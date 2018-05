Tôi mua nhà xây sẵn, tưởng rẻ mà hóa đắt

Tuy nhiên bài toán tiết kiệm của anh đã không mang lại kết quả như mong muốn. Dư​ới đây là chia sẻ của Phan Hưng, 43 tuổi, quận 7, TP HCM về câu chuyện xây nhà của gia đình mình.

Đầu năm ngoái, tôi có một ngôi nhà 41m2 xây hai tầng và một mảnh đất 72m2 ven một con kênh cùng khoản nợ ngân hàng 800 triệu do vay tiền kinh doanh bất động sản nhưng không may mắn. Tôi có sai lầm là vay theo gói hàng tháng chỉ trả lãi, không trả gốc. Nếu đến lúc đáo hạn (tháng 3/2015) mà không có tiền trả, tôi sẽ bị mất không tài sản thế chấp.

Do đó, tôi buộc phải bán nhà hoặc đất để trả nợ ngân hàng. Tôi muốn bán miếng đất hơn nhưng lúc đó thị trường bất động sản chưa sôi động như bây giờ nên bán nó thật không dễ. Người ta trả quá rẻ. Cuối cùng, tôi bán được nhà, giá 1,2 tỷ. Sau khi trừ các khoản thuế, hoa hồng cho người môi giới, thuê nhà ở tạm, vợ chồng tôi còn 350 triệu để xây nhà trên mảnh đất ven kênh của mình.

Chúng tôi dự định xây nhà trên diện tích đất 50m2, chừa lại 22m2 làm sân để xe. Tôi dự định sau này sẽ mua một chiếc xe hơi bốn chỗ nên muốn làm sân rộng để cất xe cho thoải mái. Vì không muốn vay mượn thêm nên tôi chỉ kiếm những người thợ tự do về làm cho mình, không thuê công ty xây dựng, cũng không thuê kiến trúc sư thiết kế nhà. Tôi tự phác thảo ý đồ của mình và bác thợ sẽ xây theo ý của tôi. Tầng trệt gồm một phòng khách, một nhà vệ sinh ở gầm cầu thang, một phòng ngủ và một nhà bếp. Hầm cầu sẽ đặt ngay dưới phòng ngủ. Tầng hai gồm một phòng ngủ, nhà vệ sinh ngay trong phòng ngủ và một phòng thờ, cũng là phòng làm việc, đọc sách của gia đình, cùng một ban công nhỏ phía trước.

Trừ sân đi thì tổng diện tích xây dựng 100m2, người thợ xây dự tính chi phí cho tôi là khoảng 330 triệu, với các nguyên vật liệu cũng như thiết bị nội thất loại rẻ tiền. Tính riêng tiền công thì là 110 triệu. Nếu tôi khoán trọn gói thì bác thợ muốn tôi bù thêm 10% nữa, đề phòng chi phí phát sinh. Tuy nhiên, công việc của tôi có thể chủ động thời gian vì thế tôi tự mình mua nguyên vật liệu và chỉ trả tiền công cho thợ. Trừ các thiết bị điện, mua gì tôi cũng chọn loại rẻ nhất, nên tổng cộng tôi mất đúng 350 triệu.

Vì muốn tiết kiệm mấy chục triệu nên tôi không làm lại móng nhà, tận dụng cái móng cũ mà tôi đã làm từ hồi mua đất cách đó đã 5 năm. Ngày ấy, tôi có xây sẵn móng nhà, định xây hai tầng làm phòng trọ cho thuê. Do tận dụng cái móng cũ nên nhà xây mới của tôi cũng không thể xây cao, chỉ có thể xây kiểu đúc giả, tầng trệt đổ mái giả, tầng lầu lợp mái tôn.

Sau hai tháng rưỡi, công trình cũng hoàn thành. Chúng tôi về nhà mới ở nhưng không thấy thoải mái lắm bởi đúng là tiền nào của nấy.

Do không làm móng mới nên tôi cũng quên luôn việc gia cố và chống ẩm cho chân tường. Nhà tôi lại ven kênh, sau một mùa mưa bị nước ngấm lên tường, đến Tết tường đã lem nhem như nhà cũ.

Mái tầng trệt chỉ đổ giả bằng những tấm bê tông, mỗi lần con tôi nhảy nhót trên tầng, ở dưới cảm nhận rất rõ. Tôi muốn lắp quạt trần, đèn chùm ở phòng khách cũng không dám, vậy là những món đồ mang từ nhà cũ về lại phải đem thanh lý với giá rẻ như cho.

Các thiết bị về nước như ống nước, vòi nước... tôi mua đồ rẻ tiền thành ra dễ bị hở, khiến rò rỉ nước, hai cậu con trai của tôi lại hiếu động, thích nghịch vòi nước nên vòi nước nhà tôi bị nhờn rất nhanh. Nhà có bốn người mà có tháng chúng tôi đã dùng hết 40 khối nước. Tôi cũng lắp vòi hoa sen để tắm, vòi xịt ở nhà vệ sinh nhưng vì mua loại rẻ nên áp lực nước thấp, mỗi khi sử dụng rất khó chịu. Đi làm về mệt lại gặp những ức chế từ những việc cỏn con như thế, vợ chồng đôi khi cãi nhau, cuộc sống cũng không được thoải mái.

Gạch lát nền, tôi mua loại rẻ tiền nhất, nên sau một năm đã có mấy viên bị nứt, vỡ. Mà nguyên nhân bị vỡ kể ra cũng buồn cười, một lần do tôi chặt dừa trên nền nhà, một lần do vợ dắt xe, chống chân chống cái uỳnh. Vài viên khác nứt do mấy đứa con nghịch ngợm lấy búa đập.

Nhà tự mình xây mà ở nửa năm đã xuống cấp nghiêm trọng, tường phía ven bờ kênh cũng có dấu hiệu nứt. Hai vợ chồng tính ở cố nhưng cũng sợ nửa đêm ngủ dậy thấy nhà rơi xuống kênh như một số trường hợp đã xảy ra ở TP HCM. Vì thế hồi tháng hai vừa rồi, tôi đã nâng cấp lại nhà như gia cố phần đất giáp kênh bằng cách đóng cọc gỗ bên ngoài, lát lại gạch nền, lát gạch ốp chân tường với chiều cao 1,2m để không thấy nước thấm tường, thay lại các thiết bị nước... Cả tiền vật liệu và công thợ mất gần 100 triệu, chưa kể cả nhà mất một tháng sống chung với bụi.

Vợ tôi thì muốn sửa cái hầm cầu chôn dưới phòng ngủ vì cảm giác ngủ không ngon. Cô ấy cũng từng có mơ ước thay mái tôn bằng mái bằng để làm sân phơi có mái che trên tầng thượng, đỡ phải chạy mưa trong mùa mưa, đồng thời chống nóng tốt hơn mái tôn hiện nay của chúng tôi. Tuy nhiên, để sửa lại nhà như mong muốn của vợ tôi cũng tốn cả trăm triệu nên tôi vẫn để đấy, chờ khi nào tiết kiệm đủ tiền. Thỉnh thoảng tôi nghĩ, nếu hồi bắt đầu xây nhà, chịu khó đầu tư thêm tiền bạc để thuê thợ giỏi và mua vật liệu tốt, chưa chắc tôi đã tốn tiền bằng cách xây nhà tiết kiệm kiểu này. Tuy nhiên, tôi không nói với vợ kẻo cô ấy phàn nàn vì lúc đó vợ tôi gợi ý đi vay tiền để xây nhà như ý cô ấy nhưng tôi đã không đồng ý.

Phan Hưng

