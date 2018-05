Mẹo dùng điều hòa siêu tiết kiệm điện

Những ngày nắng nóng, quạt điều hòa trở thành một trong những sản phẩm được người tiêu dùng tìm kiếm rất nhiều. Ông Nguyễn Trường Sinh, giám đốc một công ty chuyên về lắp đặt các thiết bị điều hòa, điều không tại Hà Nội cho biết, quạt điều hòa như tên người tiêu dùng vẫn gọi thực ra là quạt điều không, làm mát bằng hơi nước (Air Cooler).

Nguyên lý làm mát của quạt điều hòa gần giống quạt phun sương, quạt hơi nước, tức là làm mát bằng hơi nước. Nếu như dùng quạt phun sương, bạn có thể nhìn thấy hơi nước bay trong không khí thì quạt điều hòa có sự cải tiến hơn, cũng phát tán hơi nước ra ngoài không khí nhưng ở đỡ hơn về lượng ẩm và không hình thành sương.

Quạt điều hòa bên trong có một tấm làm mát, một máy bơm và hệ thống quạt có động cơ lớn được thiết kế đặc biệt, giúp hút không khí nóng từ môi trường bên ngoài vào. Máy bơm có công dụng bơm nước làm ướt tấm làm mát, để khi không khí đi qua tấm làm mát này sẽ bị hấp thụ nhiệt, hạ nhiệt độ của không khí xuống. Sau đó hơi lạnh được thổi ra ngoài làm giảm nhiệt độ của môi trường xung quanh.

Quạt điều hòa hoạt động theo nguyên lý hơi nóng đi vào - qua tấm làm mát và trở thành khí mát được thổi ra ngoài. Ảnh chỉ có tính minh họa.

Dưới đây là những so sánh về quạt điều hòa và điều hòa không khí của ông Trường Sinh:

Nguyên lý hoạt động

Quạt điều hòa: Dùng hơi nước, trao đổi nhiệt tại giàn lạnh giữa không khí và nước.

Điều hòa nhiệt độ: Dùng gas

Chi phí lắp đặt và bảo dưỡng

Chi phí mua và lắp đặt ban đầu của quạt điều hòa rẻ hơn, thường chỉ bằng 1/4 so với điều hòa nhiệt độ có cùng tốc độ lưu lượng gió. Chi phí bảo dưỡng của quạt điều hòa cũng rẻ hơn, đặc biệt không phải tốn tiền nạp gas.

Điện năng tiêu thụ

Quạt điều hòa tốn ít điện hơn, chỉ bằng khoảng 1/4 - 1/5 so với điều hòa nhiệt độ có cùng tốc độ và lưu lượng gió.

Sự tiện lợi

Quạt điều hòa cơ động hơn. Quạt có bánh xe, bạn dễ dàng di chuyển từ phòng này sang phòng khác. Bạn có thể đặt quạt ở trong nhà hay ngoài trời đều được, chỉ cần có chỗ cắm điện.

Điều hòa nhiệt độ bao gồm một cục lạnh lắp đặt trong nhà và một cục nóng lắp đặt ngoài trời, cần có ống thoát nước đi kèm. Điều hòa nhiệt độ phải lắp cố định, chỉ sử dụng trong phòng kín, không dùng ở ngoài trời.

Khả năng làm mát

Điều hòa nhiệt độ có khả năng làm mát tốt hơn, do làm lạnh bằng gas. Nhiệt độ tại cửa gió của điều hòa nhiệt độ có thể xuống tới 8-9 độ C, mức thường dùng là 10-12 độ C, trong khi nhiệt độ tại cửa gió của quạt điều hòa chỉ thấp hơn không khí bên ngoài vài độ, bằng hơi nước lạnh thổi ra.

Ngoài ra, quạt điều hòa chỉ làm mát cho đối tượng nó hướng đến chứ thường không thể làm mát khắp phòng như máy điều hòa.

Độ bền

Phụ thuộc rất nhiều vào nhà sản xuất cũng như việc sử dụng đúng cách của người tiêu dùng.

Mức độ an toàn

Điều hòa nhiệt độ an toàn hơn do hút ẩm trong không khí, khiến không khí khô, sạch, tuy nhiên cũng có nhược điểm là dễ làm khô da.

Trong khi đó, quạt điều hòa phun hơi ẩm ra không khí nên dễ gây nhiễm khuẩn không khí và không an toàn với các thiết bị điện tử, thực phẩm.

Hoàng Anh