Hiện nay có khá nhiều người chọn mua bảo hiểm nhân thọ để phòng ngừa rủi ro, kết hợp đầu tư sinh lời. Tuy nhiên, không ít người vẫn trăn trở về tính an toàn của kênh tài chính này.

Các loại hình bảo hiểm nhân thọ

Chị Lê Hải Yến (Hải An, Hải Phòng) mở cửa hàng photocopy tại nhà, chồng làm quản lý của một cơ sở kinh doanh in ấn nên thu nhập gia đình tương đối tốt. Số tiền dư ra hai vợ chồng gửi ngân hàng, mua vàng, chơi chứng khoán, nhưng vì ít kinh nghiệm nên thua lỗ khá nhiều. Được bạn bè tư vấn, chị Yến định tham gia thêm gói bảo hiểm nhân thọ có liên kết đầu tư để vừa tích lũy dài hạn, lại bảo vệ gia đình, song vẫn lo ngại về tính an toàn.

Theo ông Ngô Trung Dũng - Phó tổng thư ký Phụ trách Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, những gia đình như chị Yến có thể chọn lựa bảo hiểm liên kết chung (khách hàng đầu tư thông qua quỹ đầu tư chung của doanh nghiệp) để được bảo vệ và sinh lời. Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ đầu tư số phí bảo hiểm mà khách hàng đã đóng. Lãi suất sinh lời được công bố định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý để người tham gia được biết. Số tiền đầu tư có thể tăng hoặc giảm tùy theo lựa chọn của người tham gia.

Ngoài ra, còn có dạng đầu tư liên kết đơn vị (khách hàng chọn một quỹ đầu tư nào đó của doanh nghiệp bảo hiểm để đầu tư). Đối với hình thức này, bên mua bảo hiểm được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư và chịu mọi rủi ro đầu tư từ các quỹ liên kết đơn vị đã lựa chọn tương ứng với phần phí bảo hiểm đã đầu tư.

Nếu thu nhập ổn định, nên quan tâm tới mệnh giá bảo vệ của gói bảo hiểm.

Bên cạnh đầu tư sinh lời, các sản phẩm bổ trợ như quyền lợi bảo hiểm y tế, sức khỏe, bệnh hiểm nghèo... luôn bán kèm theo hợp đồng chính.

Nếu như thu nhập không ổn định, người dân có thể chọn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cho phép linh hoạt phí đóng (tăng, giảm phí đóng hàng năm). Còn nếu thu nhập ổn định, nên quan tâm tới mệnh giá bảo vệ của gói bảo hiểm.

Độ an toàn của bảo hiểm nhân thọ

Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ năm 2016 ước đạt 50.366 tỷ đồng, tăng 37,37% so với năm 2015. Đây là tỷ lệ tăng trưởng cao nhất của ngành bảo hiểm nhân thọ trong 10 năm trở lại đây. Nhiều hợp đồng bảo hiểm mệnh giá lớn, lên tới 5,7 tỷ đồng hoặc cao hơn. Người dân ngày càng nhận thức được vai trò và lợi ích mà bảo hiểm nhân thọ mang lại. Không ít người bắt đầu nghĩ đến và tính toán kế hoạch tài chính vững chắc cho bản thân cũng như gia đình trong tương lai.

Theo ông Ngô Trung Dũng, tính an toàn của các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khá cao. Ngoài ra, còn có "Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm" thành lập năm 2010. Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hàng năm phải đóng tối đa 0,3% doanh thu phí bảo hiểm cho quỹ.

Số tiền này dùng để chi trả cho khách hàng trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm mất khả năng thanh toán hoặc phá sản. Việc chi trả được thực hiện thông qua 2 hình thức: hoàn lại phí bảo hiểm đã đóng khi hợp đồng bảo hiểm không được chuyển giao cho một doanh nghiệp bảo hiểm khác, hoặc chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng khi sự kiện bảo hiểm xảy ra trước ngày doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.

Lưu ý khi mua bảo hiểm nhân thọ

Ông Dũng cũng đưa ra một số lưu ý giúp người tham gia bảo hiểm tránh rơi vào bẫy của các đối tượng kinh doanh bất chính, lừa đảo nhằm huy động vốn. Những dấu hiệu nghi ngờ gồm:

- Hợp đồng: Hợp đồng đầu tư tài chính của một công ty nào đó nhưng trong điều khoản lại kèm theo hợp đồng bảo hiểm của một công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín trên thị trường.

- Thông tin doanh nghiệp: Số điện thoại liên lạc và địa chỉ chăm sóc khách hàng không có, hoặc không khớp với thông tin trên website doanh nghiệp bảo hiểm.

- Sản phẩm đầu tư: Sản phẩm đầu tư tài chính không thể hiện rõ ràng và công khai trên các tài liệu phục vụ khách hàng, website doanh nghiệp chào mời.

- Lãi suất: Lãi suất chào mời cao bất thường so với lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng, mà không có những giải thích rõ ràng và thuyết phục.

An San