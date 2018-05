Nhu cầu sở hữu một căn nhà vườn để gia đình sum họp, con nhỏ vui chơi, ông bà thư giãn cuối tuần đang gia tăng trong đời sống hiện đại. Tuy nhiên, rất nhiều người đã hối hận sau khi mua đất làm nhà vườn, trang trại.

Dưới đây là 7 điều bạn cần cân nhắc trước khi mua đất làm nhà vườn, theo khuyến cáo của chuyên gia bất động sản cá nhân Phan Công Chánh:

Ảnh: lushome.com

1. Lựa chọn khu vực

Bạn nên mua nhà vườn ở những khu vực có thời gian di chuyển dưới 1 tiếng bằng xe hơi tính từ trung tâm thành phố. Khoảng cách này tương đương 35-40 km di chuyển trong điều kiện giao thông bình thường, không kẹt xe hay ngập nước. Nếu sống tại TP HCM, bạn có thể lựa chọn một số khu vực như Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn, Củ Chi (TP.HCM) hoặc Đức Hoà, Cần Đước, Cần Giuộc (Long An) hoặc Thuận An, Dĩ An (Bình Dương) hoặc Long Thành, Nhơn Trạch (Đồng Nai). Nên ưu tiên nhà vườn nằm trên các tuyến đường dọc theo các trục cao tốc.

2. Xem xét cấu trúc đất

Nên chọn mua mảnh đất diện tích khoảng từ 200 đến 500 m2, 1.000 m2. Một số trường hợp mua vài ngàn m2 là lãng phí. Khuôn đất càng vuông vức càng đẹp. Ưu tiên ngang từ 10m trở lên, sau này xây nhà mới đẹp.

Nhà vườn = nhà + vườn. Do đó, bạn cần lưu ý chuyển mục đích sử dụng một phần thành thổ cư (ít nhất 100 m2) để sau này xây nhà mới hợp pháp và đất có giá trị hơn. Phần còn lại để làm vườn là đất nông nghiệp (thổ vườn), không nên chỉ để là đất lúa, sau này khó mua bán và khó chuyển mục đích sử dụng.

Cấu trúc đất phù hợp là 100 m2 đất ở để cất nhà + phần còn lại để làm vườn.

3. Xem xét ngân sách

Tuỳ theo ngân sách mà lựa chọn cho phù hợp. Một số mức giá khảo sát năm 2017 dành cho các lô đất nông nghiệp diện tích Bình Chánh: 3-7 triệu/m2; Nhà Bè: 2-6 triệu/m2; Hóc Môn: 1,5 - 5 triệu/m2; Củ Chi: 800 ngàn - 4 triệu/m2....

Giá đất dao động tuỳ theo vị trí, khuôn đất đẹp hay xấu, pháp lý và kỳ vọng của người bán.

4. Xem xét tính pháp lý

Nhất thiết phải:

- Kiểm tra quy hoạch tại Phòng Tài nguyên Môi trường ở quận/huyện nơi có đất toạ lạc để chắc chắn đất không nằm trong quy hoạch (công viên cây xanh, đất giáo dục, thương mại, dịch vụ...). Nếu mua đất gần sông nước phải kiểm tra chắc chắn đất không nằm trong hành lang an toàn sông.

- Chuyển đổi một phần đất thổ cư: để sau này xây được căn nhà vườn như ý, đồng thời đất có giá, dễ bán hơn nếu sau này có nhu cầu chuyển đổi.

5. Làm sao mua được đất đẹp, giá tốt

Hãy gọi cho môi giới ở tại địa phương, dành thời gian đi xem nhiều để có căn cứ so sánh. Chọn một môi giới có tâm, trung thực, không kê giá khi mua bán. Giai đoạn này bạn sẽ tốn nhiều thời gian.

Nên mua đất ở địa phương mà mình am hiểu nhất, có mối quan hệ tốt nhất để sau này có việc gì còn có thể giải quyết nhanh.

6. Chi phí duy trì

Khi làm nhà vườn, thứ tốn kém nhất chính là chi phí duy trì hàng tháng để có được căn nhà vườn luôn trong trạng thái hoàn hảo khi bạn về nghỉ dưỡng cuối tuần. Các chi phí bắt buộc bao gồm:

- Làm vườn.

- Lau chùi dọn dẹp nhà cửa.

- Điện, nước, cáp, internet, rác.

- Trông đất.

Nếu thuê một người địa phương chăm nom thì nhất thiết phải tin tưởng, chi phí tầm 4-5 triệu/tháng.

7. Lãng phí

Bản thân nhà vườn là một thú chơi có phần xa xỉ. Các lý do có thể dẫn đến lãng phí bao gồm:

- Mua đất quá lớn, chi phí đầu tư ban đầu cao. Loại hình nhà vườn là một phân khúc bất động sản khá kén khách, nhiều khi cần tiền bán mà không tìm được người mua.

- Chỉ dùng để nghỉ dưỡng: Cả tuần, bạn chỉ sử dụng nhà 2 ngày cuối tuần, 5 ngày còn lại để trống và không phải tuần nào bạn cũng về nghỉ dưỡng. Một số người chơi nhà vườn sau một thời gian chán nản là vì không có thời gian tận hưởng do quá bận rộn.

- Chi phí duy trì tốn kém: hằng tháng đều phải tốn chi phí duy trì và thuê mướn người địa phương, nhiều lúc khiến bạn bực mình vì những lý do trời ơi: gà vịt gửi nuôi họ bắt ăn không hỏi, ao cá câu hết không còn con nào, lười không chăm sóc cây cảnh vườn tược, thậm chí đem cả cây trong vườn nhà đem bán...

- Khả năng tiếp khách hạn chế: hiếm ai xây nhà vườn quá 4 phòng, nên hầu như khả năng mời bạn bè về chơi ở lại đêm cũng hữu hạn và bất tiện. Mình phải có mặt để tiếp bạn hữu nên có khi cũng lãng phí thời gian.

Có thể tránh lãng phí bằng việc chỉ mua nhà vườn diện tích vừa phải, đúng nhu cầu, góp nhóm mua chung để chia sẻ chi phí duy trì là những điểm cần lưu ý để có một căn nhà vườn hiệu quả. Những lúc để trống có thể cho thuê để giảm lãng phí.

Phan Công Chánh