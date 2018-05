Nhiều người tin rằng họ làm việc chăm chỉ là để dành tài sản cho con cái khi họ chết đi. Ở Anh, thuế thừa kế được đánh trên 40% với số tiền từ 325.000 bảng trở lên là một trong những lý do khiến nhiều người muốn dành tiền cho những mục đích ý nghĩa hơn là cho con.

Dưới đây là danh sách 10 tỷ phú, triệu phú nổi tiếng không cho con thừa kế tài sản của mình, theo liệt kê của Business Insider.

Gordon Ramsay - 160 triệu USD

Gordon Ramsay và ba con gái.

Sở hữu và điều hành 40 nhà hàng trên toàn cầu, đầu bếp Gordon Ramsay là một trong những tên tuổi lớn nhất trong ngành công nghiệp nhà hàng Anh. Ông cũng là ngôi sao của nhiều chương trình truyền hình về ẩm thực.

Trên Telegraph, Ramsay cho biết ông không có ý định chuyển giao tài sản cho bốn đứa con mình - những người vẫn đi máy bay bằng vé phổ thông trong khi Ramsay và vợ ngồi hạng thương gia.

"Tôi không cho con tiền, không phải là tôi ky bo mà là tôi không muốn làm hư bọn trẻ. Điều duy nhất tôi đồng ý với vợ là bọn trẻ sẽ nhận được 25% tiền đặt cọc căn hộ, chứ không phải toàn bộ căn hộ. Tôi đã rất may mắn và đã có được sự nghiệp trong 15 năm qua ở Mỹ. Tôi đã kiếm được một số tiền lớn và tôi phải trân trọng những gì mà mình đã có”, Ramsay cho biết.

Sting - 300 triệu USD

Sting.

Nhạc sĩ ca sĩ Sting, người đứng đầu ban nhạc rock The Police, đã nhận được 16 giải Grammy, ba giải Brit, một Quả cầu vàng và một giải Emmy.

Trong cuộc phỏng vấn với Mail năm 2014, người cha của sáu đứa con này tuyên bố các con của ông sẽ không được thừa kế một xu từ khối tài sản khổng lồ của mình. "Tôi nói với các con rằng số tiền còn lại sẽ chẳng còn là bao vì đã bị tiêu đi rồi... Các con tôi đều phải làm việc, chúng biết điều đó và chúng hiếm khi đòi hỏi gì ở tôi – tôi thực sự tôn trọng và đánh giá cao việc này."

Elton John - 480 triệu USD

Elton John (phải) và chồng.

Cùng với người chồng tên David Furnish, ca sĩ đồng tính có hai đứa con trai nhưng không có ý định dùng tài sản làm hư con. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Daily Mirror, Elton John cho rằng thật khủng khiếp khi đưa chiếc thìa bạc cho một đứa trẻ. Ông nói: “Những chàng trai sống cuộc đời kỳ lạ và không bình thường. Nhưng bạn cần phải có một số điều bình thường, đó là coi trọng tiền bạc và coi trọng công việc”. Vợ chồng danh ca học theo cách nuôi dạy con của Warren Buffet: con cái được cung cấp đủ tiền để sống: một ngôi nhà, một chiếc xe và các nhu cầu cơ bản nhưng sẽ không bao giờ ông hoang phí để chúng mua máy bay cá nhân...

Simon Cowell - 550 triệu USD

Vợ chồng Simon Cowell.

Simon Cowell là nhà sản xuất truyền hình và âm nhạc, nổi tiếng với các chương trình "The X Factor", "Britain's Got Talent" và "America's Got Talent". Trong một cuộc phỏng vấn với Esquire năm 2013, Cowell nói: "Tôi không tin tưởng vào việc truyền (tài sản) từ thế hệ này sang người khác. Hãy cho con đủ cơ hội để chúng có thể làm tốt và hãy dành thời gian để dạy con những gì bạn biết”. Ông dự kiến ​​chuyển phần lớn tài sản của mình cho các tổ chức từ thiện chăm sóc vật nuôi và trẻ em sau khi mình qua đời.

George Lucas - 5,3 tỷ USD

Vợ chồng George Lucas.

Ông là nhà sản xuất phim, đạo diễn, diễn viên, tác giả kịch bản người Mỹ, chủ tịch của hãng Lucasfilm, nổi tiếng với vai trò tác giả của loạt phim khoa học viễn tưởng Chiến tranh giữa các vì sao và bộ phim phiêu lưu Indiana Jones. Lucas có bốn con, trong đó có ba con nuôi và một con đẻ. Người phát ngôn của Lucas nói với phóng viên Hollywood rằng phần lớn tiền của ông sẽ được dành để thực hiện các dự án từ thiện giáo dục. Ông đã thành lập Quỹ Giáo dục George Lucas nhằm giúp trẻ em sẽ được hưởng lợi nhất từ giáo dục.

Pierre Omidyar - 10,1 tỷ USD

Pierre Omidyar (trái).

Năm 1995, Omidyar sáng lập eBay và là chủ tịch đến năm 2015. Hiện ông nắm giữ một công ty đầu tư mạo hiểm, một tờ báo và một mạng lưới từ thiện có tên gọi Omidyar Network. Vợ chồng ông có ba con. Năm 2010, vợ chồng ông ký cam kết The Giving Pledge, một chiến dịch kêu gọi tầng lớp siêu giàu quyên góp phần lớn tài sản của họ cho mục đích từ thiện.

Trong thư cam kết, vợ chồng Omidyar nói: "Quan điểm của chúng tôi khá đơn giản, chúng tôi có nhiều tiền hơn số tiền mà gia đình tôi sẽ cần. Chúng tôi không cần phải giữ chúng khi chúng có thể sử dụng để giải quyết những vấn đề nan giải nhất thế giới".

Michael Bloomberg - 47,1 tỷ USD

Michael Bloomberg.

Michael Bloomberg là người sáng lập và CEO công ty phần mềm và truyền thông Bloomberg L.P. Theo Forbes, ông là người giàu thứ 10 trên thế giới.

Ông trùm kinh doanh và cựu thị trưởng thành phố New York đã tuyên bố công khai rằng ông hy vọng sẽ cho đi toàn bộ tài sản của mình trước khi qua đời - phần lớn trong số đó sẽ được quyên góp cho tổ chức từ thiện Bloomberg Philanthropies.

Hai con gái của Bloomberg, Georgina và Emma, đều làm việc cho các tổ chức từ thiện.

Mark Zuckerberg - 74 tỷ USD

Vợ chồng Mark Zuckerberg.

Sau khi chào đón con gái đầu lòng vào tháng 12/2015, người sáng lập của Facebook và vợ đã tuyên bố dùng 99% tài sản của mình để làm từ thiện, trong một bức thư viết cho bé Max được công khai trên mạng xã hội. Trong đó, Mark đã viết: "Bố mẹ muốn con lớn lên trong một thế giới tốt hơn thế giới của chúng ta ngày hôm nay. Bố mẹ sẽ góp phần của mình để điều đó trở thành hiện thực, không chỉ vì bố mẹ yêu con mà còn bởi bố mẹ có trách nhiệm với tất cả trẻ em trong thế hệ tiếp theo".

Vợ chồng ông đã phát động Sáng kiến Chan-Zuckerberg (CZI), nhằm mục đích "thúc đẩy tiềm năng của con người và thúc đẩy cơ hội bình đẳng".

Warren Buffett - 78,9 tỷ USD

Warren Buffett.

Ông được coi là nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại, là giám đốc điều hành và chủ tịch của Berkshire Hathaway - một công ty đang nắm rất nhiều cổ phiếu của Kraft Heinz, American Express, Duracell, và cả Apple.

Buffett cũng là một nhà hoạt động từ thiện tích cực, ông có kế hoạch dành 100% tài sản của mình cho các tổ chức từ thiện khác nhau khi ông chết, không để lại gì cho ba đứa con. Thay vì đưa tiền trực tiếp cho các con, ông hứa sẽ trao cho quỹ từ thiện của mỗi con số cổ phiếu Berkshire Hathaway trị giá 2,1 tỷ USD như một phần thưởng cho sự thành công của những tổ chức này.

Bill Gates - 89,6 tỷ USD

Bill Gates.

Bill Gates có kế hoạch chuyển giao phần lớn khối tài sản của mình cho các mục đích từ thiện. Ông và vợ sở hữu quỹ từ thiện tư nhân lớn nhất thế giới The Bill & Melinda Gates Foundation với mục tiêu giúp mọi người có được cuộc sống lành mạnh và năng suất.

Ba người con của Gates được thừa hưởng từ cha mình gen từ thiện, họ cảm thấy hạnh phúc khi không được thừa kế khối tài sản của cha. Ông chủ của Microsoft từng tuyên bố các con sẽ chỉ được thừa kế khoảng 10 triệu USD (tương đương với 0,01116% khối tài sản của ông): "Tôi nghĩ rằng để lại cho bọn trẻ một khối tiền lớn không phải là điều tốt cho các con".

Hoàng Anh