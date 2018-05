Khổng Tử từng nói "tam thập nhi lập" tức là khi con người 30 tuổi thì sức tự lập mới có thể chắc chắn. Theo đó, phụ nữ độ tuổi này cần có những kế hoạch cụ thể để tạo tiền đề cho tương lai.

Đầu tư cho bản thân

Warren Buffett- một nhà đầu tư danh tiếng của Mỹ từng nhấn mạnh trong cuốn Warren Buffett đã biến 5 tỷ USD thành 12,2 tỷ USD như thế nào? rằng: "Đầu tư càng nhiều vào bản thân mình càng tốt, bạn là tài sản lớn nhất của chính mình cho đến thời điểm này". Theo ông, mỗi người nên đầu tư về trí tuệ, sức khỏe và tinh thần.

30 tuổi là thời điểm thích hợp để bạn quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn, phát triển những thói quen lành mạnh cho tương lai. Việc luyện tập các bộ môn như đi bộ, yoga, belly dance, bơi lội… không chỉ giúp duy trì cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai mà còn góp phần cải thiện tâm trạng, giải tỏa stress, ngủ ngon hơn.

Ở độ tuổi này, chị em cũng cần duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý với các loại rau có lá xanh thẫm, trái cây, ngũ cốc, thịt nạc, thịt trắng cũng như uống nhiều nước, nước trái cây, sữa.

Cùng với sức khỏe, sắc đẹp cũng là một yếu tố không thể bỏ qua với mỗi chị em, dù ở bất kỳ lứa tuổi nào. Tuổi 30, làn da dần có những dấu hiệu lão hóa, vì vậy, chị em nên sử dụng sửa rửa mặt cân bằng độ PH để ngăn chặn việc da mất đi độ ẩm cần thiết; tẩy tế bào chết mỗi tuần và sử dụng kem chống nắng hàng ngày cũng như uống nhiều nước, bổ sung vitamin C và các chất chống oxy hóa khác để duy trì làn da khỏe mạnh.

Cũng theo Warren Buffett, mỗi người cần cải thiện trí óc bản thân bằng việc đọc sách, báo, tạp chí và cập nhật các ý tưởng; ngoài ra, hãy đối xử tốt với mọi người để tinh thần luôn vui vẻ, thoải mái.

Biết cách tích lũy tài sản

Tạp chí Glamour từng đăng tải câu chuyện có tựa đề "30 Things Every Woman Should Have and Should Know by the Time She’s 30" (tạm dịch 30 điều mọi phụ nữ nên có và nên biết khi bước sang tuổi 30), trong đó có đoạn "một địa chỉ email, một hộp thư thoại cá nhân, một tài khoản ngân hàng - tất cả những cái đó không ai có quyền xâm nhập ngoại trừ bạn".

30 tuổi là thời điểm thích hợp để phụ nữ tập trung tiền tích lũy và mở một tài khoản riêng. Chị Thanh Ngọc (Hà Nội) chia sẻ, ngay từ sau khi lấy chồng chị đã mở riêng một tài khoản. Thay vì tính xem có thể để ra bao nhiêu tiền mỗi tháng, chị dành ra một số tiền ngay khi có lương để vào tài khoản tiết kiệm. Khi có một số tiền tiết kiệm vừa đủ, chị mang đầu tư.

Với những người không có kế hoạch đầu tư quay vòng như chị Ngọc, có thể mở một tài khoản ngân hàng. Đây cũng là một cách tiết kiệm hiệu quả, ít rủi ro. Theo đó, chị em cần tìm hiểu kỹ về ngân hàng mình lựa chọn, độ an toàn, mức lãi suất, tình hình thanh khoản.

Với phương thức gửi tiết kiệm truyền thống là đến quầy, bên cạnh việc chọn ngân hàng tốt, bạn nên lưu ý các ngân hàng có nhiều chi nhánh hoặc có điểm giao dịch gần với nơi ở hoặc nơi làm việc của mình để dễ dàng giao dịch khi cần. Với hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến, người dùng nên lựa chọn các ngân hàng có bảo mật tốt, dễ giao dịch online.

Với phương thức gửi tiết kiệm truyền thống là đến quầy, bên cạnh việc chọn ngân hàng tốt, bạn nên lưu ý các ngân hàng có nhiều chi nhánh hoặc có điểm giao dịch gần với nơi ở hoặc nơi làm việc của mình để dễ dàng giao dịch khi cần. Với hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến, người dùng nên lựa chọn các ngân hàng có bảo mật tốt, dễ giao dịch online.

Lãi suất cũng là một trong yếu tố quan trọng thu hút khách gửi tiền. Các ngân hàng vẫn luôn cạnh tranh nhau về lãi suất và các chương trình ưu đãi, khuyến mãi đi kèm để giữ khách cũ và hút khách mới như Ngân hàng TMCP Quốc Tế VIB đang triển khai mức lãi suất 5,5% đến 8,7% một năm cho khách hàng mở tiết kiệm có kỳ hạn từ một tháng.

Hiện, nhiều ngân hàng cũng tổ chức các chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm như quay số trúng thưởng vàng, điện thoại hoặc xe máy. Theo đó, chị em có thể tận dụng dịp này để gia tăng giá trị tài sản và hưởng nhiều ưu đãi.

Biết cách chi tiêu hợp lý

Phụ nữ tuổi 30 luôn ám ảnh với bài toán chi tiêu, nhất là khi đã lập gia đình và có con. Đây là lúc họ thể hiện sự khác biệt giữa một bà nội trợ thông minh và một bà nội trợ bình thường.

Chị Vân Anh (Hà Nội) tập cách chi tiêu hiệu quả hơn bằng việc mang đồ ăn trưa từ nhà đi thay vì ăn quán thường xuyên như trước.

"Trước đây, tôi thường mất 30.000-50.000 đồng cho mỗi bữa cơm trưa ở ngoài, có hôm mất 200.000-300.000 đồng. Mỗi tháng tiêu tốn cả triệu bạc. Nhưng cũng với số tiền ấy, tôi có thể bỏ ra một nửa để mua thực phẩm chế biến cho hai vợ chồng mang cơm trưa tới cơ quan, phần còn lại có thể để lo việc khác", chị Vân Anh cho biết.

Để chi tiêu hợp lý, quan trọng là bạn cần xác định cái gì bắt buộc phải chi, cái gì có thể bỏ qua. Nếu làm được điều này, bạn có thể sắp xếp dư ra một khoản để tích lũy cho mình và gia đình.

Cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp

Để có được sự cân bằng này, chị em cần tập cách làm việc thông minh để có thể đạt hiệu quả công việc một cách tối ưu mà không mất nhiều thời gian; liệt kê những việc cần làm rồi lên thời gian biểu để đặt thứ tự ưu tiên.

Chị em nên xác định rõ giới hạn giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Chỉ nên mang việc công ty về nhà làm trong những trường hợp thực sự cần thiết. Mỗi khi phải mang việc về nhà làm, đảm bảo rằng bạn làm việc trong những không gian nhất định như phòng làm việc riêng để không ảnh hưởng đến không khí gia đình.

Ngoài ra, theo luật lao động hiện hành, các công ty luôn tạo điều kiện tối đa để những phụ nữ đang làm mẹ có điều kiện chăm sóc con cái và gia đình tốt hơn. Với những hỗ trợ như vậy, phụ nữ vẫn có thể duy trì một sự nghiệp cho riêng mình.

Huyền Anh