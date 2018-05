Đón chào mùa nóng 2018, hãng điều hòa Nhật Bản - Mitsubishi Heavy Industries (MHI) ra mắt dòng sản phẩm mới, mang mã số YT với khả năng tiết kiệm điện tối ưu. Thử nghiệm trên thực tế của hãng cho thấy, dòng điều hòa tiêu tốn khoảng 2 Kw điện năng trong 8 tiếng sử dụng.

Thiết kế sang trọng

Dòng máy Mitsubishi Heavy YT được thiết kế bởi các chuyên gia điều hòa Italy theo phong cách châu Âu, mang vẻ ngoài sang trọng và trang nhã, thích hợp với nhiều công trình nhà ở và hộ dân cư cao cấp.

Thiết kế mang phong cách châu Âu sang trọng.

So với các dòng máy inverter khác của MHI, Mitsubishi Heavy YT được chú trọng và cải tiến nhiều hơn về kiểu dáng. Ngoài thiết kế sang trọng, lịch lãm theo phong cách châu Âu quen thuộc của dòng điều hòa inverter MHI cao cấp, Mitsubishi Heavy YT còn được bổ sung phần phần lưới lọc dễ tháo lắp để vệ sinh, giảm bụi bẩn. Bên cạnh đó, bo mạch được thiết kế nắp kín, ngăn chặn côn trùng xâm nhập vào và tháo lắp linh hoạt hơn.

Tích hợp công nghệ hiện đại

Kế thừa các công nghệ tiên tiến từ tập đoàn công nghiệp nặng Nhật Bản Mitsubishi Heavy Industries, điều hòa Mitsubishi Heavy YT sở hữu nhiều ưu điểm nổi trội về tính năng, nổi bật là công nghệ Jet Engine.

Nguyên lý "Jet Flow" và khả năng tính toán dịch động lực học (CFD) của công nghệ động cơ phản lực trong việc chế tạo cánh máy bay ứng dụng trong sản phẩm mang lại hiệu quả sử dụng cao. Theo đó, lưu lượng làm mát được tỏa đều đến mọi góc trong căn phòng mà công suất tiêu thụ điện năng lại ở mức thấp. Luồng khí mát thổi bằng công nghệ Jet Flow có thể thối xa và rộng, hướng gió cũng được kiểm soát tốt hơn.

Tiết kiệm điện đến 40% với công nghệ biến tần DC PAM inverter.

Tối ưu khả năng tiết kiệm điện

Điều hòa Mitsubishi Heavy YT áp dụng công nghệ inverter tiết kiệm điện DC PAM có thể điều khiển được điện áp và tần số cấp ra máy nén (DC PAM có thể điều khiển được điện áp và tần số cấp ra máy nén), làm giảm sự tiêu thụ điện năng tối đa, tăng hiệu suất làm lạnh.

Ngoài ra, khi đạt đến nhiệt độ cài đặt, bộ biến tần sẽ điều chỉnh công suất của động cơ máy nén hoạt động ở tốc độ thấp, nhằm mục đích tiết kiệm điện đồng thời duy trì nhiệt độ phòng không bị chênh lệch quá nhiều so với nhiệt độ cài đặt.

Kiểm nghiệm trên thực tế trong 8 giờ sử dụng buổi tối ở nhiệt độ cài đặt là 26 độ C và nhiệt độ môi trường là 30 độ C thì Mitsubishi Heavy YT tiêu tốn khoảng 2 Kw điện năng. Theo đó, sản phẩm có khả năng tiết kiệm điện đến 40% so với các loại điều hòa thông thường.

Khử mùi và bảo vệ sức khỏe tốt hơn với lưới lọc Solar Filter.

Khử mùi với lưới lọc Solar Filter

Hướng đến tiêu chí bảo vệ và nâng cao sức khỏe người tiêu dùng, điều hòa Mitsubishi Heavy YT cũng được bổ sung chức năng lưới lọc Solar Filter giúp ngăn chặn các hôi khó chịu như thuốc lá, tất chân, mùi tanh, mùi ẩm… kết hợp cùng miếng lọc khử mùi để tiêu diệt mùi hôi một cách hiệu quả, mang đến không khí trong lành và tươi mát.

Bên cạnh đó, bộ lọc này có thể dễ dàng vệ sinh bằng cách tháo ra và rửa sạch bằng nước, sau đó phơi khô dưới ánh nắng để làm sạch vi khuẩn mà không cần phải thay thế.

Hiện đại với công nghệ tự chuẩn đoán lỗi

Mitsubishi Heavy YT còn được thiết kế để nâng cao đồ bền bằng cách trang bị thêm khả năng tự chẩn đoán lỗi thông minh, tự động phát hiện các lỗi hay gặp phải và hiển thị trên màn hình điều khiển, giúp người sử dụng dễ dàng nhận biết, chẩn đoán và sửa chữa một cách nhanh chóng.

Ngoài ra, chế độ tự làm sạch cũng giúp máy tự vệ sinh làm khô tròng vòng 2 giờ, hạn chế nấm mốc và loại bỏ các bụi bẩn cứng đầu, giúp máy hoạt động êm ái và lâu dài hơn.

Thu Ngân