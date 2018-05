Bài học dùng tiền từ con trai triệu phú từng bị phá sản

Trước tuổi 30, bạn có dư dả thời gian để học được các nguyên tắc cơ bản giúp mình trở nên giàu có, hạnh phúc hơn. Vì thế, nếu đến lúc này bạn vẫn chưa đầu tư cho nó, hãy kiểm tra lại danh sách các quy tắc tiền bạc sau:

1. Thỏa thuận về mức lương được trả

Cứ 5 người đi xin việc lần đầu thì chỉ có 2 người dám thảo luận mức lương với người tuyển dụng. Thực tế, 75% quản lý tuyển dụng cho biết các ứng viên dám thảo luận về lương thường là những người tự tin làm được công việc đó hơn.

Việc đề nghị mức lương cao hơn cũng giúp bạn tạo ra khác biệt trong thu nhập về sau. Chỉ cần tăng 5% mức lương khởi điểm ở tuổi 22 là có thể mang lại hàng trăm triệu đồng khi bạn nghỉ hưu.

2. Bạn phải có quỹ khẩn cấp - không phải là "nếu", "và" hay "nhưng"

Các nghiên cứu gần đây cho thấy chỉ 1/3 số người trẻ tuổi có đủ tiền tiết kiệm để phòng trường hợp chẳng may phải đi viện cấp cứu hoặc sửa xe tổng thể, đó là chưa nói đến tiền thuê nhà hay thực phẩm trong trường hợp mất việc. Nếu bạn để mình không có chút tiền dự phòng nào, thì chỉ một chi phí phát sinh nhỏ cũng khiến bạn rơi vào nợ nần, và có thể kéo dài nhiều năm sau đó, thậm chí ảnh hưởng đến các mối quan hệ của bạn.

Vì thế, khi bạn còn ở độ tuổi 20, là thời điểm tốt để đầu tư các kỹ năng và trải nghiệm việc đi du lịch, học thêm hay các chi phí khác, điều cần nhớ là luôn có tiền mặt cho các tình huống xấu nhất.

Số này bao nhiêu là đủ? Các chuyên gia cho rằng số tiền đó phải đủ để bạn sống được 3-6 tháng.

3. Đóng góp để có tiền lương hưu cao

Nhớ 3 quy tắc cơ bản: Tối đa hóa sự đóng góp, tối thiểu chi phí, và đầu tư đa dạng. Hãy đóng tiền bảo hiểm xã hội cho lương hưu ở mức cao nhất có thể, lý tưởng nhất là 10-15% thu nhập, nó sẽ cho bạn thành quả tốt khi nghỉ hưu. Hãy chọn cơ quan bảo hiểm có tính tin cậy nhất, và tốn ít chi phí nhất.

4. Nợ có thể khắc phục được - nếu bạn không bỏ qua nó

Trả nợ ngay khi nhận lương, chứ không phải tiêu xài chán mới để phần còn lại cho trả nợ. Làm thế bạn sẽ cắt được nợ sớm nhất và không đẩy mình vào thế bấp bênh tài chính. Ưu tiên trả những khoản nợ có lãi suất cao hơn trước.

5. Một căn nhà không phải lúc nào cũng là "sự đầu tư"

Bạn có thể nghe đến chuyện đầu tư bất động sản có thể mang lại thu nhập cao. Nhưng hãy nhớ có sự khác biệt giữa đầu tư bất động sản (mua để bán lại lấy lãi) với việc mua một căn nhà để ở.

Một căn nhà tốt trong một khu dân cư đáng mơ ước chắc chắn sẽ gia tăng giá trị theo thời gian. Nhưng chi phí bỏ ra sẽ vượt quá phần lãi nếu bạn không sống trong đó trong ít nhất 5 năm. Thêm nữa, hầu hết khoản lời do chênh lệch giá nhà sẽ không vượt qua được mức lạm phát.

Do vậy, trừ phi bạn dự kiến sẽ mua nhà rồi cho thuê để gia tăng thu nhập, đừng cho rằng căn nhà của mình là một kênh đầu tư tuyệt vời, ngay cả đó là một nơi rất đáng sống.

6. Chi phí đám cưới càng lớn, hôn nhân càng ngắn

Một nghiên cứu gần đây tại Mỹ cho thấy các cặp có chi phí đám cưới cao hơn 20 nghìn đôla thì có khả năng ly dị cao gấp 1,6 lần so với các cặp chỉ tốn 5-10 nghìn đôla. Các nhà nghiên cứu không tìm hiểu lý do đằng sau phát hiện này, vì vậy họ phỏng đoán khả năng là do chi phí thấp dẫn tới ít các tranh cãi trong hôn nhân.

Để cắt giảm chi phí đám cưới, hãy cân nhắc các biện pháp tiết kiệm sau: chọn nhà hàng ở xa hoặc của người quen, không đắt đỏ. Tự tay hoặc nhờ bạn bè chuẩn bị, trang trí giúp. Chỉ mời những người thực sự thân thiết...

7. Trẻ con rất tốn kém

Chi phí nuôi một đứa trẻ lên đến hàng trăm triệu đồng, đó là chưa kể chi phí mang thai. Việc đợi đến tuổi 30 mới cưới sẽ giúp bạn một phần, đó là bởi khi đó lương bạn cao hơn và bạn cũng đã bắt đầu có tích lũy của mình.

Dù bạn quyết định có con ở thời điểm nào đi nữa, cần chú ý tới tất cả các chi phí có thể phát sinh: ăn uống - quần áo - khám bệnh - học hành...

8. Chuyện tiền bạc còn dài và chỉ là của cá nhân bạn

Đừng nhìn vào tấm gương tiêu tiền của bạn bè, đồng nghiệp hay họ hàng của mình. Họ cũng có thể có các khoản nợ, các thất vọng, hay các kế hoạch mà chỉ họ biết. Vì thế, thay vì so sánh mình với người khác, hãy tập trung vào mục tiêu của bản thân. Nếu bạn thấy mình ghét công việc đang làm và chỉ muốn tập trung vào lương hay chức vụ, hãy lên kế hoạch xin thôi việc. Hãy tìm một công việc khiến bạn hạnh phúc và đầy túi.

Thuận An (theo Time)