực sự, sẽ có sự cân bằng giao tiếp giữa đôi bên.

6. Mối quan hệ giữa hai người lúc nóng lúc lạnh

Một số phụ nữ tin rằng họ phải dày vò bạn trai trước khi anh ấy nhận ra giá trị thực của mình. Nếu anh ấy chịu được điều đó và ở lại, anh ấy sẽ là người đàn ông phù hợp. "Đừng chơi trò đày đọa nhau như vậy, trừ khi bạn muốn đánh mất anh ấy", chuyên gia về mối quan hệ Judith A. Swack nói.

7. Cô ấy thay đổi tính cách kể từ khi chính thức hẹn hò với bạn

Nếu cô ấy từng làm tiểu xảo để lôi kéo sự chú ý của bạn, thì cô ấy sẽ không thể duy trì điều đó mãi. Cuối cùng, cá tính thật của cô ấy sẽ lộ ra. Đừng hy vọng rằng những hành động trước kia là cuộc sống thật của nàng, và đợi chờ con người thật của nàng quay trở lại.

8. Bạn không cảm thấy thoải mái khi ở bên cô ấy

Nếu thói quen của cô ấy khiến bạn phải rít lên, nếu cô ấy cứ vạch ra lỗi sai của bạn, và làm bạn xấu hổ trước mặt người khác, cô ấy sẽ không giúp bạn thành đạt hơn.

9. Cô ấy chỉ cần vị cứu tinh giúp mình thoát khỏi đau khổ

Cảm giác trở thành một siêu nhân rất thú vị, nhưng việc cứu cô ấy thoát khỏi các rắc rối cá nhân không phải là nhiệm vụ của bạn. Nếu cô ấy luôn cần nhờ vả, luôn phụ thuộc hoặc ốm yếu về tinh thần, cô ấy cần được trị liệu và giúp đỡ, chứ không phải cần người yêu.

10. Cô ấy không thành thật

Không có tình yêu nếu không còn niềm tin. Nếu cô ấy lừa dối bạn, chấn thương này sẽ tồi tệ đến mức làm tan vỡ mối quan hệ.

Thuận An (theo mensfitness)