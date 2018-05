Trong thời gian yêu, người đàn ông của bạn cũng có lúc làm chuyện gì đó không đúng, vượt quá giới hạn. Nếu tin chàng, bạn sẽ dễ dàng tha thứ và quên đi những lỗi lầm của anh ta. Dưới đây là một số cách để xây dựng lòng tin nơi người đàn ông, theo Women's Health.

1. Để anh ấy lên kế hoạch cho bữa tối hẹn hò

Lòng tin là điều học được và có được sau một thời gian, bạn sẽ cho nó cho người đáng tin. Để chàng cơ hội được thể hiện, bạn nên cho anh ấy tự quyết định từ những việc nhỏ nhất như chọn nhà hàng. Khi chàng chọn được nơi hợp khẩu vị của bạn, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn và tin tưởng anh hơn trong những quyết định quan trọng.

2. Cho anh ấy thấy thiếu sót của bạn

Không ai thức dậy với đầu tóc gọn gàng hay không dính thức ăn lên đầu một vài lần. Một khi bạn cho anh ấy thấy những thiếu sót đó, chính là bạn đã cho anh ta cơ hội để chấp nhận con người thật của bạn. Khi bạn nhận ra rằng chàng không mắng nhiếc hay càu nhàu vì cái đầu ngái ngủ của người yêu, bạn sẽ cảm thấy tin tưởng hơn khi chia sẻ với anh ấy những điều lớn hơn như mục tiêu cuộc đời, gia đình bạn.

3. Tâm sự với anh ấy

Nếu bạn có chuyện bực mình ở cơ quan thì đừng giữ nó trong lòng. “Nói chung, bạn nhận được những gì bạn cho đi,” theo Tiến sĩ Joel Block, tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng về tình yêu và sex.

4. Không phán xét

Bất cứ khi nào anh ấy tâm sự về một vấn đề riêng tư như sai lầm của anh ấy thì đây chính là thời điểm quan trọng để củng cố mối quan hệ. Nếu bạn nhận xét thái độ hay không để ý đến cảm xúc của anh ấy thì anh ấy sẽ do dự khi có vấn đề nào đó muốn chia sẻ với bạn lần sau. Để khiến người yêu cảm thấy dễ dàng chấp nhận và được an ủi, bạn nên tỏ ra đồng cảm và đề xuất cách giải quyết. Còn khi anh ấy xét đoán bạn, hãy nói thế này “Em cần cảm giác an toàn khi giãi bày với anh nhưng bây giờ, em lại cảm thấy như bị tấn công”.

5. Giữ lời hứa

Niềm tin phải được xây dựng từ hai phía. Nếu bạn không đáng tin, sẽ không thể trông đợi người khác sẽ đáng tin. Để cho anh ấy thấy rằng bạn là người có thể tin cậy, bạn phải chịu trách nhiệm trước lời nói và hành động của mình. Nếu chàng muốn bạn đi xem trận bóng mà anh ấy tham gia, hãy chọn chỗ mà anh ấy có thể nhìn thấy bạn. Hay nếu bạn hứa sẽ gọi cho anh ấy trước khi ngủ thì phải nhấc điện thoại lên trước khi mình ngủ quên.

6. Là chính mình trước mọi người

Nếu bạn cho chàng biết về vị trí bình thường trong công việc trong khi lại nói với bố mẹ chàng rằng bạn đứng ở một vị trí nhiều người mơ ước, thì anh ấy sẽ tự hỏi rằng bạn còn điều gì đang che giấu nữa đây. Sống và hành xử như bạn vốn có ở bất cứ đâu và anh ấy sẽ thấy bạn là một người rất đáng tin.

7. Cho anh ấy biết sự thật

Ngay cả lời nói dối nhỏ nhất, vô hại cũng là một vấn đề. Chúng là những vết thương nhỏ nhưng theo thời gian sẽ làm mài mòn dần mối quan hệ của hai bạn. Do đó, nếu tiền lương của bạn cao hơn anh ấy thì cũng đừng ngại mà nói thật với anh ấy nếu chàng hỏi.

8. Đúng giờ

Nếu bạn nói sẽ đến lúc 7h nhưng lại bỏ lỡ chuyến xe buýt, hãy gọi cho anh ấy ngay và nói rằng bạn đến lúc 8h. Đúng giờ không phán xét được điều gì nhưng nó là một phần để người khác có thể tin bạn. Nếu anh ấy biết có thể đặt niềm tin ở bạn thì sẽ cố gắng nhiều hơn để cho thấy rằng anh ấy cũng đáng tin như vậy.

9. Đứng bên cạnh anh ấy

Đôi lúc sự động viên lại có ý nghĩa quan trọng hơn là sự đúng - sai. Khi bạn bị đưa vào cuộc tranh cãi giữa anh ấy và đồng nghiệp, hãy đứng về phía anh ấy. Sau đó sẽ nói chuyện riêng với chàng.

10. Không giữ bí mật không cần thiết

Nếu người yêu đã từng phản bội bạn hay nghiêm trọng hơn, bạn lừa dối anh ta, hãy cứ cởi mở, bày tỏ ở mức độ tốt nhất có thể. Có thể cho anh ấy biết người mà bạn phải lòng. Đừng bao giờ khóa máy điện thoại. Đừng nghĩ đó là sự giám sát. Đó chỉ là cách hàn gắn vết thương mà bạn gây ra.

Thu Lê (Theo Women's Health)