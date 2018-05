1. Đổi nhà nhỏ hơn Thay vì mua căn nhà to nhất bạn có thể trả được, hãy sống ở căn nhà nhỏ hơn mà bạn có thể tìm được. Hãy bán căn nhà mà bạn đang ở và mua căn nhỏ bằng nửa như thế hoặc thậm chí nhỏ hơn. Cố tìm kiếm căn nhà nhỏ nhất mà bạn có thể sống được. Mặc dù không dễ dàng để sống trong nhà nhỏ khi mọi người xung quanh đều sống ở nhà to, nhưng tài chính của bạn sẽ khỏe hơn và bạn sẽ không phải rơi vào tình cảnh chật vật trả tiền giống như họ. 2. Tiết kiệm 50% thu nhập trở lên Người ta thường đề nghị tiết kiệm 10% thu nhập, nhưng bạn có thể làm tốt hơn thế. Hãy đặt mục tiêu từ 50% trở lên. Với một chút nỗ lực, ai cũng có thể tiết kiệm 10% số tiền họ làm ra, nhưng sẽ phải có kỷ luật thép và cố gắng mới có thể để dành được 50%. Bằng cách này, bạn sẽ đảm bảo rằng mình không gặp bất cứ vấn đề tài chính nào và có thể về hưu sớm hơn nhiều so với các đồng nghiệp. 3. Giảm tối thiểu các đồ dùng, thiết bị Hãy nghĩ về điều này trong một giây: 30 năm nữa bạn sẽ không có Apple, ipod, điện thoại di động, máy tính, đầu đĩa DVD và rất nhiều vật dụng khác mà tưởng như "thiết yếu" ngày nay. Hãy từ bỏ những chiếc tivi màn hình phẳng cỡ lớn và các thứ tương tự như thế. Bạn có thể đọc tin từ một tờ báo trong thư viện địa phương, nơi bạn cũng có thể check mail hoặc sử dụng máy tính. Nó không chỉ giúp bạn tiết kiệm hàng trăm đôla mỗi tháng cho các món đồ ấy, mà còn tiết kiệm hàng nghìn đô chi phí mua ban đầu. Tất nhiên rất nhiều trong các thiết bị ấy tạo sự tiện nghi, nhưng thực tế là hoàn toàn có thể sống mà không cần chúng. 4. Bán chiếc xe của bạn Sự thực là bạn không thật cần đến xe hơi. Tất nhiên có nó sẽ thuận tiện hơn nhiều là không, nhưng bạn vẫn có thể sống mà không cần đến xế hộp. Bạn hãy học cách yêu các phương tiện công cộng. Trong trường hợp thật cần xe, hãy thuê một chiếc. Không những bạn sẽ không phải mất tiền mua xe, trả phí xăng dầu, sửa chữa, bảo hiểm, phí gửi xe..., việc di chuyển bằng phương tiện cũng làm bạn mảnh mai hơn, trong khi lại làm đầy ví cho bạn. 5. Chỉ mua những món đồ đã qua sử dụng Mới thì đẹp đấy, nhưng có rất ít đồ dùng mà bạn thật sự cần mua mới. Hãy học cách mua mọi thứ mà bạn muốn là đồ second hand, hoặc không mua. Điều này sẽ giúp bạn giảm việc chi tiêu hơn 50% hoặc hơn thế. 6. Mua một, cho ba Bạn biết rõ mình có quá nhiều món đồ trong phòng riêng cũng như các gác xép. Vì thế, nếu thực sự muốn mua một món đồ gì đó, hãy cho, tặng, bán hoặc vứt bỏ 3 món khác. Chẳng hạn, nếu bạn muốn mua một cái áo sơ mi mới, giày mới hoặc sách mới, hãy bỏ bớt 3 món cũ đi. Bằng cách này, bạn sẽ nhận ra mình đã có quá đủ rồi, và bạn sẽ chỉ mua những món thật cần thiết thôi, tránh tham gia vào nhóm 80% mọi người mua nhưng không sử dụng lâu dài. 7. Biến các ngày lễ lớn thành kỳ nghỉ không tiêu tiền Thay vì ăn tiêu xả láng trong các kỳ nghỉ, hãy quay trở lại ý nghĩa thực của các kỳ nghỉ đó, và sẽ thấy bạn chẳng có lý do phải tiêu tiền. Điều này không dễ dàng và gia đình, bạn bè có thể không hiểu, nhưng nó không những giúp bạn để dành được tiền, mà bạn còn bớt căng thẳng hơn trong khi lại dành nhiều thời gian hơn để thưởng thức ý nghĩa của kỳ nghỉ. 8. Đừng ăn ngoài Cả bữa sáng, bữa trưa và bữa tối đều nên được làm ở nhà bạn. Không có ngoại lệ cho việc đi uống cà phê hay bữa ăn nhẹ. Mặc dù việc này không dễ, nhưng kết quả ấn tượng sẽ cải thiện sức khỏe và ví tiền của bạn. 9. Đừng bỏ tiền cho những trò giải trí Có vẻ khó đấy, khi bạn nhịn mồm nhịn miệng trong khoản giải trí này. Nhưng thực tế là có rất nhiều cơ hội để bạn có thể thư giãn mà không mất tiền, như đi dạo, đạp xe trong công viên. 10. Tự kinh doanh riêng Làm thêm sau khi đã làm việc ở công ty là điều mà hầu hết mọi người không thấy dễ dàng, nhưng đó là cách tuyệt vời để cải thiện tài chính. Nó có nghĩa là 8 tiếng bạn làm ở công sở, và 8 tiếng cho việc kinh doanh của mình. Cần có thời gian và lòng kiên nhẫn để bắt đầu công việc riêng, vì thế hãy làm thứ mà bạn thích. T. An