Đồng Nai là tỉnh thứ 3 triển khai thí điểm đề án Sữa học đường, sau tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Bắc Ninh, nhằm nâng cao tầm vóc và cải thiện trí tuệ trẻ em Việt. Điểm khác biệt của đề án tại Đồng Nai là đối tượng được mở rộng tới học sinh tiểu học. Năm 2015, đề án sẽ triển khai cho tất cả trẻ tại các trường mầm non trên địa bàn tỉnh (không phân biệt trường công lập và ngoài công lập) và học sinh lớp một của các trường tiểu học tại 5 huyện (Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Định Quán, Tân Phú và Vĩnh Cửu).

Giai đoạn năm 2016-2020, chương trình được mở rộng tới trẻ mầm non và học sinh lớp 1-3. Trẻ được uống sữa 9 tháng trong mỗi năm học, định mức 3 lần một tuần và mỗi lần uống một hộp loại 180ml.

Đề án Sữa học đường áp dụng cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 260 trường mầm non và 305 trường tiểu học. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, nhẹ cân và thấp còi ở trường mầm non ở một số nơi còn ở mức cao, chiếm tới 30%. Thể lực trẻ tiểu học vẫn hạn chế, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số. Để khắc phục thực trạng này, đề án hướng tới mục tiêu tăng tỷ lệ trẻ 5 tuổi đến lớp lên 100%; tỷ lệ trẻ chuyên cần đạt 95% trở lên; tỷ lệ trẻ mầm non suy dinh dưỡng cân nặng không quá 6% và suy dinh dưỡng chiều cao không quá 8%; 100% học sinh tiểu học được chăm lo phát triển thể lực.

Bà Phạm Thị Hải - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai cho biết, sau khi thí điểm tại 5 huyện từ tháng 9 đến tháng12, số trẻ đến trường đã tăng cao. Trong đó, trẻ 3-4 tuổi đến lớp đạt tỷ lệ 95,7%; trẻ 5 tuổi đạt 99,5% và tỷ lệ trẻ chuyên cần là 93%.

Không chỉ trẻ em, đề án cũng nhận được sự ủng hộ của người dân và phụ huynh trong tỉnh. Khảo sát lấy ý kiến từ 50% phụ huynh của 68 trường tham gia thí điểm cho thấy, có đến 97% cha mẹ đồng ý mức đóng góp hàng tháng cho con em được uống sữa tại trường.

Đề án Sữa học đường Đồng Nai giai đoạn 2014- 2020 được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua từ cuối năm 2013 và bắt đầu thí điểm từ tháng 9/2014. Tổng mức kinh phí thực hiện là hơn 1300 tỷ đồng, trong đó 50% là ngân sách Nhà nước, 35% phụ huynh đóng góp và 15% do công ty sữa hỗ trợ.

An San