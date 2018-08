Mới đây, sinh viên trường Đại học Thương mại (Hà Nội) bị quạt trần rơi trúng đầu khi đang ngồi học khiến không ít người lo lắng. Một trong những nguyên nhân là do thiết kế sản phẩm không tính đến độ an toàn của các bộ phận bên trong, linh kiện thay thế; lắp đặt sai kỹ thuật và không bảo dưỡng định kỳ.

Tuy nhiên, quạt trần vẫn là sản phẩm điện gia dụng được nhiều gia đình và các công trình công cộng sử dụng vì khả năng lưu chuyển không khí, làm mát và tiết kiệm không gian. Để sử dụng quạt trần an toàn và hiệu quả, người tiêu dùng nên lưu ý các vấn đề sau đây.

Lựa chọn sản phẩm quạt trần có hệ thống an toàn

Yếu tố đầu tiên là việc lựa chọn sản phẩm. Khác với các loại quạt khác, quạt trần treo trên trần cao, do đó sản phẩm phải hội tụ nhiều yếu tố để đảm bảo ngăn ngừa các trường hợp xấu xảy ra.

Để có thể phòng ngừa các trường hợp rơi quạt, sản phẩm phải được thiết kế với các giải pháp an toàn khi sử dụng bao gồm dây treo an toàn (giúp ngăn ngừa rơi quạt), khóa cánh an toàn (ngăn ngừa rơi cánh), công tắc an toàn (ngăn ngừa rung lắc mạnh và rơi quạt) và cầu chì bảo vệ quá nhiệt (ngăn ngừa cháy nổ quạt)...

Các sản phẩm đảm bảo đầy đủ giải pháp an toàn trong thiết kế sẽ giảm thiểu tối đa tất cả các sự cố đáng tiếc xảy ra.

Khi chọn quạt nên lưu ý chọn những thương hiệu đảm bảo tính an toàn.

Chọn vị trí lắp và kích thước quạt phù hợp

Quạt trần thường đặt ở giữa phòng tạo ra luồng không khí lưu thông khắp phòng. Khi lắp, bạn nên tùy theo chiều rộng và độ cao trần của phòng để chọn kích thước phù hợp. Ví dụ, quạt trần đường kính cánh 1,2m sử dụng cho phòng có diện tích khoảng 2,4m x 3m như phòng ngủ nhỏ, phòng bếp nhỏ; quạt trần 1,4m cho phòng có 3,6m x 3,6m; loại 1,5m thích hợp phòng có diện tích 5m x 6m.

Khi lắp, cánh quạt cách tường ít nhất 0,8m để sử dụng quạt không va vào tường và có khoảng trống để luồng không khí lưu chuyển. Khi không gian phòng rộng, dài, bạn có thể lắp nhiều quạt nhưng phải tính toán khoảng cách hợp lý, đảm bảo khoảng cách giữa tâm các quạt ít nhất 3m

Ngoài ra, bạn cần kiểm tra khoảng cách an toàn từ nền và trần nhà đến cánh quạt sao cho quạt không đụng vào trần nhà hay bất cứ vật dụng hoặc người từ nền nhà. Để an toàn, chiều cao từ quạt đến sàn nhà 2,4-3m là tốt nhất. Những trần nhà cao nên chọn quạt có công suất lớn hơn, trong trường hợp trần nhà quá cao, bạn có thiết kế hạ trần điểm để đảm bảo treo quạt với khoảng cách không cao quá 4m. Còn nếu trần nhà thấp thì nên chọn loại có trục nối ngắn hơn để đảm bảo an toàn khi sử dụng tối thiểu 2,4m.

Nếu chỗ treo quạt chưa có đường điện chờ sẵn khi thi công nhà, bạn nên thiết kế một đường dẫn điện riêng từ bảng điện đến quạt thay vì dùng chung đường điện với các vật dụng khác.

Còn phòng đã có sẵn móc treo quạt cố định thì bạn chỉ cần lắp ráp treo quạt và đấu nối với nguồn điện là được. Nhưng một số địa hình chưa có móc để treo quạt, thì phải thi công và gia cố thêm bằng một hệ thống móc treo bằng vít nở, móc. Móc treo quạt trần đúng chuẩn và chắc chắn, chịu trọng lượng gấp 10 lần quạt

Lắp đặt quạt cần tuân thủ đúng quy trình và theo hướng dẫn sử dụng để đảm bảo an toàn.

Kiểm tra, vệ sinh thường xuyên

Bạn nên thường xuyên kiểm tra hiện trạng lắp đặt và hoạt động của quạt một năm ít nhất một lần, chẳng hạn như ốc còn siết chặt hay không, hiện trạng dây an toàn, trục mô tơ còn nguyên vẹn hay không… Nếu có vấn đề gì xảy ra phải ngưng sử dụng quạt. Sau đó liên lạc ngay với trung tâm hảo hành, nhà cung cấp hoặc các dịch vụ bảo trì.

Trong quá trình vệ sinh quạt, tránh không bẻ cong quạt gây đảo, lắc quạt. Không dùng dung môi (xăng hoặc dầu) để vệ sinh cánh quạt. Nên sử dụng xà phòng và nước để lau chùi và lau lại bằng vải mềm.

Để đảm bảo an toàn, bạn nên chọn loại quạt trần có thương hiệu và xuất xứ rõ ràng. Sản phẩm phải có thiết kế an toàn tuyệt đối, đội ngũ tư vấn và lắp đặt chuyên nghiệp.

N.Loan