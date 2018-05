Tiết kiệm tiền theo cách của người giàu / Các mẹo tiết kiệm nước trong nhà

Ảnh: skinnychef.

Đó có thể là mua nhiều mà không biết bảo quản khiến thực phẩm hư hỏng trước khi được sử dụng; là nấu quá nhiều so với khả năng ăn của mọi người; là mua những thực phẩm đắt tiền không cần thiết.

Cinda Chavich, tác giả cuốn sách “The Waste Not, Want Not Cookbook" so sánh sự lãng phí này giống như bạn đi siêu thị và mua ba túi thực phẩm, cuối cùng bạn để quên một túi ở nhà xe.

Dưới đây là vài mẹo giúp bạn có thể cắt giảm ngân sách cho thực phẩm mà cả nhà vẫn được ăn no và ngon, theo gợi ý của Cinda Chavich.

1. Mua tại quê

Nếu bạn mua thực phẩm từ quê, không chỉ đảm bảo an toàn thực phẩm và giá cả có thể rẻ hơn mà chắc chắn bạn cũng đánh giá cao giá trị của những món hàng. Sẽ là một tính toán kinh tế sai lầm nếu ta mua những món đồ rẻ để rồi kết quả là ném một nửa vào thùng rác.

2. Ăn thực phẩm đúng mùa

Hãy lựa chọn những thực phẩm tươi ngon và có nhiều tại chợ, trong vườn hay tủ lạnh nhà bạn tại thời điểm đó để chế biến. Bạn không nên cầu kỳ đi ra chợ mua thật nhiều nguyên liệu để nấu một món ăn nào đó. Hãy ăn những thực phẩm vào đúng mùa của nó, vừa rẻ lại vừa ngon.

3. Lên kế hoạch cho bữa ăn

Ngoài việc tính toán chính xác khẩu phần của các thành viên trong gia đình, hãy lập một kế hoạch nấu ăn và xem xét bạn có thể làm món gì với những đồ ăn thừa từ bữa trước.

4. Mua sắm thông minh

Hãy kiểm kê tủ lạnh của bạn trước khi đi mua thực phẩm. Hãy ghi danh sách những thứ cần mua và theo sát danh sách đó, chỉ mua những thứ bạn cần và ăn những thứ bạn mua.

5. Hãy nấu những gì bạn đã mua

Đừng bị cám dỗ đi ra ngoài và mua thêm thức ăn hoặc cố đi chợ khi trong tủ lạnh nhà bạn đã có đủ thực phẩm cho bữa ăn sắp tới.

6. Giữ tủ lạnh gọn gàng và có tổ chức

Như thế, bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy những gì mình có trong tủ. Dùng hộp đựng là nhựa trong hoặc thủy tinh để thấy những gì bên trong chỉ bằng một nháy mắt.

7. Đặt các ưu tiên khi sử dụng thực phẩm

Giữ những thực phẩm còn tươi và dùng những thực phẩm có vẻ hơi cũ trước. Bởi nếu không ăn kịp, bạn sẽ phải vứt bỏ những thực phẩm đó đi khi chúng chuyển sang hư thối không ăn được nữa.

8. Sáng tạo

Học một vài công thức để bạn có thể sử dụng hết các loại thực phẩm: Khoai tây chiên, súp, bánh pizza, cơm chiên, món cà ri rau... Đó là những cách tuyệt vời để sử dụng hết thực phẩm.

9. Không quá phụ thuộc vào ghi chú “sử dụng tốt nhất trước ngày”

Nhiều thực phẩm vẫn rất ngon và an toàn để ăn dù đã quá “hạn sử dụng” in trên bao bì. Hầu hết các loại thực phẩm dễ hư thối sẽ có ghi ngày sản xuất và ngày sử dụng. Chúng sẽ bị đưa ra khỏi kệ khi hết hạn sử dụng. Ngày sử dụng thường nói đến chất lượng tốt nhất chứ không phải nói đến ngày an toàn. Đôi khi trong hạn sử dụng mà sản phẩm đã có vấn đề. Hãy sử dụng mũi và mắt của bạn để phán đoán là tốt nhất.

Kim Anh (Theo Timesunion)