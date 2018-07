Cuộc sống đang yên bình thì chúng tôi bán căn nhà to ở hẻm nhỏ (1,28 tỷ) để mua căn nhà to trong hẻm to và vay ngân hàng 700 triệu, thanh toán 20 năm (lãi suất 8,3% cố định 3 năm đầu). Giờ hàng tháng chúng tôi phải đóng tiền học cho 3 con, tiền nợ ngân hàng, tiền bảo hiểm nhân thọ cho cả nhà (đã đóng được 4 năm rồi - không thể huỷ được), tiền sinh hoạt cho 5 người và hiếu hỉ, nội ngoại... Mọi thứ dần như nằm ngoài tầm kiểm soát.

Tôi bị áp lực về tài chính, công việc thì phát sinh nhiều, dường như đang ngoài tầm kiểm soát. Tôi bàn với chồng là bán nhà để trả nợ ngân hàng và mua lại nhà nhỏ hơn để giảm áp lực nhưng chồng không đồng ý, anh ấy bảo cố gắng thời gian nữa xem sao. Tôi áp dụng đòn bẩy tài chính (70 - 30) là vay 30% giá trị căn nhà, dùng 30% thu nhập của mình để trả tiền vay cho nhà cửa, và dự tính không như thực tại. Tôi phải làm sao để giảm áp lực về tài chính cho bài toán mà tôi tự đưa mình vào thế khó. Mọi người giúp tôi giải quyết bài toán này.

Trân trọng cảm ơn các anh chị.

Đặng Hiên

