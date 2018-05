Theo chuyên viên hoạch định tài chính cá nhân, gia đình Bội Lê, (TP HCM), trường hợp của chị An Nhiên rất thường gặp ở Việt Nam. Như phần đông người Việt, lúc mới lập gia đình, chị An Nhiên chưa có một kế hoạch tài chính gia đình cụ thể, đúng cách mà chỉ có một mục tiêu chung là mua được nhà. Ông cho rằng, với các gia đình trẻ, có mục tiêu tài chính là tốt, song cần nhìn vào bức tranh toàn cảnh về thu nhập hiện tại, kế hoạch tương lai để định hướng thời điểm nào có thể mua nhà, tránh những căng thẳng không cần thiết. Thực tế hiện nay giá nhà vẫn khá cao so với giá trị thực nên phương án thuê nhà vẫn là lựa chọn có lợi về tài chính với các đôi đang trong quá trình tích lũy. Ngoài ra, nên bảo vệ các kế hoạch tài chính gia đình bằng một ít phí bảo hiểm. Theo chuyên gia, ai cũng có thể gặp những biến cố tài chính bất ngờ như bệnh tật, mất việc... nên cần tính đến các yếu tố này trước khi vay mượn khi dồn một khoản tiền lớn vào mua nhà. Nếu mua khi chưa có dự phòng đầy đủ, bạn sẽ rất dễ gặp rắc rối và làm liên lụy người khác.